Résultat municipale 2026 à Nourard-le-Franc (60130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nourard-le-Franc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nourard-le-Franc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nourard-le-Franc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cindy DECAGNY (9 élus) NOURARD TOUS ENSEMBLE
|82
|49,10%
|
|Bernard BRIARD (1 élu) NOURARDAIS, CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
|52
|31,14%
|
|Edmond VELLA (1 élu) Nous ensemble à Nourard
|33
|19,76%
|
|Participation au scrutin
|Nourard-le-Franc
|Taux de participation
|70,04%
|Taux d'abstention
|29,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|173
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nourard-le-Franc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cindy DECAGNY (Ballotage) NOURARD TOUS ENSEMBLE
|66
|40,99%
|Bernard BRIARD (Ballotage) NOURARDAIS, CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE
|57
|35,40%
|Edmond VELLA (Ballotage) Nous ensemble à Nourard
|38
|23,60%
|Participation au scrutin
|Nourard-le-Franc
|Taux de participation
|70,45%
|Taux d'abstention
|29,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|5,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|174
Election municipale 2026 à Nourard-le-Franc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nourard-le-Franc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nourard-le-Franc.
L'actu des élections municipales 2026 à Nourard-le-Franc
18:34 - Comment a voté Nourard-le-Franc l'année de la dissolution ?
L'orientation des électeurs de Nourard-le-Franc a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Nourard-le-Franc avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 53,08% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 53,80% au premier tour, devant Victor Habert-Dassault (Les Républicains) avec 22,78%. Le second round n'a pas changé grand chose, Claire Marais-Beuil culminant à 60,81% des suffrages exprimés dans la localité.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Nourard-le-Franc
Les résultats des dernières élections municipales à Nourard-le-Franc ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Rappelons que les électeurs avaient la liberté de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste constituée, avec seulement des candidatures à titre individuel. 11 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Jean-Pierre Bonnaire a récolté le plus de suffrages avec 127 soutiens (66,49%), devançant Jonathan Renaux qui a obtenu 64,92% des voix. Didier Joseph était troisième, obtenant 123 bulletins (64,39%). Entre les deux premiers candidats, l'écart s'est révélé extrêmement faible. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Nourard-le-Franc, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si spécifique. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Nourard-le-Franc, une triangulaire incertaine
Selon les candidatures au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Edmond Vella (DIV), la liste de Cindy Decagny (DIV) et Bernard Briard sous l'étiquette DIV. Pour faire leur devoir civique, les électeurs de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Nourard-le-Franc.
11:59 - Cindy Decagny, Bernard Briard et Edmond Vella forment le trio de tête à Nourard-le-Franc
Lors du premier volet des municipales à Nourard-le-Franc, le scrutin a vu 70,45 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Cindy Decagny qui a dominé en récoltant 40,99 % des bulletins valides. Dans son sillage, Bernard Briard a obtenu la seconde place avec 35,40 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Edmond Vella a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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