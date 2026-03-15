Résultat municipale 2026 à Oberhoffen-sur-Moder (67240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oberhoffen-sur-Moder a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oberhoffen-sur-Moder, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oberhoffen-sur-Moder [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean ZIMPFER
Jean ZIMPFER (21 élus) Un nouveau souffle pour Oberhoffen-sur-Moder 		952 54,00%
  • Jean ZIMPFER
  • Clarisse BUBEL REYMANN
  • Christophe ZIEGLER
  • Nathalie HEREIL
  • Dominique HIEBEL
  • Marina LOUIS TECHER
  • Philippe MERCKLING
  • Michèle KAUTZMANN DEHNER
  • Frédéric APPENZELLER
  • Sylvie JAEGER
  • Alexandre RICHARD
  • Mireille HEYER
  • Jeannot FRITZ
  • Samantha HEREIL
  • Pascal CONRATH VECCA
  • Emilie LEON
  • Ewan NOTH
  • Cécile EICHERT
  • François RAMBUR
  • Marie-Claire STEPHAN GROSS
  • Fabrice SCHULTZ
Elodie RIFF
Elodie RIFF (4 élus) Agir pour l'avenir 		523 29,67%
  • Elodie RIFF
  • Sébastien DECK
  • Estelle SIMONIS
  • Mathieu GERLING
Esther SCHWARTZ WASSER
Esther SCHWARTZ WASSER (2 élus) Oberhoffen-sur-Moder avec vous, pour demain 		288 16,34%
  • Esther SCHWARTZ WASSER
  • Jean-Marie BARNEWITZ
Participation au scrutin Oberhoffen-sur-Moder
Taux de participation 59,80%
Taux d'abstention 40,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 810

Source : ministère de l’Intérieur

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