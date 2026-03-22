Résultat municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine (35530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyal-sur-Vilaine, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle MURET-BAUDOIN
Marielle MURET-BAUDOIN (22 élus) Unis pour Noyal 		1 600 52,74%
  • Marielle MURET-BAUDOIN
  • Sébastien COQUELIN
  • Marie-Claude HELSENS
  • Emmanuel CASADO
  • Estelle DOMINAULT
  • Gilles DETRAIT
  • Nadège GASPARETTO
  • Victor CORREIA
  • Isabelle LEBRETON
  • Marc SOULAS
  • Cécile PLANCHAIS
  • Philippe BONNEAU
  • Rozenn COROLLER
  • Matthieu ROCHCONGAR
  • Sandra DAVID
  • Thierry JUMEL
  • Dominique RAULT
  • Jean-François COLAS
  • Céline THEUREAU
  • Jean-Pierre BATON
  • Astrid TRUCAS
  • Moussa SISSOKO
Stéphane LENFANT
Stéphane LENFANT (7 élus) NOYAL AVEC VOUS 		1 434 47,26%
  • Stéphane LENFANT
  • Céline GOVEN
  • Benoît FOUCHER
  • Stéphanie BOURDAIS-GRELIER
  • Micaël THÉARD
  • Aude-Emmanuelle MORIN
  • Jean-Vincent BATARD
Participation au scrutin Noyal-sur-Vilaine
Taux de participation 64,35%
Taux d'abstention 35,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 3 089

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Noyal-sur-Vilaine - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle MURET-BAUDOIN
Marielle MURET-BAUDOIN (Ballotage) Unis pour Noyal 		1 406 47,32%
Stéphane LENFANT
Stéphane LENFANT (Ballotage) NOYAL AVEC VOUS 		957 32,21%
Benoît FOUCHER
Benoît FOUCHER (Ballotage) CHANGEZ NOYAL 		608 20,46%
Participation au scrutin Noyal-sur-Vilaine
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 3 037

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