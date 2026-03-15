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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Obenheim À Obenheim, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Dans la localité, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,62% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,46%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 829 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,03%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,83%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Obenheim mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,83% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Rassemblement national à Obenheim : ce que disent les chiffres Le RN n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Obenheim en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,99% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 25,59% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste réunissait 39,24% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,10% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,66% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,30% lors du vote définitif, actant la victoire pour Charles Sitzenstuhl.

16:58 - Quelle participation attendre à Obenheim aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Obenheim avait été marqué par une abstention de 72,16 %, un chiffre exceptionnellement haut (la participation se limitant à 27,84 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche stabilisé à 22,43 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,63 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,77 %, contre 56,39 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une commune marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. En marge des municipales 2026, cet élément pèsera en conséquence fortement sur les résultats d'Obenheim.

15:59 - Obenheim : retour sur le dernier verdict politique en date Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Obenheim plébiscitaient Thomas Esteve (Rassemblement National) avec 44,66% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Esteve culminant à 50,30% des suffrages exprimés dans la commune. Le choc des Européennes précédemment à Obenheim avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (41,10%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,59% des votes. L'orientation des électeurs d'Obenheim a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Obenheim demeure inclassable ou presque Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Obenheim accordaient leurs suffrages à Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) avec 34,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,76%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Obenheim privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,99%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 28,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,06% pour Emmanuel Macron, contre 48,94% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Obenheim une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Obenheim À Obenheim, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,82 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 7 790 €. Une somme bien en-dessous des 284 010 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Obenheim est passé à près de 21,20 % en 2024 (contre 7,23 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Obenheim s'est chiffrée à environ 509 euros en 2024 (contre 549 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Obenheim Dans la cité d'Obenheim, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le verdict du dernier scrutin. Seule en lice, 'Ensemble pour obenheim' a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Obenheim, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de savoir si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Un indice est sans doute à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.