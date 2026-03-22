Résultat municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges (21700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nuits-Saint-Georges, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre SUCHET (22 élus) NUITONS POUR LA RELEVE
|1 097
|50,62%
|
|Christophe TALMET (7 élus) NUITS C'EST VOUS !
|1 070
|49,38%
|
|Participation au scrutin
|Nuits-Saint-Georges
|Taux de participation
|61,10%
|Taux d'abstention
|38,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|2 238
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nuits-Saint-Georges - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre SUCHET (Ballotage) NUITONS POUR LA RELEVE
|882
|41,16%
|Christophe TALMET (Ballotage) NUITS C'EST VOUS !
|664
|30,98%
|Jean-Claude ALEXANDRE (Ballotage) NUITS-SAINT-GEORGES... PASSIONNEMENT
|597
|27,86%
|Participation au scrutin
|Nuits-Saint-Georges
|Taux de participation
|60,50%
|Taux d'abstention
|39,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|2 216
Election municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nuits-Saint-Georges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nuits-Saint-Georges.
L'actu des élections municipales 2026 à Nuits-Saint-Georges
18:36 - Qui a gagné les élections en 2024 à Nuits-Saint-Georges ?
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Nuits-Saint-Georges, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (33,54%). René Lioret (Rassemblement National) avait ensuite gagné le premier tour des élections législatives à Nuits-Saint-Georges après la dissolution avec 38,61%. Didier Paris (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 32,78%. Mais c'est pourtant Didier Paris (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,94% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Nuits-Saint-Georges a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - La liste Divers droite en tête à Nuits-Saint-Georges lors des dernières municipales
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Nuits-Saint-Georges s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Cartron (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 1 045 suffrages (66,30%). Juste derrière, Daniel Carrasco (Divers) a engrangé 531 votes (33,69%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Nuits-Saint-Georges, ce décor pèsera irrémédiablement. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Nuits-Saint-Georges pour le 2e tour ?
Comme le montre la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Alexandre Suchet, à la tête de "Nuitons Pour La Releve" (LDVD) et la liste "Nuits C'est Vous !" emmenée par Christophe Talmet (LDVC). Notons que Jean-Claude Alexandre, qui pouvait participer grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la ville de Nuits-Saint-Georges permettent aux votants de voter.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un verdict instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Nuits-Saint-Georges dimanche dernier, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 60,50 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Alexandre Suchet (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 41,16 % des votes. Ensuite, Christophe Talmet (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 30,98 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Claude Alexandre (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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