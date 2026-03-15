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19:17 - Comment la composition démographique de Nyons façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Nyons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 21% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,95%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3525 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,55% et d'une population immigrée de 9,98% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,29%, comme à Nyons, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Municipales 2026 : vers une avancée du RN à Nyons ? Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Nyons en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 17,72% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,90% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Nyons comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 25,33% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 29,21% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 39,55% lors du vote définitif.

16:58 - Nyons classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 28,82 % à Nyons lors des municipales de 2020, un décrochage marquant alors que le Covid-19 perturbait l'événement. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs se déplacent en nombre. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 72,35 %. La mobilisation atteignait de son côté 54,11 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,12 %, contre seulement 50,50 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent in fine une commune moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. La participation des électeurs de Nyons constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Nyons a-t-elle voté ? Les législatives à Nyons du printemps 2024, plaçaient Marie Pochon (Union de la gauche) en tête avec 39,73% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 29,21%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie Pochon culminant à 60,45% des votes sur place. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les citoyens de Nyons avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 25,33% des inscrits. L'orientation des électeurs de Nyons a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Nyons ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Nyons soutenaient en priorité Marie Pochon (Nupes) avec 33,80% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Pochon virant de nouveau en tête avec 50,43% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Nyons qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,93% pour Emmanuel Macron, contre 38,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Impôts à Nyons : un enjeu central pour 2026 À Nyons, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,38 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 731 500 euros, marquant une forte baisse face aux quelque 2,49897 millions d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Nyons a évolué pour se fixer à 33,65 % en 2024 (contre 18,14 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Nyons a atteint 1 123 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 022 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Nyons ? À Nyons, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Nyons au coeur' menée par Pierre Combes a naturellement obtenu 1 384 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Nyons, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Après ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).