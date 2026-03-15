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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Noyelles-Godault La structure démographique et socio-économique de Noyelles-Godault définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 40% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,60% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 206 € par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,37%) et le nombre de résidences HLM (39,09% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Noyelles-Godault mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,35% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Noyelles-Godault Le parti nationaliste était parvenu à capter 27,13% des voix comptabilisées lors des municipales à Noyelles-Godault il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Gérard Bizet étant choisi dès le premier. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 44,57% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 62,53% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 51,93% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 62,42% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 53,08% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 57,13% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Noyelles-Godault : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En 2020, la participation à Noyelles-Godault s'était stabilisée à 41,80 % à la fin du premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays), représentant 1 655 votants alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche provoqué un fort engouement, avec 71,85 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 28,15 %). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte comparativement aux échéances locales, la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 41,53 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 61,66 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 48,09 %. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Noyelles-Godault comme une commune où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. À l'occasion de cette élection municipale 2026, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Noyelles-Godault.

15:59 - Comment Noyelles-Godault a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Noyelles-Godault, les choix s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (53,08%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Noyelles-Godault plébiscitaient ensuite Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 57,13% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Noyelles-Godault restait à l'époque une terre de droite radicale.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Noyelles-Godault lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Noyelles-Godault plaçait Marine Le Pen en tête avec 44,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,99%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,53% pour Marine Le Pen, contre 37,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Noyelles-Godault plébiscitaient Marine Le Pen (RN) avec 51,93% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,42% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Noyelles-Godault s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Noyelles-Godault Alors que les impôts locaux ont grimpé à Noyelles-Godault entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 8,84 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 4 200 € la même année. Un produit qui est loin des 428 880 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Noyelles-Godault a évolué pour se fixer à un peu moins de 42,34 % en 2024 (contre 20,08 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Noyelles-Godault s'est chiffrée à 1 109 € en 2024 (contre 632 € en 2020).

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Noyelles-Godault : un résultat scellé dès le premier tour Dans la commune de Noyelles-Godault, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais marqués par le verdict des dernières municipales en date. À l'issue du premier passage aux urnes, Gérard Bizet (Divers centre) a distancé ses concurrents en rassemblant 72,86% des soutiens. À sa poursuite, Marie-Christine Duriez (Rassemblement National) a recueilli 27,13% des voix. Ce triomphe au premier tour de Gérard Bizet a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Noyelles-Godault, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.