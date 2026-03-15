Résultat municipale 2026 à Nouvoitou (35410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nouvoitou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nouvoitou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nouvoitou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles DENIS
Gilles DENIS (22 élus) Nouvoitou 2026 		1 219 64,23%
  • Gilles DENIS
  • Sabine DESENDER
  • Antoine TESSIER
  • Emilie MENEUST
  • Jérémy JAMIER
  • Florence TOURNELLEC
  • Didier GARCIA
  • Isabelle DUCHEMIN
  • Philippe TOURTIER
  • Marion LE GAL
  • Anthony LE ROY
  • Marie JOUZEL
  • Maxime PENFORNIS
  • Patricia NUGUES
  • Vincent THIERRY
  • Selma MAZOUAD
  • Jérémie LABBE
  • Anaïs MOUISEL
  • Johan EVRARD
  • Nelly BERRUER
  • Romain DUBREUIL
  • Julie TESSIER
Jean-Marc LEGAGNEUR
Jean-Marc LEGAGNEUR (5 élus) Ensemble pour Nouvoitou 		679 35,77%
  • Jean-Marc LEGAGNEUR
  • Armelle DAMIANO
  • Pascal CABARET
  • Carole MÉHU
  • Antoine OLLIVIER
Participation au scrutin Nouvoitou
Taux de participation 67,25%
Taux d'abstention 32,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 967

Source : ministère de l’Intérieur

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