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19:18 - Les données démographiques de Noyarey révèlent les tendances électorales Comment la population de Noyarey peut-elle influencer les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,52% et une densité de population de 138 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,92%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,74%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,93%), témoignent d'une population instruite à Noyarey, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Noyarey Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Noyarey en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 22,73% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,60% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 19,16% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Noyarey comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,02% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 38,25% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 52,39% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Élisa Martin.

16:58 - Noyarey : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Noyarey sera fondamentale dans l'issue du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 46,28 % pour le premier tour des élections il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois élevé à 19,89 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,91 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,90 % au premier tour, contre 49,33 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - À Noyarey, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors des européennes, le podium à Noyarey s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (33,02%), devant Raphaël Glucksmann (14,45%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,90%). Christel Dupré (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Noyarey après la dissolution avec 38,25%. Émilie Chalas (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 26,30%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christel Dupré culminant à 52,39% des voix dans la localité. Le panorama politique de Noyarey a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Noyarey il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Noyarey était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 32,27% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,40% pour Emmanuel Macron, contre 39,60% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Noyarey accordaient leurs suffrages à Emilie Chalas (Ensemble !) avec 33,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,68%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Quel bilan fiscal pour la maire de Noyarey avant les élections municipales de 2026 ? En matière d'impôts locaux à Noyarey, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 208 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 107 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 44,19 % en 2024 (contre 28,29 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 16 500 euros en 2024, contre 412 960 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,23 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Le match de la municipale à Noyarey n'avait pas eu de second tour en 2020 Il y a 6 ans, qui avait gagné les municipales à Noyarey ? Dès le dimanche du premier tour, Nelly Janin Quercia a creusé l'écart en rassemblant 601 suffrages (69,23%). Dans la position du principal opposant, Aldo Carbonari a obtenu 30,76% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Noyarey, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.