En direct

19:18 - Tendances démographiques et électorales à Nouvoitou : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Nouvoitou mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec une densité de population de 197 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,82%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (92,43%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2114 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,15%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,50%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nouvoitou, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Nouvoitou Le RN n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Nouvoitou en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,01% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,05% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 10,48% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Nouvoitou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,61% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 24,12% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,20% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Nouvoitou ? En ce jour d'élections municipales à Nouvoitou, la participation sera très observée. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 31,56 % au premier round, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 794 votants qui étaient allés voter alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Les municipales sont pourtant, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 221 personnes qui ont voté au premier tour, soit 80,35 % de participation. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 50,74 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 74,36 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 55,55 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Nouvoitou a-t-elle voté ? L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Nouvoitou demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter, confortant encore un peu plus sa position. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Nouvoitou avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 21,61% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Gilles Renault (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,62% au premier tour, devant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) avec 34,86%. C'est néanmoins Christine Le Nabour (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 72,80% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Nouvoitou : les résultats à retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Nouvoitou votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,11%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 25,09%. Lors de la finale de l'élection à Nouvoitou, les électeurs accordaient 73,95% pour Emmanuel Macron, contre 26,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Nouvoitou accordaient leurs suffrages à Gilles Renault (Nupes) avec 39,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Gilles Renault virant de nouveau en tête avec 50,36% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Nouvoitou Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Nouvoitou, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,32 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 9 560 €, en net recul par rapport aux 673 480 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Nouvoitou atteint désormais 41,40 % en 2024 (contre 17,65 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Nouvoitou a atteint 708 € en 2024 (contre 677 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Nouvoitou Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Nouvoitou ? Unique liste en présence, 'Ensemble pour nouvoitou' a logiquement engrangé 652 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nouvoitou, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.