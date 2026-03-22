Résultat municipale 2026 à Noves (13550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Noves [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noves, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noves [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent FABRE (20 élus) NOTRE FORCE, VOTRE AVENIR
|1 152
|37,08%
|
|Christian REY (5 élus) LE RENOUVEAU UN NOUVEL AVENIR POUR NOS VILLAGES
|1 017
|32,73%
|
|Audrey CHIKHAOUI (3 élus) LE VRAI CHANGEMENT POUR NOVES ET LES PALUDS-DE-NOVES
|686
|22,08%
|
|Yvan GINOUX (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOVES ET LES PALUDS
|252
|8,11%
|
|Participation au scrutin
|Noves
|Taux de participation
|67,72%
|Taux d'abstention
|32,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|3 157
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Noves - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent FABRE (Ballotage) NOTRE FORCE, VOTRE AVENIR
|1 025
|33,19%
|Christian REY (Ballotage) LE RENOUVEAU UN NOUVEL AVENIR POUR NOS VILLAGES
|869
|28,14%
|Audrey CHIKHAOUI (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT POUR NOVES ET LES PALUDS-DE-NOVES
|759
|24,58%
|Yvan GINOUX (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOVES ET LES PALUDS
|435
|14,09%
|Participation au scrutin
|Noves
|Taux de participation
|67,45%
|Taux d'abstention
|32,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|3 143
Election municipale 2026 à Noves [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noves sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noves.
L'actu des élections municipales 2026 à Noves
18:36 - Quel bilan pour 2024 à Noves ?
Les législatives à Noves provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Romain Baubry (Rassemblement National) en pole position avec 53,15% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 20,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 67,58% des votes sur place. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt à Noves avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,02%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,49% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Noves demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Noves
En 2020, qui avait gagné le scrutin municipal à Noves ? Dès le premier tour de scrutin, Georges Jullien (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en totalisant 51,99% des bulletins. À ses trousses, Christian Rey (Divers gauche) a capté 1 179 bulletins valides (48,00%). Cette victoire sans appel de Georges Jullien a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Noves, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - 4 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Noves
L'élection connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Christian Rey (LDIV), Audrey Chikhaoui sous l'étiquette LRN, Yvan Ginoux (LDVC) et Laurent Fabre (LDVG), comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Noves a été fixé à 18 heures.
11:59 - Laurent Fabre, Christian Rey et Audrey Chikhaoui forment le trio de tête à Noves
Lors du premier volet des municipales à Noves, c'est Laurent Fabre (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 33,19 % des voix. Ensuite, Christian Rey est arrivé en deuxième position avec 28,14 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 24,58 %, Audrey Chikhaoui (Rassemblement National) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Yvan Ginoux, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 14,09 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Noves, l'élection a vu 67,45 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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