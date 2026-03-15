Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noyon

Tête de listeListe
Annick Sezille
Annick Sezille Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR NOYON
  • Annick Sezille
  • Patrick Monchanin
  • Arlette Dromat
  • Thierry Rousseau
  • Sabine Cardon
  • Philippe Hallais
  • Colette Fondimare
  • Moana Lienard
  • Regine Lanois
  • Albin Nationalité Portugaise Gomes
  • Doryse Allanic
  • Francois Pollet
  • Brigitte Glatigny
  • Jean-Louis Garrigou
  • Andrea Vestiel
  • Herve Grandin
  • Roberte Brunet
  • Armando Barbosa
  • Marie Levert
  • Jean-Claude Lefranc
  • Nicole Ringalle
  • Roger Passet
  • Ginette Wubon
  • Claude Sadin
  • Marie-Annick Sudre
  • Michel Guiniot
  • Evelyne Passet
  • Jean-Pierre Dobosz
  • Danye Bourreau
  • Benoit Nationalité Belge Roland
  • Rose Pageon
  • Jonathan Bayard
  • Daniele Carton
Sandrine Dauchelle
Sandrine Dauchelle Liste des Républicains
NOYON À L'UNISSON
  • Sandrine Dauchelle
  • Didier Payen
  • Isabelle Da Silva
  • Benoit Goullieux
  • Sonia Valck
  • Cédric Langevin
  • Vanessa Pont
  • Philippe Llose
  • Jacqueline Francois
  • Guillaume Many
  • Dominique Rafignon
  • Gaëtan Clement
  • Hanane Lemfedel-Abouzrat
  • Benjamin Cat
  • Marie-Ange Biaouila
  • Nino Faragó
  • Ceylan Fontaine Aydogan
  • Yannick Lelong
  • Martine Vandeputte
  • Jonathan Lenglet
  • Carole Woittequand
  • Jean-Pierre Bridier
  • Marie-France Carlu
  • Lazare Bilim
  • Béatrice Lalo
  • Philippe Moreira
  • Nathanaëlle Nehlig
  • Grégoire Paté
  • Glawdys Morelle
  • Pierre-Louis Vasselle
  • Laurence Desnoyelles
  • Wissam Elassad
  • Anne-Marie Coleno
  • Gaëtan Monnier
  • Pascale Foyard
Carole Bureau-Bonnard
Carole Bureau-Bonnard Liste divers centre
Noyon, l'avenir s'écrit ensemble
  • Carole Bureau-Bonnard
  • Boris Gulmann
  • Catherine Lannes
  • Mounir Lemfedel
  • Sylvie Primault-Cailliette
  • Grégory Nybelen
  • Sylvie Marini Gadrois
  • Franck Dorvillé
  • Catherine Le Bars
  • Yves Furet
  • Pascale Debrabandère
  • Cédric Gendre
  • Marie-Thérèse James
  • Abdellah El Miloudi
  • Nicole Cousin
  • Azad Goktepe
  • Marion Gaillard
  • Samuel Guelfout
  • Peggy Lefevre
  • Laurent Laude
  • Severine Momeux
  • Damien Gérard
  • Sylvie Pauwels
  • Hervé Lebon
  • Monique Desseaux
  • Louis Godefroy
  • Christiane Peugeot
  • Payana Badjili
  • Catherine Rougelot
  • Jean Cousin
  • Corinne Bernard
  • Philippe Cappe
  • Irène De Fatima Nationalité Portugaise Martins
  • Gabriel Dorvillé
  • Léa Poulain
Frédéric Normand
Frédéric Normand Liste Divers
UN AUTRE NOYON
  • Frédéric Normand
  • Brigitte Bedos
  • Rydian Dieyi
  • Emmanuelle Duclos
  • Rachid El Yacoubi
  • Marie Renamy
  • Hervé Grosjean
  • Bénédicte Lessi
  • Hervé Fauconnier
  • Corinne Krakus
  • Jessy Warzynski
  • Bénédite Cosyns
  • Nicolas Gavrel
  • Christine Martinez
  • Cyril Bontemps
  • Sabrina-Christina Solimani
  • Jérôme Desaintquentin
  • Cindy Joly
  • Laurent Damerval
  • Maryline Hernandez
  • Achim Zitouni
  • Magali Chaumy
  • Philippe Bidault
  • Maud Faucourt
  • Garry Budzeszewski
  • Marilyne Reminiac
  • David Croxo
  • Clara Van Hollemeersch
  • Mickael Joaquin
  • Roxane Huriez
  • Christian Carpentier
  • Marie-Pierre Bedos
  • Maxime Chavernas
Patrick Deguise
Patrick Deguise Liste divers gauche
ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON
  • Patrick Deguise
  • Myriam Coutant
  • Julien Kmiec
  • Rachida Laaribi
  • Mohamed Goktepe
  • Stephanie Novais Goncalves
  • Marc Talon
  • Darlene Dumouchy
  • Xavier Robiche
  • Nargisse Ahabchane
  • Rene Renard
  • Carole Collignon
  • Daniel Blanckart
  • Isabelle de Brito
  • Arlindo de Almeida Gomes
  • Justine Remond
  • Jerome Pauzet
  • Odile Marchand
  • Christian Cailleaux
  • Vanessa Driencourt Martins
  • Didier Delcourt
  • Catherine Naour
  • Alain Vasquez
  • Gwenaelle Piquet
  • Loris Joseph
  • Margot Steiner
  • Abdelaziz Chlagou
  • Solene Gambier
  • Jean-Bernard Hovette
  • Reine Meresse
  • Sylvain Capiemont
  • Celine Dezavelle
  • Jean-Marie Leroy
Ouicem Gadacha
Ouicem Gadacha Liste Divers
Avec vous Noyon autrement.
  • Ouicem Gadacha
  • Laetitia Alves Dos Santos
  • Pascal Samah
  • Muna Nationalité Espagnole Tahir Carballo
  • Gerald Lapierre
  • Sanae Khaldi
  • Didier Cartelle
  • Stephanie Da Camara
  • Fatih Cakiroglu
  • Melissa Fosse
  • Michael Heitzmann
  • Marie-Cecile Delaveau
  • Rachid Laaridi
  • Sarah Coeugniet
  • Ramdane Ahnou
  • Farida Messaoudi Abtroun
  • Stephane Dubois
  • Amandine Niedercorn
  • Farid Naït Saïd
  • Josee Paternotte
  • Kevin Duval
  • Joelle Plomion
  • Manuel Nationalité Espagnole Bermejo Lopez
  • Djenny Leger
  • Ismael Hattaoui
  • Marie-Suzanne Lagant
  • Samba Diakite
  • Alexandra de Sousa Couto
  • Vincent Lelano
  • Marie-Noelle Moronvalle
  • Tony Salmon
  • Merve Cakiroglu
  • Mpiana Bwicha

