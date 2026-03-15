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19:21 - Nozay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Nozay peut-elle affecter les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 37% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,88%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (76,46%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,08%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,70%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,37% à Nozay, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel score pour le RN à Nozay lors des dernières élections ? Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Nozay il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 18,01% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 32,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 14,59% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Nozay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,91% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 32,56% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 37,12% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Nozay plutôt mobilisée lors des élections En ce jour d'élection municipale à Nozay, la participation sera suivie à la loupe. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 771 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 52,82 % (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays) alors que le pays était durement frappé par le Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 83,41 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 58,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,27 % au premier tour, contre 54,32 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Nozay Les élections européennes de juin 2024 à Nozay avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,91%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 18,13% des voix. Les élections des députés à Nozay quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) à l'avant de la course avec 38,34% au premier tour, devant Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 32,56%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-Pierre Rixain culminant à 62,88% des votes sur place. La situation politique de Nozay a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Pour les municipales 2026, Nozay reste un territoire tourné vers le centre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Nozay plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,73% des inscrits, devant Marine Le Pen avec 18,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,10% pour Emmanuel Macron, contre 32,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Nozay plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 37,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,66%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Et si l'élection à Nozay se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale pesant sur Nozay, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 466 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 065 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 29,84 % en 2024 (contre 13,47 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne en France, qui approche les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 23 100 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 1,00873 million d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,06 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Nozay ? Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore conditionnés par l'issue du dernier scrutin municipal à Nozay. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Didier Perrier (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 44,82% des soutiens. Derrière, Raphaël Bernard (Divers) a rassemblé 727 bulletins valides (41,56%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Eric Hohbauer (Divers), rassemblant 238 électeurs (13,60%). Avec une marge aussi réduite, l'issue du second tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Didier Perrier l'a finalement emporté avec 50,42% des bulletins, face à Raphaël Bernard rassemblant 824 électeurs inscrits (44,15%) et Eric Hohbauer obtenant 101 suffrages (5,41%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un triomphe net accompagné d’une avance confortable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes du centre, engrangeant 157 voix supplémentaires entre les deux tours.