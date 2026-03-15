Résultat municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine (35530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noyal-sur-Vilaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyal-sur-Vilaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyal-sur-Vilaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marielle MURET-BAUDOIN
Marielle MURET-BAUDOIN Unis pour Noyal 		1 406 47,32%
Stéphane LENFANT
Stéphane LENFANT NOYAL AVEC VOUS 		957 32,21%
Benoît FOUCHER
Benoît FOUCHER CHANGEZ NOYAL 		608 20,46%
Participation au scrutin Noyal-sur-Vilaine
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 3 037

Source : ministère de l’Intérieur

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