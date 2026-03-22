Résultat municipale 2026 à Nourard-le-Franc (60130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nourard-le-Franc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nourard-le-Franc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nourard-le-Franc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cindy DECAGNY
Cindy DECAGNY (9 élus) NOURARD TOUS ENSEMBLE 		82 49,10%
  • Pascal MAILLARD
  • Cindy DECAGNY
  • Guy BONNAIRE
  • Annie POIREL
  • Marcel DUBOS
  • Nathalie CAPRONNIER-FRESNEL
  • Bruno CORBILLON
  • Christine JAMIN
  • Nicolas CAPRONNIER
Bernard BRIARD
Bernard BRIARD (1 élu) NOURARDAIS, CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		52 31,14%
  • Bernard BRIARD
Edmond VELLA
Edmond VELLA (1 élu) Nous ensemble à Nourard 		33 19,76%
  • Edmond VELLA
Participation au scrutin Nourard-le-Franc
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 173

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Nourard-le-Franc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cindy DECAGNY
Cindy DECAGNY (Ballotage) NOURARD TOUS ENSEMBLE 		66 40,99%
Bernard BRIARD
Bernard BRIARD (Ballotage) NOURARDAIS, CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		57 35,40%
Edmond VELLA
Edmond VELLA (Ballotage) Nous ensemble à Nourard 		38 23,60%
Participation au scrutin Nourard-le-Franc
Taux de participation 70,45%
Taux d'abstention 29,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 174

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