Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Noyon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noyon.
L'actu des élections municipales 2026 à Noyon
13:09 - Le duel particulièrement serré du résultat des dernières municipales à Noyon
Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Noyon. Au soir du premier tour à l'époque, Patrick Deguise (La République en marche) a surclassé ses rivaux en récoltant 33,12% des suffrages. À sa poursuite, Sandrine Dauchelle (Les Républicains) a recueilli 801 votes (25,36%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Sandrine Dauchelle l'a finalement emporté avec 35,65% des voix, face à Patrick Deguise rassemblant 35,30% des électeurs inscrits et Olivier Garde avec 19,70% des bulletins. Tout a basculé grâce aux reports de voix, qui furent pleinement déterminants. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Patrick Deguise a réalisé la meilleure progression en ajoutant 310 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Les Républicains a probablement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour. Pour cette élection de 2026 à Noyon, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La formation minoritaire est confrontée au défi de totaliser plus de bulletins aujourd'hui, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Noyon ?
Les 8 bureaux de vote de la commune de Noyon seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. En 2026, les 7 549 votants de Noyon sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noyon
|Tête de listeListe
|
Annick Sezille
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR NOYON
|
|
Sandrine Dauchelle
Liste des Républicains
NOYON À L'UNISSON
|
|
Carole Bureau-Bonnard
Liste divers centre
Noyon, l'avenir s'écrit ensemble
|
|
Frédéric Normand
Liste Divers
UN AUTRE NOYON
|
|
Patrick Deguise
Liste divers gauche
ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON
|
|
Ouicem Gadacha
Liste Divers
Avec vous Noyon autrement.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine Dauchelle (23 élus) Noyon a l'unisson mme dauchelle sandrine
|1 122
|35,65%
|
|Patrick Deguise (6 élus) Noyon passionnement
|1 111
|35,30%
|
|Olivier Garde (3 élus) Noyon, libre et citoyenne
|620
|19,70%
|
|Nathalie Jorand (1 élu) Rassembler pour noyon avec michel guiniot
|294
|9,34%
|
|Participation au scrutin
|Noyon
|Taux de participation
|41,22%
|Taux d'abstention
|58,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 214
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Deguise Noyon passionnement
|1 046
|33,12%
|Sandrine Dauchelle Noyon a l'unisson mme dauchelle sandrine
|801
|25,36%
|Olivier Garde Noyon, libre et citoyenne
|749
|23,71%
|Nathalie Jorand Rassembler pour noyon avec michel guiniot
|562
|17,79%
|Participation au scrutin
|Noyon
|Taux de participation
|41,52%
|Taux d'abstention
|58,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 232
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Deguise (24 élus) Noyon en mouvement avec patrick deguise
|2 006
|42,38%
|
|Gérard Deguise (6 élus) Pour ma ville
|1 801
|38,05%
|
|Michel Guiniot (3 élus) Noyon bleu marine
|926
|19,56%
|
|Participation au scrutin
|Noyon
|Taux de participation
|62,79%
|Taux d'abstention
|37,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,93%
|Nombre de votants
|4 876
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Deguise Noyon en mouvement avec patrick deguise
|1 646
|37,83%
|Gérard Deguise Pour ma ville
|1 472
|33,83%
|Michel Guiniot Noyon bleu marine
|1 232
|28,32%
|Participation au scrutin
|Noyon
|Taux de participation
|58,62%
|Taux d'abstention
|41,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,29%
|Nombre de votants
|4 545
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