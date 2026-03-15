Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Obernai sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Obernai.
L'actu des élections municipales 2026 à Obernai
13:46 - La commune d'Obernai a généralement contenu sa fiscalité
Pour ce qui est des contributions locales à Obernai, le produit fiscal par ménage s'est établi à 981 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 039 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 26,62 % en 2024 (contre environ 12,23 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 490 450 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 4,12507 millions d'euros (4 125 070 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 24,17 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Bernard Fischer vainqueur des dernières élections à Obernai
Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Obernai ? Dès le premier tour, Bernard Fischer (Divers droite) a dominé le scrutin avec 62,70% des bulletins. Derrière, Catherine Edel-Laurent (Divers) a rassemblé 1 265 voix (37,29%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Obernai, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Obernai : les horaires des 8 bureaux de vote
En 2026, les 9 506 votants d'Obernai sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats aux municipales à Obernai. Les 8 bureaux de vote de la ville d'Obernai sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Obernai dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Obernai
|Tête de listeListe
|
Angélique Gasmi
Liste divers droite
Nouveau souffle pour Obernai
|
|
Isabelle Suhr
Liste divers droite
Obernai, Engagés pour l'avenir
|
|
Robin Clauss
Liste divers droite
OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Fischer (27 élus) Obernai avec coeur et passion
|2 127
|62,70%
|
|Catherine Edel-Laurent (6 élus) Imaginons obernai
|1 265
|37,29%
|
|Participation au scrutin
|Obernai
|Taux de participation
|37,99%
|Taux d'abstention
|62,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 486
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Fischer (28 élus) Pour obernai
|3 047
|68,57%
|
|Frédéric Primault (5 élus) Tous unis pour obernai
|1 396
|31,42%
|
|Participation au scrutin
|Obernai
|Taux de participation
|55,14%
|Taux d'abstention
|44,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|4 635
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