Résultat de l'élection municipale 2026 à Noyon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noyon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noyon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noyon.
L'actu des élections municipales 2026 à Noyon
11:48 - Que disaient les résultats des municipales à Noyon dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Noyon, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 53,69 % des électeurs sur place. C'est Patrick Deguise (Divers gauche) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 22,95 % des bulletins valides. Ensuite, Annick Sezille a pris la position de dauphine avec 22,46 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Patrick Deguise est resté au sommet du classement, mais il a marqué un léger repli de 10 points depuis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Carole Bureau-Bonnard (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Sandrine Dauchelle, avec la nuance Les Républicains, a récolté 16,17 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noyon
Le deuxième tour des élections municipales à Noyon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Annick Sezille
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLEMENT POUR NOYON
|
|
Sandrine Dauchelle
Liste des Républicains
NOYON À L'UNISSON
|
|
Carole Bureau-Bonnard
Liste divers centre
Noyon, l'avenir s'écrit ensemble
|
|
Patrick Deguise
Liste divers gauche
ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON
|
|
Ouicem Gadacha
Liste Divers
Avec vous Noyon autrement.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noyon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DEGUISE (Ballotage) ENSEMBLE ESPOIR ET FIERTE POUR NOYON
|923
|22,95%
|Annick SEZILLE (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR NOYON
|903
|22,46%
|Carole BUREAU-BONNARD (Ballotage) Noyon, l'avenir s'écrit ensemble
|793
|19,72%
|Sandrine DAUCHELLE (Ballotage) NOYON À L'UNISSON
|650
|16,17%
|Ouicem GADACHA (Ballotage) Avec vous Noyon autrement.
|491
|12,21%
|Frédéric NORMAND UN AUTRE NOYON
|261
|6,49%
|Participation au scrutin
|Noyon
|Taux de participation
|53,69%
|Taux d'abstention
|46,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 165
Source : ministère de l’Intérieur
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