Résultat municipale 2026 à Obermodern-Zutzendorf (67330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Obermodern-Zutzendorf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Obermodern-Zutzendorf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Obermodern-Zutzendorf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Helmut STEGNER
Helmut STEGNER (16 élus) ENTENTE COMMUNALE 		648 64,22%
  • Helmut STEGNER
  • Céline DURRMEYER-ROESS
  • Thierry SCHINI
  • Danièle SCHMITT-CRIQUI
  • Christian BALD
  • Aurélie KAUFFMANN
  • Georges LEMOINE-SCHLECHT
  • Anaïs BURCKEL
  • Christian FINCK
  • Joelle SUTTER
  • Vincent KRIEGER
  • Sylvie BALZER
  • Frédéric SCHINI
  • Elisabeth CARRIER
  • Raphael KOLB
  • Marie WEISSGERBER
Marc MAGNANI
Marc MAGNANI (3 élus) Construisons demain ensemble 		361 35,78%
  • Marc MAGNANI
  • Déborah PFAFF
  • Christopher DORSI
Participation au scrutin Obermodern-Zutzendorf
Taux de participation 72,70%
Taux d'abstention 27,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 1 033

Source : ministère de l’Intérieur

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