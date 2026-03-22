Résultat municipale 2026 à Nyons (26110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nyons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nyons, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nyons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian TEULADE (21 élus) Nyons au coeur
|1 397
|45,31%
|
|Francis KORNPROBST (5 élus) LE REVEIL NYONSAIS
|1 024
|33,21%
|
|Joachim DUSAUGEY (3 élus) L'unyons citoyenne
|662
|21,47%
|
|Participation au scrutin
|Nyons
|Taux de participation
|57,66%
|Taux d'abstention
|42,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|3 152
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nyons - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian TEULADE (Ballotage) Nyons au coeur
|1 323
|42,82%
|Francis KORNPROBST (Ballotage) LE REVEIL NYONSAIS
|1 051
|34,01%
|Joachim DUSAUGEY (Ballotage) L'unyons citoyenne
|716
|23,17%
|Participation au scrutin
|Nyons
|Taux de participation
|58,49%
|Taux d'abstention
|41,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|3 194
Election municipale 2026 à Nyons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nyons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nyons.
L'actu des élections municipales 2026 à Nyons
18:37 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Nyons
Lors des dernières européennes, le résultat à Nyons s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,33%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,48%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,48%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Nyons avaient ensuite placé en tête Marie Pochon (Union de la gauche) avec 39,73% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 29,21%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie Pochon culminant à 60,45% des votes dans la localité. Le contexte politique de Nyons a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un secteur très ancré à gauche, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.
15:57 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Nyons
Les résultats des municipales précédentes à Nyons ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, la liste menée par Pierre Combes a logiquement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Nyons, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. Un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.
13:58 - Les électeurs de Nyons doivent trancher entre 3 listes
Le match se joue donc ce dimanche entre la liste menée par Christian Teulade (LDVG), la liste de Francis Kornprobst (LDVD) et la liste menée par Joachim Dusaugey (LDVG), selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié la liste des candidats au second tour cette semaine. À 18 heures, les 5 bureaux de vote de Nyons ferment leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Nyons avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Nyons, c'est Christian Teulade (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 42,82 % des votes. À sa suite, Francis Kornprobst (Divers droite) s'est classé deuxième avec 34,01 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 23,17 %, Joachim Dusaugey (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Nyons, l'élection a enregistré une participation de 58,49 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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