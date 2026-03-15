Résultat municipale 2026 à Obenheim (67230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Obenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Obenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Obenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno HEILBRONN
Bruno HEILBRONN (12 élus) ENSEMBLE ! AUTREMENT... 		415 53,41%
  • Bruno HEILBRONN
  • Laurence DEMANGE
  • Christophe STUPFLER
  • Katia DIRNINGER
  • Gilles FAVARD
  • Nadine HEILBRONN-GEYER
  • Valerio COSSUTTA
  • Christine RUCH
  • François CULMONE
  • Marilyne NOLETTA
  • Vincent FAHRER
  • Mélissa SCHWAB
Rémy SCHENK
Rémy SCHENK (3 élus) Ensemble pour OBENHEIM 		362 46,59%
  • Rémy SCHENK
  • Fanny LECERF
  • Firmin DONNER
Participation au scrutin Obenheim
Taux de participation 63,97%
Taux d'abstention 36,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 808

Source : ministère de l’Intérieur

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