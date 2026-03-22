Résultat municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine (35530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyal-sur-Vilaine, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marielle MURET-BAUDOIN (22 élus) Unis pour Noyal
|1 600
|52,74%
|
|Stéphane LENFANT (7 élus) NOYAL AVEC VOUS
|1 434
|47,26%
|
|Participation au scrutin
|Noyal-sur-Vilaine
|Taux de participation
|64,35%
|Taux d'abstention
|35,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|3 089
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Noyal-sur-Vilaine - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marielle MURET-BAUDOIN (Ballotage) Unis pour Noyal
|1 406
|47,32%
|Stéphane LENFANT (Ballotage) NOYAL AVEC VOUS
|957
|32,21%
|Benoît FOUCHER (Ballotage) CHANGEZ NOYAL
|608
|20,46%
|Participation au scrutin
|Noyal-sur-Vilaine
|Taux de participation
|63,26%
|Taux d'abstention
|36,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|3 037
Election municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noyal-sur-Vilaine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noyal-sur-Vilaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Noyal-sur-Vilaine
18:38 - Le vote de Noyal-sur-Vilaine nettement ancré à droite il y a deux ans
Lors du match européen de 2024, les citoyens de Noyal-sur-Vilaine avaient donné la victoire localement à la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 21,27% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 44,23% au premier tour, devant Gilles Renault (Union de la gauche) avec 31,10%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christine Le Nabour culminant à 75,54% des suffrages exprimés dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Noyal-sur-Vilaine s'affirmait alors toujours comme une zone acquise au bloc central, réaffirmant son ancrage.
15:57 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Noyal-sur-Vilaine
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Noyal-sur-Vilaine ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Marielle Muret-Baudoin (Divers droite) a distancé ses adversaires en obtenant 1 376 voix (58,95%). En deuxième position, Stéphane Lenfant (Divers gauche) a capté 41,04% des votes. Cette victoire au premier tour de Marielle Muret-Baudoin a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Noyal-sur-Vilaine, cette dynamique pose les bases. Les opposants devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Noyal-sur-Vilaine pour le 2e tour ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié la liste des candidats pour ce deuxième tour cette semaine, Marielle Muret-Baudoin, à la tête de "Unis Pour Noyal" (LDVC) et Stéphane Lenfant sous l'étiquette LUG ("Noyal Avec Vous") se retrouvent donc ce dimanche à ce nouveau passage dans les isoloirs. Notons que Benoît Foucher (Divers gauche), qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Pour choisir, les électeurs de la ville auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Noyal-sur-Vilaine.
11:59 - Marielle Muret-Baudoin, Stéphane Lenfant et Benoît Foucher forment le trio de tête à Noyal-sur-Vilaine
Lors du premier volet des municipales à Noyal-sur-Vilaine, le scrutin a mobilisé 63,26 % des électeurs dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Marielle Muret-Baudoin (Divers centre) qui a terminé première en récoltant 47,32 % des voix. Ensuite, Stéphane Lenfant (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 32,21 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Comme il y a six ans, Marielle Muret-Baudoin est restée au sommet du classement, mais elle a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Benoît Foucher (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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