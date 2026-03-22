Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Obernai

Le deuxième tour des élections municipales à Obernai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Suhr
Isabelle Suhr Liste divers droite
Obernai, Engagés pour l'avenir
  • Isabelle Suhr
  • Frank Buchberger
  • Isabelle Obrecht
  • Xavier Abi-Khalil
  • Marie-Christine Schatz
  • Jean-François Tavernier
  • Dominique Erdrich
  • Olivier Grauss
  • Marie-Line Risch
  • Bruno Maire
  • Adeline Reiss
  • Alexis Braun
  • Sandra Schultz
  • Ethem Yildiz
  • Sylvie Heimendinger
  • David Reiss
  • Sophie Vonville
  • Benoît Eck
  • Julie Dehon
  • Loïc Zozime
  • Virginie Risch
  • Jean-Pierre Martin
  • Mathilde Eva
  • Fabrice Cafarelli
  • Esther Ciai
  • Bryan Keser
  • Jeanine Wach
  • Stéphane Lehé
  • Charlotte Fritsch
  • Christian Weiler
  • Anaïs Esslinger
  • Jean-Louis Normandin
  • Jehanne Arhanchiague
  • Kévin Trophardy
  • Thérèse Moritz
Robin Clauss
Robin Clauss Liste divers droite
OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI
  • Robin Clauss
  • Catherine Colin
  • Hugues Hornbeck
  • Emma Lenys
  • Patrick Folz
  • Christelle Mathis
  • Alexandre Delacroix
  • Chloe Bes
  • Sebastien Riff
  • Florine Beysang
  • Pascal Bourzeix
  • Celine Levy
  • Oktay Goktas
  • Martine Kupferschlaeger
  • Jean-Luc Schmitt
  • Edith Pascalon
  • Laurent Dewez
  • Michelle Lebbe
  • Omer Demir
  • Laura Furst
  • John Kelhetter
  • Coralie Luck
  • Louis Fritz
  • Christine Piel
  • Philippe Busser
  • Deborah Reiss
  • Jean-Martin Schwaab
  • Aline Andres
  • Fabien Stoeffler
  • Amelie Fritsch
  • Francis Peter
  • Adeline Pfleger
  • Quentin Burck
  • Anne Reeb
  • David Del Pin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Obernai

Tête de listeListe Voix % des voix
Robin CLAUSS
Robin CLAUSS (Ballotage) OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI 		2 461 48,99%
Isabelle SUHR
Isabelle SUHR (Ballotage) Obernai, Engagés pour l'avenir 		2 136 42,52%
Angélique GASMI
Angélique GASMI Nouveau souffle pour Obernai 		426 8,48%
Participation au scrutin Obernai
Taux de participation 52,98%
Taux d'abstention 47,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 5 127

Source : ministère de l’Intérieur

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