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine Dauchelle
Sandrine Dauchelle (23 élus) Noyon a l'unisson mme dauchelle sandrine 		1 122 35,65%
  • Sandrine Dauchelle
  • Gaëtan Clement
  • Sonia Valck
  • Bruno Pommier
  • Jacqueline François
  • Jean-Pierre Dubois
  • Hanane Abouzrat Lemfedel
  • Christian Cailleaux
  • Vanessa Pont
  • Ouicem Gadacha
  • Déborah Asri Lesne
  • Didier Cartelle
  • Agnès Kouadio
  • Michel Lebeure
  • Carole Woittequand
  • Nino Farago
  • Isabelle Ducourthial Hilaricus
  • Steven Gelle
  • Isabelle Da Silva
  • Gérard Pluche
  • Marilyne Réminiac
  • Jacky Leveque
  • Irène Coppens
Patrick Deguise
Patrick Deguise (6 élus) Noyon passionnement 		1 111 35,30%
  • Patrick Deguise
  • Nicole Quainon
  • Hubert Fraignac
  • Dominique Paternotte
  • Hervé Grosjean
  • Virginie Fonseca Da Costa
Olivier Garde
Olivier Garde (3 élus) Noyon, libre et citoyenne 		620 19,70%
  • Olivier Garde
  • Stéphanie Rios
  • Hervé Fauconnier
Nathalie Jorand
Nathalie Jorand (1 élu) Rassembler pour noyon avec michel guiniot 		294 9,34%
  • Nathalie Jorand
Participation au scrutin Noyon
Taux de participation 41,22%
Taux d'abstention 58,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 214

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Deguise
Patrick Deguise Noyon passionnement 		1 046 33,12%
Sandrine Dauchelle
Sandrine Dauchelle Noyon a l'unisson mme dauchelle sandrine 		801 25,36%
Olivier Garde
Olivier Garde Noyon, libre et citoyenne 		749 23,71%
Nathalie Jorand
Nathalie Jorand Rassembler pour noyon avec michel guiniot 		562 17,79%
Participation au scrutin Noyon
Taux de participation 41,52%
Taux d'abstention 58,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 232

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Deguise
Patrick Deguise (24 élus) Noyon en mouvement avec patrick deguise 		2 006 42,38%
  • Patrick Deguise
  • Carole Bonnard
  • Xavier Robiche
  • Noëlla Marini
  • Dominique Lefebvre
  • Nicole Quainon-Andry
  • Patrick Durvicq
  • Evelyne Martin
  • Jean-Daniel Lévy
  • Aurore Hugot
  • Djibril Fofana
  • Liliane Galley
  • Hubert Fraignac
  • Brigitte Bedos
  • Olivier Garde
  • Hélèna Ascençao
  • Amin Alabouch
  • Catherine Naour
  • Yves Furet
  • Sarah Ishii
  • Jean-Michel Tabary
  • Isabelle De Souza
  • Fabien Crinon
  • Josée Rolland
Gérard Deguise
Gérard Deguise (6 élus) Pour ma ville 		1 801 38,05%
  • Gérard Deguise
  • Sandrine Dauchelle
  • Patrick Cantenot
  • Stéphanie Rios
  • Robert Bindel
  • Valérie Pachocinski
Michel Guiniot
Michel Guiniot (3 élus) Noyon bleu marine 		926 19,56%
  • Michel Guiniot
  • Isabelle Mareiro
  • Laurent Guiniot
Participation au scrutin Noyon
Taux de participation 62,79%
Taux d'abstention 37,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Nombre de votants 4 876

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Deguise
Patrick Deguise Noyon en mouvement avec patrick deguise 		1 646 37,83%
Gérard Deguise
Gérard Deguise Pour ma ville 		1 472 33,83%
Michel Guiniot
Michel Guiniot Noyon bleu marine 		1 232 28,32%
Participation au scrutin Noyon
Taux de participation 58,62%
Taux d'abstention 41,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,29%
Nombre de votants 4 545

Villes voisines de Noyon

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