Résultat municipale 2026 à Noyelles-Godault (62950) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noyelles-Godault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyelles-Godault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyelles-Godault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie BIEGALSKI
Valérie BIEGALSKI (24 élus) FAISONS NOYELLES ENSEMBLE 		1 358 61,12%
  • Valérie BIEGALSKI
  • Patrice STAWSKI
  • Samra OUDJIAL
  • Arnaud RAISON
  • Mauricette D'HERMY
  • Gil COLLIOT
  • Dorianne BOUCHART
  • Emmanuel DAEDEN
  • Maryse DIFILIPPO-FLORIS
  • Tanguy BARDOT
  • Sandrine PLOUVIEZ
  • Mohamed DIS
  • Arlette DUFRENNE
  • Fabien LECLAIRE
  • Antoinette LETHELLIEZ
  • Kévin KALISKI
  • Aurélie DELLYS
  • Nordine BOUMEDJERIA
  • Ingrid POQUET
  • Jean-Paul NOWAK
  • Emilie BOIDIN
  • Cédric FOSSE
  • Karine SUTRE
  • Aurélien FACHAUX
Emilie DELANNOY
Emilie DELANNOY (5 élus) RASSEMBLEMENT NOYELLOIS 		864 38,88%
  • Emilie DELANNOY
  • Benoît PISAREK
  • Severine LAMPIN
  • Yannick ROBERT
  • Claudine FOURMENTEZ
Participation au scrutin Noyelles-Godault
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 272

Source : ministère de l’Intérieur

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