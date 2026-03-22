Résultat municipale 2026 à Nyons (26110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nyons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nyons, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nyons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TEULADE
Christian TEULADE (21 élus) Nyons au coeur 		1 397 45,31%
  • Christian TEULADE
  • Aurélie LOUPIAS
  • Pascal LANTHEAUME
  • Blandine ALVAREZ
  • Bruno EYSSERIC
  • Martine BERGER SABATIER
  • Jean Luc GREGOIRE
  • Odile PILOZ
  • Christian CARRERE
  • Nadia MACIPE
  • Bruno JOVE
  • Patricia NORMAND
  • Roger VIARSAC
  • Monique BOTTINI
  • Quentin PELOUX
  • Marilyn FLAMAIN
  • Thierry TATONI
  • Florence BOUNIN
  • Nils CHAPUIS
  • Emilie LACROIX
  • Nabil EL MESSAOUDI
Francis KORNPROBST
Francis KORNPROBST (5 élus) LE REVEIL NYONSAIS 		1 024 33,21%
  • Francis KORNPROBST
  • Clotilde MAZZA DOS SANTOS
  • Franck MILLET
  • Annaïk LOISEL
  • Denis ÉCARNOT
Joachim DUSAUGEY
Joachim DUSAUGEY (3 élus) L'unyons citoyenne 		662 21,47%
  • Joachim DUSAUGEY
  • Caroline LAMY
  • Jean-Christophe NELLO
Participation au scrutin Nyons
Taux de participation 57,66%
Taux d'abstention 42,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 3 152

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Nyons - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TEULADE
Christian TEULADE (Ballotage) Nyons au coeur 		1 323 42,82%
Francis KORNPROBST
Francis KORNPROBST (Ballotage) LE REVEIL NYONSAIS 		1 051 34,01%
Joachim DUSAUGEY
Joachim DUSAUGEY (Ballotage) L'unyons citoyenne 		716 23,17%
Participation au scrutin Nyons
Taux de participation 58,49%
Taux d'abstention 41,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 3 194

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