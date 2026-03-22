Résultat municipale 2026 à Noves (13550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noves, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent FABRE
Laurent FABRE (20 élus) NOTRE FORCE, VOTRE AVENIR 		1 152 37,08%
  • Laurent FABRE
  • Valérie CAMPANA EPOUSE COLOMBET
  • Pierre FERRIER
  • Mireille PRINCE EPOUSE MEYNAUD
  • Serge TERNIER
  • Celine CALONGE EPOUSE PAULEAU
  • Frederic GORI
  • Valérie CENTRACCHIO ÉPOUSE CHARAVIN
  • Michel SEIGNOUR
  • Magalie FROSSARD
  • Robert ANASTASI
  • Monia LILAMAND
  • Daniel FERRETTI
  • Julie SICARD
  • Georges JULLIEN
  • Laurence SORRENTINO
  • Christophe BLAZY
  • Elodie MENDEZ
  • Jean Francois SEIGNOUR
  • Fabienne POZZETTO
Christian REY
Christian REY (5 élus) LE RENOUVEAU UN NOUVEL AVENIR POUR NOS VILLAGES 		1 017 32,73%
  • Christian REY
  • Edith CHRISTIN ÉPOUSE VERNET
  • Serge LEVRARD
  • Nathalie BONAVENTURE
  • Nicolas BADALASSI
Audrey CHIKHAOUI
Audrey CHIKHAOUI (3 élus) LE VRAI CHANGEMENT POUR NOVES ET LES PALUDS-DE-NOVES 		686 22,08%
  • Audrey CHIKHAOUI
  • Eric GIMET
  • Marie-José BEAU
Yvan GINOUX
Yvan GINOUX (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOVES ET LES PALUDS 		252 8,11%
  • Yvan GINOUX
Participation au scrutin Noves
Taux de participation 67,72%
Taux d'abstention 32,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 3 157

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Noves - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent FABRE
Laurent FABRE (Ballotage) NOTRE FORCE, VOTRE AVENIR 		1 025 33,19%
Christian REY
Christian REY (Ballotage) LE RENOUVEAU UN NOUVEL AVENIR POUR NOS VILLAGES 		869 28,14%
Audrey CHIKHAOUI
Audrey CHIKHAOUI (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT POUR NOVES ET LES PALUDS-DE-NOVES 		759 24,58%
Yvan GINOUX
Yvan GINOUX (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOVES ET LES PALUDS 		435 14,09%
Participation au scrutin Noves
Taux de participation 67,45%
Taux d'abstention 32,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 143

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