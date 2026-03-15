Résultat municipale 2026 à Nozay (91620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nozay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nozay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nozay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier PERRIER
Didier PERRIER (22 élus) Nozay Notre Village 		1 371 61,81%
  • Didier PERRIER
  • Véronique MESLIN
  • Laurent KABICHE
  • Chantal BOURGES
  • Fabien LE BLEVEC
  • Christine PORCHERON
  • Franck MONMASSON
  • Chrystelle LAUVAND
  • Patrice FEILLAULT
  • Eve SAUQUES
  • Stéphane BLANC
  • Caroline VIVIEN
  • Michel ERKEL
  • Carmen LECLERCQ
  • Maxime LARGITTE
  • Emeline Sonia LE NEGARET
  • Jean-Bruno LEONNARD
  • Emilie SAQUET
  • Denis TOULLIER
  • Roxane DE KORODI KATONA
  • Jean Marc DELCROIX
  • Ingrid DUFOUR
Raphaël BERNARD
Raphaël BERNARD (5 élus) Passionnement Nozay 		847 38,19%
  • Raphaël BERNARD
  • Mireille MORISSEAU
  • Alain BEAUJEAN
  • Muriel ARONDEL-CAMARD
  • Stefan BIZIEN
Participation au scrutin Nozay
Taux de participation 64,11%
Taux d'abstention 35,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 2 274

Source : ministère de l’Intérieur

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