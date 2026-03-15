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19:18 - Dynamique électorale à Noyal-sur-Vilaine : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique de Noyal-sur-Vilaine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,81%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,53%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3560 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,32%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,82%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,11%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Noyal-sur-Vilaine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quels résultats du RN à Noyal-sur-Vilaine avant les élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections municipales à Noyal-sur-Vilaine en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 14,04% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 22,74% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,60% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Noyal-sur-Vilaine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,77% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 23,02% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 24,46% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Noyal-sur-Vilaine vont-ils se mobiliser aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Noyal-sur-Vilaine, l'abstention était évaluée à 47,01 % à la fin du premier round, en deçà de la moyenne nationale. 2 385 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 17,99 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, il est intéressant d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,26 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,09 % d'abstention. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue. En ce jour d'élection municipale à Noyal-sur-Vilaine, cette contingence sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Noyal-sur-Vilaine ? Les Européennes de juin 2024 à Noyal-sur-Vilaine avaient vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,27%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 19,77% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) en tête avec 44,23% au premier tour, devant Gilles Renault (Union de la gauche) avec 31,10%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christine Le Nabour culminant à 75,54% des suffrages exprimés sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Noyal-sur-Vilaine demeurait à l'époque une terre marquée par le macronisme, fortifiant son ancrage.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Noyal-sur-Vilaine reste un territoire arrimé à la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Noyal-sur-Vilaine privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,44%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 20,37%. Lors de la finale de l'élection à Noyal-sur-Vilaine, les électeurs accordaient 77,26% pour Emmanuel Macron, contre 22,74% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Noyal-sur-Vilaine accordaient leurs suffrages à Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) avec 39,48% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Le Nabour-Cloarec virant de nouveau en tête avec 58,51% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Noyal-sur-Vilaine depuis 2020 ? Pour ce qui est des contributions locales à Noyal-sur-Vilaine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 288 euros en 2024 (année des dernières données) contre 920 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 42,22 % en 2024 (contre environ 16,98 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 64 900 euros de recettes en 2024, loin des quelque 1,3268 million d'euros (1 326 800 € très exactement) perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,95 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 à Noyal-sur-Vilaine L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Noyal-sur-Vilaine s'avère particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marielle Muret-Baudoin (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 1 376 voix (58,95%). En deuxième position, Stéphane Lenfant (Divers gauche) a rassemblé 41,04% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Noyal-sur-Vilaine, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra soulever des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.