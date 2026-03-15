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19:16 - Comment la composition démographique de Nouzonville façonne les résultats électoraux ? Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Nouzonville, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 5 548 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 247 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (67,75%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 256 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 579 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 17,39%, annonçant une situation économique mitigée. À Nouzonville, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle place du RN à Nouzonville aux municipales ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Nouzonville en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 39,51% des voix lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,63% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 17,57% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 28,16% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,30% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 40,53% pour le Rassemblement national. Il finira avec 45,44% lors du vote définitif.

16:58 - À Nouzonville, 39,32 % de participation aux dernières municipales Lors des municipales de 2020 à Nouzonville, l'abstention avait grimpé à 60,68 % lors du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). C'étaient 1 739 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, l'épidémie de coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 34,12 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 59,18 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 43,58 % au premier tour, contre 61,11 % en 2022. Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Nouzonville comme une contrée marquée par l'abstention. À l'occasion des municipales de 2026, cette particularité pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats de Nouzonville.

15:59 - Comment Nouzonville a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le paysage politique de Nouzonville a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Nouzonville avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (48,30%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 9,16% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Nouzonville avaient ensuite propulsé aux avants-postes Pauline Mester (Rassemblement National) avec 40,53% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 31,38%. Au second tour, c'est en revanche Pierre Cordier (Divers droite) qui a raflé la mise avec 54,56% des suffrages exprimés.

14:57 - Nouzonville : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Nouzonville était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 39,51% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,63% pour Marine Le Pen, contre 36,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Nouzonville soutenaient en priorité Pierre Cordier (LR) avec 47,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 71,84% des voix. Cette physionomie politique de Nouzonville révèle donc une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Nouzonville En matière d'impôts locaux à Nouzonville, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 737 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 552 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 46,08 % en 2024 (contre environ 22,04 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 23 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 757 050 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 13,14 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à Nouzonville Les résultats des dernières élections municipales à Nouzonville ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale, Florian Lecoultre (Divers gauche) a décroché la première place avec 1 080 voix (63,64%). À sa poursuite, Carole Alexandre (Divers) a recueilli 508 votes (29,93%). Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Nouzonville, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.