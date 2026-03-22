Résultat municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges (21700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nuits-Saint-Georges, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre SUCHET
Alexandre SUCHET (22 élus) NUITONS POUR LA RELEVE 		1 097 50,62%
  • Alexandre SUCHET
  • Nathalie PERRAD-HUMBEY
  • Patrice KICK
  • Nezha BAKKARI
  • Claude DUPLUS
  • Éliane QUATREHOMME
  • Julien PROST
  • Margot GENOVESE
  • Pierre GILLE
  • Delphine AIGOUY
  • Arnaud GAVIGNET
  • Fabienne RAIMUNDO
  • Jean-Luc THIBAULT
  • Aurélie MACARIOU
  • Pierre MARCHINA
  • Ninon RIMBERT
  • Guillaume LEGOU
  • Dominique LOCHOT
  • Serge GARCIA
  • Irena SZTYM
  • Luc FERRAND
  • Michelle MICHAUD
Christophe TALMET
Christophe TALMET (7 élus) NUITS C'EST VOUS ! 		1 070 49,38%
  • Christophe TALMET
  • Marine JACQUES-LEFLAIVE
  • Jean Luc PORTE
  • Stephanie DORDAIN
  • François-Xavier ROYET
  • Adeline PALENI
  • Gregory RENARD
Participation au scrutin Nuits-Saint-Georges
Taux de participation 61,10%
Taux d'abstention 38,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 2 238

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Nuits-Saint-Georges - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre SUCHET
Alexandre SUCHET (Ballotage) NUITONS POUR LA RELEVE 		882 41,16%
Christophe TALMET
Christophe TALMET (Ballotage) NUITS C'EST VOUS ! 		664 30,98%
Jean-Claude ALEXANDRE
Jean-Claude ALEXANDRE (Ballotage) NUITS-SAINT-GEORGES... PASSIONNEMENT 		597 27,86%
Participation au scrutin Nuits-Saint-Georges
Taux de participation 60,50%
Taux d'abstention 39,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 216

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