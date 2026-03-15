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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Obernai En pleine campagne électorale municipale, Obernai se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 303 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 229 entreprises, Obernai offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,07%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 925 personnes (7,52%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,86%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 552 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Obernai, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Obernai ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Obernai il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 38,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 18,58% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 36,36% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,55% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 33,63% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,13% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Obernai plutôt abstentionniste lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Obernai, l'abstention frappait 62,01 % du corps électoral, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que le coronavirus avait dissuadé un grand nombre de votants. Rappelons que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 30,76 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 61,15 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 39,09 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,34 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une contrée marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Ce facteur à Obernai constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour cette municipale 2026.

15:59 - Le vote d'Obernai nettement ancré à droite en 2024 Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Obernai soutenaient en priorité Vincent Coussediere (Rassemblement National) avec 33,63% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Louise Morel (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 60,87% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens d'Obernai avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 31,55% des votes. Le panorama politique d'Obernai a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs d'Obernai avaient privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Obernai votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,34%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 24,05%. Lors de la finale de l'élection à Obernai, les électeurs accordaient 61,04% pour Emmanuel Macron, contre 38,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Obernai portaient leur choix sur Louise Morel (Ensemble !) avec 31,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,64% des suffrages. Cette physionomie politique de Obernai dessine ainsi une place forte du courant central.

12:58 - La commune d'Obernai a généralement contenu sa fiscalité Pour ce qui est des contributions locales à Obernai, le produit fiscal par ménage s'est établi à 981 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 039 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 26,62 % en 2024 (contre environ 12,23 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 490 450 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 4,12507 millions d'euros (4 125 070 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 24,17 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Bernard Fischer vainqueur des dernières élections à Obernai Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Obernai ? Dès le premier tour, Bernard Fischer (Divers droite) a dominé le scrutin avec 62,70% des bulletins. Derrière, Catherine Edel-Laurent (Divers) a rassemblé 1 265 voix (37,29%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Obernai, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.