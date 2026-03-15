Résultat municipale 2026 à Nyons (26110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nyons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nyons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nyons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TEULADE
Christian TEULADE Nyons au coeur 		1 323 42,82%
Francis KORNPROBST
Francis KORNPROBST LE REVEIL NYONSAIS 		1 051 34,01%
Joachim DUSAUGEY
Joachim DUSAUGEY L'unyons citoyenne 		716 23,17%
Participation au scrutin Nyons
Taux de participation 58,49%
Taux d'abstention 41,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 3 194

Source : ministère de l’Intérieur

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