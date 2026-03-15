Résultat municipale 2026 à Nouvion-sur-Meuse (08160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nouvion-sur-Meuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nouvion-sur-Meuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nouvion-sur-Meuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick SCHOUMACHER
Patrick SCHOUMACHER (15 élus) CHANGEONS NOUVION ENSEMBLE 		551 50,37%
  • Patrick SCHOUMACHER
  • Mélodie MANDELLI
  • Damien BOURGEOIS
  • Hélène POMMIER
  • Cédric MARTIN
  • Karine TRIQUENEAUX
  • Cédric ARNOULD
  • Catherine FROISSART
  • Denis HULIN
  • Cathy GILLET
  • Christophe PILLIÈRE
  • Sarah MARTIN BENSI-AHMED
  • Sébastien BRODA
  • Vanessa JACQUIER
  • Victor DIGUET
Jean-Luc CLAUDE
Jean-Luc CLAUDE (4 élus) MAINTENIR LE CAP ET LA DYNAMIQUE 		543 49,63%
  • Jean-Luc CLAUDE
  • Céline DURAND
  • Patrick CROIZIER
  • Agnès REMACLY
Participation au scrutin Nouvion-sur-Meuse
Taux de participation 63,93%
Taux d'abstention 36,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 1 115

Source : ministère de l’Intérieur

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