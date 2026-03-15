Résultat municipale 2026 à Oeyreluy (40180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oeyreluy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oeyreluy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oeyreluy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine DELSOL
Sandrine DELSOL (12 élus) OEYRELUY SOLIDAIRE 		469 61,55%
  • Sandrine DELSOL
  • Stephen THOLLON
  • Franciane DUFRANCATEL
  • Gilles DARRIEULAT
  • Adeline SOLOWY
  • Christophe CHEVRIER
  • Hanane DASQUE
  • Laurent GODINEAU
  • Pascale MAILLARD
  • Frédéric LAUSSUCQ
  • Jessica LEGALL
  • Marc DUVIGNAU
Pierre CHERET
Pierre CHERET (3 élus) OEYRELUY EN MOUVEMENT AUTREMENT 		293 38,45%
  • Pierre CHERET
  • Corinne SICARD-MAUCLAIR
  • Frederic MAHOU
Participation au scrutin Oeyreluy
Taux de participation 69,29%
Taux d'abstention 30,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 783

Source : ministère de l’Intérieur

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