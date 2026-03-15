Résultat municipale 2026 à Noyarey (38360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noyarey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyarey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyarey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier PERRIN
Didier PERRIN (16 élus) UNIS POUR NOYAREY 		800 64,21%
  • Didier PERRIN
  • Nelly JANIN QUERCIA
  • Christian BERTHIER
  • Christine AUDOUARD
  • Alfio PENNISI
  • Chloé MÉRIGUET
  • Alexandre TREPIER
  • Prazeres RIBEIRO
  • Romain BRIANT BUISSON
  • Meryle LOCATELLI
  • Emmanuel ESCANDE
  • Virgnie DURANT
  • Pascal CHAUDIÈRE
  • Annie PONTHIEUX
  • Gérard FEY
  • Alison FERRIGNO
Denis ROUX
Denis ROUX (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR NOYAREY 		446 35,79%
  • Denis ROUX
  • Bénédicte GUILLAUMIN
  • Nathael PALOMBA
Participation au scrutin Noyarey
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 261

Source : ministère de l’Intérieur

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