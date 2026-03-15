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19:19 - Oberhoffen-sur-Moder : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Oberhoffen-sur-Moder, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 3 878 habitants répartis dans 1 742 logements, cette ville présente une densité de 272 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 294 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 368 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 33,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 91,26 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Oberhoffen-sur-Moder, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs d'Oberhoffen-sur-Moder tentés par le RN ? Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Oberhoffen-sur-Moder il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,45% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 56,00% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 31,12% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 50,75% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,42% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,42% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,76% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Vincent Thiebaut.

16:58 - Résultats électoraux à Oberhoffen-sur-Moder : le point sur la participation Dans le cadre de l'élection municipale à Oberhoffen-sur-Moder, la mobilisation aura un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 49,61 % lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 73,13 %. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 41,02 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 63,49 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 50,65 % des électeurs (soit environ 1 490 votants). Cet instantané des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Oberhoffen-sur-Moder Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Oberhoffen-sur-Moder demeurait à l'époque un territoire bleu marine. Lors des élections européennes, le résultat à Oberhoffen-sur-Moder s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (47,42%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,54%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (7,95%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Oberhoffen-sur-Moder avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marc Wolff (Rassemblement National) avec 51,42% au premier tour, devant Vincent Thiebaut (Ensemble !) avec 26,25%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marc Wolff culminant à 56,76% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux d'Oberhoffen-sur-Moder lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Oberhoffen-sur-Moder était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 37,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,77%. Lors de la finale de l'élection à Oberhoffen-sur-Moder, les électeurs accordaient 56,00% pour Marine Le Pen, contre 44,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Oberhoffen-sur-Moder portaient leur choix sur Laurent Gnaedig (RN) avec 31,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,75% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Oberhoffen-sur-Moder comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Oberhoffen-sur-Moder Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Oberhoffen-sur-Moder, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,32 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 32 720 €, contre 535 400 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Oberhoffen-sur-Moder a évolué pour se fixer à 28,35 % en 2024 (contre 14,49 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Oberhoffen-sur-Moder a représenté 494 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 514 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Oberhoffen-sur-Moder À Oberhoffen-sur-Moder, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Frédéric Schott a surclassé ses concurrents en obtenant 480 voix (35,34%). En deuxième position, Cathy Koessler-Herrmann a capté 444 bulletins valides (32,69%). Le petit écart entre les prétendants ne pouvait que déboucher sur un second tour indécis. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Cathy Koessler-Herrmann l'a finalement emporté avec 676 bulletins (46,26%), face à Frédéric Schott s'adjugeant 31,82% des électeurs et Günter Schumacher avec 21,90% des électeurs. La challengeuse a réussi à faire basculer le rapport de force, scellant un changement de cap inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 196 voix supplémentaires entre les deux tours.