Résultat municipale 2026 à Novillars (25220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Novillars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Novillars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Novillars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel PHILIPPE
Lionel PHILIPPE (14 élus) POURSUIVONS ENSEMBLE POUR NOVILLARS 		353 81,71%
  • Lionel PHILIPPE
  • Sylvia POIRSON
  • Nicolas CANO
  • Aurore HERNANDEZ
  • Dat CAMELOT
  • Carine BOURGAULT
  • Mathieu CAPPELLI
  • Liliane AURIOL
  • Thomas POURCHET
  • Stéphanie BOURE
  • Laurent BERTIN-DENIS
  • Amandine MORGADINHO
  • Fabrice LARUE
  • Céline CORROTTE
Laurent GUILLEMIN
Laurent GUILLEMIN (1 élu) Novillars, des actes pour aujourd'hui. Une commune pour demain. 		79 18,29%
  • Laurent GUILLEMIN
Participation au scrutin Novillars
Taux de participation 54,70%
Taux d'abstention 45,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 454

Source : ministère de l’Intérieur

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