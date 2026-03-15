Résultat municipale 2026 à Obernai (67210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Obernai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Obernai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Obernai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robin CLAUSS
Robin CLAUSS OBERNAI NOTRE COEUR BAT ICI 		2 461 48,99%
Isabelle SUHR
Isabelle SUHR Obernai, Engagés pour l'avenir 		2 136 42,52%
Angélique GASMI
Angélique GASMI Nouveau souffle pour Obernai 		426 8,48%
Participation au scrutin Obernai
Taux de participation 52,98%
Taux d'abstention 47,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 5 127

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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