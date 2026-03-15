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19:16 - Nouvion-sur-Meuse et municipales : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Nouvion-sur-Meuse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,57% et une densité de population de 247 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 142 € par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1132 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,06%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,57%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Nouvion-sur-Meuse mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,01% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN à Nouvion-sur-Meuse : quelle place aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Nouvion-sur-Meuse en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 43,34% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 67,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 36,62% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 62,50% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,99% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,76% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,92% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Flavien Termet.

16:58 - La commune de Nouvion-sur-Meuse plutôt abstentionniste lors des élections Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Nouvion-sur-Meuse, l'abstention concernait 68,46 % des électeurs, un niveau plutôt élevé, en pleine pandémie de Covid à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 28,46 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 50,06 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,76 % au premier tour, contre 58,30 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît visiblement comme une zone assez abstentionniste. En marge de cette élection municipale 2026, cet élément pèsera en conséquence définitivement sur les résultats de Nouvion-sur-Meuse.

15:59 - Nouvion-sur-Meuse : retour sur la dernière année électorale en date L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Nouvion-sur-Meuse s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,99%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Nouvion-sur-Meuse plébiscitaient ensuite Flavien Termet (Rassemblement National) avec 45,76% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 64,92% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Nouvion-sur-Meuse : des résultats très instructifs lors des élections il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Nouvion-sur-Meuse était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 43,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 18,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,57% pour Marine Le Pen, contre 32,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nouvion-sur-Meuse plébiscitaient Laurent Richard (RN) avec 36,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Jean-Luc CLAUDE a-t-il augmenté la fiscalité locale à Nouvion-sur-Meuse ? À Nouvion-sur-Meuse, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,20 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 6 000 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 313 000 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Nouvion-sur-Meuse est passé à 30,89 % en 2024 (contre 6,85 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Nouvion-sur-Meuse s'est établi à environ 408 euros en 2024 (contre 337 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la liste "Vivons Nouvion" à l'élection de 2020 à Nouvion-sur-Meuse L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Nouvion-sur-Meuse s'avère très instructive. Sans aucune opposition, 'Vivons nouvion' menée par Jean-Luc Claude a naturellement obtenu 480 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Nouvion-sur-Meuse, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Six années après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. C'est probablement dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.