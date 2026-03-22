Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Obernai [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Obernai sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Obernai.
L'actu des élections municipales 2026 à Obernai
11:48 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Obernai ?
Les élections municipales 2026 à Obernai ont vu Robin Clauss (Divers droite) prendre la première place il y a une semaine avec 48,99 % des suffrages exprimés. À sa suite, Isabelle Suhr (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 42,52 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 8,48 %, Angélique Gasmi, étiquetée Divers droite, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Enfin, concernant la participation à Obernai, l'élection a vu 52,98 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Obernai
Le deuxième tour des élections municipales à Obernai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Suhr
Liste divers droite
Obernai, Engagés pour l'avenir
|
|
Robin Clauss
Liste divers droite
OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Obernai
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robin CLAUSS (Ballotage) OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI
|2 461
|48,99%
|Isabelle SUHR (Ballotage) Obernai, Engagés pour l'avenir
|2 136
|42,52%
|Angélique GASMI Nouveau souffle pour Obernai
|426
|8,48%
|Participation au scrutin
|Obernai
|Taux de participation
|52,98%
|Taux d'abstention
|47,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|5 127
Source : ministère de l’Intérieur
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