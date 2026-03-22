Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noyon

Le deuxième tour des élections municipales à Noyon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Annick Sezille
Annick Sezille Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR NOYON
  • Annick Sezille
  • Patrick Monchanin
  • Arlette Dromat
  • Thierry Rousseau
  • Sabine Cardon
  • Philippe Hallais
  • Colette Fondimare
  • Moana Lienard
  • Regine Lanois
  • Albin Nationalité Portugaise Gomes
  • Doryse Allanic
  • Francois Pollet
  • Brigitte Glatigny
  • Jean-Louis Garrigou
  • Andrea Vestiel
  • Herve Grandin
  • Roberte Brunet
  • Armando Barbosa
  • Marie Levert
  • Jean-Claude Lefranc
  • Nicole Ringalle
  • Roger Passet
  • Ginette Wubon
  • Claude Sadin
  • Marie-Annick Sudre
  • Michel Guiniot
  • Evelyne Passet
  • Jean-Pierre Dobosz
  • Danye Bourreau
  • Benoit Nationalité Belge Roland
  • Rose Pageon
  • Jonathan Bayard
  • Daniele Carton
Sandrine Dauchelle
Sandrine Dauchelle Liste des Républicains
NOYON À L'UNISSON
  • Sandrine Dauchelle
  • Didier Payen
  • Isabelle Da Silva
  • Benoit Goullieux
  • Sonia Valck
  • Cédric Langevin
  • Vanessa Pont
  • Philippe Llose
  • Jacqueline Francois
  • Guillaume Many
  • Dominique Rafignon
  • Gaëtan Clement
  • Hanane Lemfedel-Abouzrat
  • Benjamin Cat
  • Marie-Ange Biaouila
  • Nino Faragó
  • Ceylan Fontaine Aydogan
  • Yannick Lelong
  • Martine Vandeputte
  • Jonathan Lenglet
  • Carole Woittequand
  • Jean-Pierre Bridier
  • Marie-France Carlu
  • Lazare Bilim
  • Béatrice Lalo
  • Philippe Moreira
  • Nathanaëlle Nehling
  • Grégoire Paté
  • Glawdys Morelle
  • Pierre-Louis Vasselle
  • Laurence Desnoyelles
  • Wissam Elassad
  • Anne-Marie Coleno
  • Gaëtan Monnier
  • Pascale Foyard
Carole Bureau-Bonnard
Carole Bureau-Bonnard Liste divers centre
Noyon, l'avenir s'écrit ensemble
  • Carole Bureau-Bonnard
  • Boris Gulmann
  • Catherine Lannes
  • Mounir Lemfedel
  • Sylvie Primault-Cailliette
  • Grégory Nybelen
  • Sylvie Marini Gadrois
  • Franck Dorvillé
  • Catherine Le Bars
  • Yves Furet
  • Pascale Debrabandère
  • Cédric Gendre
  • Marie-Thérèse James
  • Abdellah El Miloudi
  • Nicole Cousin
  • Azad Goktepe
  • Marion Gaillard
  • Samuel Guelfout
  • Peggy Lefevre
  • Laurent Laude
  • Severine Momeux
  • Damien Gérard
  • Sylvie Pauwels
  • Hervé Lebon
  • Monique Desseaux
  • Louis Godefroy
  • Christiane Peugeot
  • Payana Badjili
  • Catherine Rougelot
  • Jean Cousin
  • Corinne Bernard
  • Philippe Cappe
  • Irène De Fatima Nationalité Portugaise Martins
  • Gabriel Dorvillé
  • Léa Poulain
Patrick Deguise
Patrick Deguise Liste divers gauche
ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON
  • Patrick Deguise
  • Myriam Coutant
  • Julien Kmiec
  • Rachida Laaribi
  • Mohamed Goktepe
  • Stephanie Novais Goncalves
  • Marc Talon
  • Darlene Dumouchy
  • Xavier Robiche
  • Nargisse Ahabchane
  • Rene Renard
  • Carole Collignon
  • Daniel Blanckart
  • Isabelle de Brito
  • Arlindo de Almeida Gomes
  • Justine Remond
  • Jerome Pauzet
  • Odile Marchand
  • Christian Cailleaux
  • Vanessa Driencourt Martins
  • Didier Delcourt
  • Catherine Naour
  • Alain Vasquez
  • Gwenaelle Piquet
  • Loris Joseph
  • Margot Steiner
  • Abdelaziz Chlagou
  • Solene Gambier
  • Jean-Bernard Hovette
  • Reine Meresse
  • Sylvain Capiemont
  • Celine Dezavelle
  • Jean-Marie Leroy
Ouicem Gadacha
Ouicem Gadacha Liste Divers
Avec vous Noyon autrement.
  • Ouicem Gadacha
  • Laetitia Alves Dos Santos
  • Pascal Samah
  • Muna Nationalité Espagnole Tahir Carballo
  • Gerald Lapierre
  • Sanae Khaldi
  • Didier Cartelle
  • Stephanie Da Camara
  • Fatih Cakiroglu
  • Melissa Fosse
  • Michael Heitzmann
  • Marie-Cecile Delaveau
  • Rachid Laaridi
  • Sarah Coeugniet
  • Ramdane Ahnou
  • Farida Messaoudi Abtroun
  • Stephane Dubois
  • Amandine Niedercorn
  • Farid Naït Saïd
  • Josee Paternotte
  • Kevin Duval
  • Joelle Plomion
  • Manuel Nationalité Espagnole Bermejo Lopez
  • Djenny Leger
  • Ismael Hattaoui
  • Marie-Suzanne Lagant
  • Samba Diakite
  • Alexandra de Sousa Couto
  • Vincent Lelano
  • Marie-Noelle Moronvalle
  • Tony Salmon
  • Merve Cakiroglu
  • Mpiana Bwicha

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noyon

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DEGUISE
Patrick DEGUISE (Ballotage) ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON 		923 22,95%
Annick SEZILLE
Annick SEZILLE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR NOYON 		903 22,46%
Carole BUREAU-BONNARD
Carole BUREAU-BONNARD (Ballotage) Noyon, l'avenir s'écrit ensemble 		793 19,72%
Sandrine DAUCHELLE
Sandrine DAUCHELLE (Ballotage) NOYON À L'UNISSON 		650 16,17%
Ouicem GADACHA
Ouicem GADACHA (Ballotage) Avec vous Noyon autrement. 		491 12,21%
Frédéric NORMAND
Frédéric NORMAND UN AUTRE NOYON 		261 6,49%
Participation au scrutin Noyon
Taux de participation 53,69%
Taux d'abstention 46,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 165

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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