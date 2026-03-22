Résultat municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis (08350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyers-Pont-Maugis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre JOT (11 élus) POURSUIVRE ENSEMBLE
|168
|42,64%
|
|Vanessa PONSIN (2 élus) ENSEMBLE POUR UN AVENIR NOUVEAU
|129
|32,74%
|
|Marie-Pierre DEBREUX (2 élus) RENOUVEAU ET EQUILIBRE
|97
|24,62%
|
|Participation au scrutin
|Noyers-Pont-Maugis
|Taux de participation
|72,98%
|Taux d'abstention
|27,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|397
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Noyers-Pont-Maugis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre JOT (Ballotage) POURSUIVRE ENSEMBLE
|143
|38,44%
|Vanessa PONSIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN AVENIR NOUVEAU
|116
|31,18%
|Marie-Pierre DEBREUX (Ballotage) RENOUVEAU ET EQUILIBRE
|113
|30,38%
|Participation au scrutin
|Noyers-Pont-Maugis
|Taux de participation
|70,22%
|Taux d'abstention
|29,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|382
Election municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noyers-Pont-Maugis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noyers-Pont-Maugis.
L'actu des élections municipales 2026 à Noyers-Pont-Maugis
18:33 - À Noyers-Pont-Maugis, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Noyers-Pont-Maugis avaient favorisé Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 46,74% au premier tour, devant Isabelle Roger (Rassemblement National) avec 42,93%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Luc Warsmann culminant à 56,32% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Noyers-Pont-Maugis avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,67%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 17,04% des suffrages. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Noyers-Pont-Maugis s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer, dans la lignée de la présidentielle 2022.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Noyers-Pont-Maugis
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Noyers-Pont-Maugis ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de panacher, autrement dit barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier tour, Yannick Vassan a recueilli le plus de bulletins avec 56,52% des bulletins. En deuxième position, Marie-Pierre Debreux a obtenu 56,08% des votes. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Noyers-Pont-Maugis, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours désormais.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Noyers-Pont-Maugis, c'est une triangulaire qui se présente
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine la liste des candidats pour ce deuxième tour, la confrontation a donc une suite ce dimanche, avec Marie-Pierre Debreux, Vanessa Ponsin et Pierre Jot. Les 2 bureaux de vote de la commune de Noyers-Pont-Maugis ferment leurs portes à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Noyers-Pont-Maugis dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 70,22 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Pierre Jot qui a pris l'avantage en récoltant 38,44 % des suffrages exprimés. Derrière, Vanessa Ponsin est arrivée en deuxième position avec 31,18 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 30,38 %, Marie-Pierre Debreux est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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