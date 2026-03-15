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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Obermodern-Zutzendorf : ce qu'il faut savoir Les données démographiques et socio-économiques d'Obermodern-Zutzendorf mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des élections municipales. Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,97%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (86,62%) souligne l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 999 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,45%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Obermodern-Zutzendorf mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,31% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Obermodern-Zutzendorf Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Obermodern-Zutzendorf il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,62% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,04% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 17,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 34,35% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,52% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 39,10% pour le parti nationaliste. Il finira avec 40,67% lors du vote final.

16:58 - À Obermodern-Zutzendorf, 37,32 % de participation aux dernières municipales Aux municipales de 2020 à Obermodern-Zutzendorf, l'abstention s'était élevée à 62,68 % à la fin du premier tour, une abstention plutôt forte. C'étaient 533 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 21,18 % dans la ville (contre 78,82 % de participation). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,42 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,60 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,54 %. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une contrée globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales. Cette réalité à Obermodern-Zutzendorf constituera en tout cas l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Comment Obermodern-Zutzendorf a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le podium à Obermodern-Zutzendorf s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (37,52%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,93%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,42%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Denis Kieffer (Rassemblement National) en tête avec 39,10% au premier tour, devant Patrick Hetzel (Les Républicains) avec 31,06%. Au second tour, c'est en revanche Patrick Hetzel (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 59,33% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs d'Obermodern-Zutzendorf a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Obermodern-Zutzendorf : les points à comprendre La physionomie politique de Obermodern-Zutzendorf dessine un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Obermodern-Zutzendorf voyait en effet Marine Le Pen finir en tête localement avec 32,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 28,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,96% pour Emmanuel Macron, contre 49,04% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Obermodern-Zutzendorf plébiscitaient Patrick Hetzel (LR) avec 29,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patrick Hetzel virant de nouveau en tête avec 65,65% des voix.

12:58 - Helmut STEGNER a-t-il maîtrisé les impôts à Obermodern-Zutzendorf ? À Obermodern-Zutzendorf, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 544 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 512 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 29,79 % en 2024 (contre environ 14,91 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 11 700 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 239 150 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,65 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Helmut Stegner s'est imposé à Obermodern-Zutzendorf Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle déterminés par le verdict du dernier scrutin communal à Obermodern-Zutzendorf. Sans aucune opposition, 'Entente communale' a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Obermodern-Zutzendorf, ce décor pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte assurément d'ores et déjà un premier élément de réponse.