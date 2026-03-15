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19:17 - Comment la composition démographique de Novillars façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Novillars, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,87% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 589 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,41%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Novillars mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,63% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Novillars Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Novillars en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 27,98% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,27% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 30,96% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Novillars comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,59% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,61% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 48,85% lors du vote définitif.

16:58 - Novillars : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Novillars constituera une variable majeure pour ces municipales 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 67,85 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 32,15 %) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Notons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 23,11 % dans la ville (76,89 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,78 % en 2022 à seulement 30,38 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,03 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Novillars comme une zone distancée du processus électoral.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Novillars a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Eric Fusis (Rassemblement National) en tête avec 41,61% au premier tour, devant Dominique Voynet (Union de la gauche) avec 29,20%. Mais c'est néanmoins Dominique Voynet (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 51,15% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Novillars avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,59% des votes. .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Novillars s'était massivement orientée à la droite radicale Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Novillars accordaient leurs suffrages à Eric Fusis (RN) avec 30,96% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Stéphane Ravacley (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,74%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Novillars quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 22,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,27% pour Marine Le Pen, contre 49,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Novillars dessine ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Novillars Côté fiscalité de Novillars, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 657 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 534 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 32,17 % en 2024 (contre 14,09 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 310 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 181 800 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,75 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Novillars Lors des élections municipales il y a 6 ans à Novillars, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Seule en lice, 'Novillars ensemble' menée par Bernard Louis a sans surprise rassemblé 185 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Novillars, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Un mandat après cette élection sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats.