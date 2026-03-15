Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Obernai

Tête de listeListe
Angélique Gasmi
Angélique Gasmi Liste divers droite
Nouveau souffle pour Obernai
  • Angélique Gasmi
  • Jérôme Pansanel
  • Agathe Lacombe
  • Yetis Somuncu
  • Sophie Girold
  • Sébastien Breton
  • Cécile Quintiliani
  • Christophe Barreau
  • Élodie Swierczynski
  • Ludovic Maffé
  • Léa Finck
  • Alain Ehrhart
  • Manon Hirtz
  • Marc Faller
  • Isabelle Ehrhart
  • Laurent Weber
  • Laurence Beutelstetter
  • Max Riegler
  • Fanny Hungerbuhler
  • Erdinc Yurdusever
  • Laura Grondin
  • Jacques Harnisch
  • Aliye Karakol
  • Olivier Meyer
  • Sahra Zegrar
  • Tarkan Otay
  • Élisabeth Pansanel
  • Benjamin Accardo
  • Juliette Bouchard
  • Gabin Weiss
  • Sarah Tschenn
  • Jean-François Roehrig
  • Elisabeth Roehrig Sensenbrenner
Isabelle Suhr
Isabelle Suhr Liste divers droite
Obernai, Engagés pour l'avenir
  • Isabelle Suhr
  • Frank Buchberger
  • Isabelle Obrecht
  • Xavier Abi-Khalil
  • Marie-Christine Schatz
  • Jean-François Tavernier
  • Dominique Erdrich
  • Olivier Grauss
  • Marie-Line Risch
  • Bruno Maire
  • Adeline Reiss
  • Alexis Braun
  • Sandra Schultz
  • Ethem Yildiz
  • Sylvie Heimendinger
  • David Reiss
  • Sophie Vonville
  • Benoît Eck
  • Julie Dehon
  • Loïc Zozime
  • Virginie Risch
  • Jean-Pierre Martin
  • Mathilde Eva
  • Fabrice Cafarelli
  • Esther Ciai
  • Bryan Keser
  • Jeanine Wach
  • Stéphane Lehé
  • Charlotte Fritsch
  • Christian Weiler
  • Anaïs Esslinger
  • Jean-Louis Normandin
  • Jehanne Arhanchiague
  • Kévin Trophardy
  • Thérèse Moritz
Robin Clauss
Robin Clauss Liste divers droite
OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI
  • Robin Clauss
  • Catherine Colin
  • Hugues Hornbeck
  • Emma Lenys
  • Patrick Folz
  • Christelle Mathis
  • Alexandre Delacroix
  • Chloe Bes
  • Sebastien Riff
  • Florine Beysang
  • Pascal Bourzeix
  • Celine Levy
  • Oktay Goktas
  • Martine Kupferschlaeger
  • Jean-Luc Schmitt
  • Edith Pascalon
  • Laurent Dewez
  • Michelle Lebbe
  • Omer Demir
  • Laura Furst
  • John Kelhetter
  • Coralie Luck
  • Louis Fritz
  • Christine Piel
  • Philippe Busser
  • Deborah Reiss
  • Jean-Martin Schwaab
  • Aline Andres
  • Fabien Stoeffler
  • Amelie Fritsch
  • Francis Peter
  • Adeline Pfleger
  • Quentin Burck
  • Anne Reeb
  • David Del Pin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Fischer
Bernard Fischer (27 élus) Obernai avec coeur et passion 		2 127 62,70%
  • Bernard Fischer
  • Isabelle Obrecht
  • Robin Clauss
  • Isabelle Suhr
  • Frank Buchberger
  • Marie-Christine Schatz
  • Jean-Jacques Stahl
  • Sophie Schneider-Schultz
  • Christian Weiler
  • Adeline Stahl
  • Martial Feurer
  • Céline Ohresser-Oppenhauser
  • David Reiss
  • Sandra Schultz
  • Ethem Yildiz
  • Marie-Claude Schmitt
  • Ludovic Schibler
  • Dominique Erdrich
  • Benoît Eck
  • Elisabeth Dehon
  • Jean-Pierre Martin
  • Sophie Vonville
  • Xavier Abi-Khalil
  • Pascale Gauche
  • Jean-Louis Normandin
  • Sophie Adam
  • Pascal Bourzeix
Catherine Edel-Laurent
Catherine Edel-Laurent (6 élus) Imaginons obernai 		1 265 37,29%
  • Catherine Edel-Laurent
  • Jean-Louis Reibel
  • Catherine Colin
  • Guy Lienhard
  • Elisabeth Couvreux
  • Roger Ohresser
Participation au scrutin Obernai
Taux de participation 37,99%
Taux d'abstention 62,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 486

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Fischer
Bernard Fischer (28 élus) Pour obernai 		3 047 68,57%
  • Bernard Fischer
  • Isabelle Obrecht
  • Paul Roth
  • Valérie Geiger
  • Pierre Schmitz
  • Anita Voltz
  • Jean-Jacques Stahl
  • Isabelle Suhr
  • Martial Feurer
  • Muriel Fender
  • Christian Weiler
  • Elisabeth Dehon
  • Philippe Schneider
  • Marie-Claude Schmitt
  • Benoît Eck
  • Marie-Christine Schatz
  • Raymond Lanoë
  • Ingrid Gemehl
  • Kadir Güzle
  • Adeline Stahl
  • Denis Esquirol
  • Nathalie Bernard
  • Robin Clauss
  • Monique Fischer
  • David Reiss
  • Marie-Reine Kupferschlaeger
  • Pascal Bourzeix
  • Jennifer Strub
Frédéric Primault
Frédéric Primault (5 élus) Tous unis pour obernai 		1 396 31,42%
  • Frédéric Primault
  • Agnès Koeberlé-Diebold
  • Bruno Freyermuth
  • Séverine Ajtouh
  • Sylvain Evrard
Participation au scrutin Obernai
Taux de participation 55,14%
Taux d'abstention 44,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Nombre de votants 4 635

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