Résultat municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis (08350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noyers-Pont-Maugis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyers-Pont-Maugis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre JOT
Pierre JOT (11 élus) POURSUIVRE ENSEMBLE 		168 42,64%
  • Pierre JOT
  • Ludivine CHARTIER
  • Jérôme PAHON
  • Anne-Marie MELIN
  • Yvan MEUNIER
  • Pauline LABBE
  • Julien WIECHETEK
  • Sylvie PAHON
  • Thomas FALCOZ
  • Marine KUCHARSKI
  • Aurelien BODSON
Vanessa PONSIN
Vanessa PONSIN (2 élus) ENSEMBLE POUR UN AVENIR NOUVEAU 		129 32,74%
  • Vanessa PONSIN
  • Hervé SCHMIT
Marie-Pierre DEBREUX
Marie-Pierre DEBREUX (2 élus) RENOUVEAU ET EQUILIBRE 		97 24,62%
  • Marie-Pierre DEBREUX
  • Yannick VASSAN
Participation au scrutin Noyers-Pont-Maugis
Taux de participation 72,98%
Taux d'abstention 27,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 397

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Ardennes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Ardennes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Noyers-Pont-Maugis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre JOT
Pierre JOT (Ballotage) POURSUIVRE ENSEMBLE 		143 38,44%
Vanessa PONSIN
Vanessa PONSIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN AVENIR NOUVEAU 		116 31,18%
Marie-Pierre DEBREUX
Marie-Pierre DEBREUX (Ballotage) RENOUVEAU ET EQUILIBRE 		113 30,38%
Participation au scrutin Noyers-Pont-Maugis
Taux de participation 70,22%
Taux d'abstention 29,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 382

Villes voisines de Noyers-Pont-Maugis

En savoir plus sur Noyers-Pont-Maugis