Résultat municipale 2026 à Nouzonville (08700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nouzonville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nouzonville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nouzonville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian LECOULTRE
Florian LECOULTRE (23 élus) 100% NOUZON 		1 237 55,25%
  • Florian LECOULTRE
  • Sandrine LARCHEZ
  • Arnaud GIBARU
  • Sylvie ROGER
  • Isidro GARCIA
  • Myriam AUBART
  • Daniel GILLE
  • Sylvie DURBECQ
  • Jean-Michel HONOCQ
  • Sabrina BUFFET
  • Nordine KADRI
  • Sylvie PIRE
  • Benoît CORNEILLE
  • Elisabeth MOULIN
  • Samy KACI
  • Jade BAGGIOLINI
  • Luc PIERQUIN
  • Lilou BAUDRILLARD
  • Benjamin MILLERET
  • Aline HOURCADE
  • Christian BAUDOUIN
  • Sonia TANTON
  • Emmerick WATRIN
Xavier ISTACE
Xavier ISTACE (6 élus) NOUZONVILLE, ENSEMBLE VERS DEMAIN 		1 002 44,75%
  • Xavier ISTACE
  • Marie MALICET
  • Jean-Michel LEDEMÉ
  • Nathalie TORLET
  • Laurent BRISSART
  • Nicole BARADEL
Participation au scrutin Nouzonville
Taux de participation 53,38%
Taux d'abstention 46,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 305

Source : ministère de l’Intérieur

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