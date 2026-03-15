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19:18 - Oeyreluy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Oeyreluy, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58% et une densité de population de 262 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,44%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 888 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,99%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,84%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Oeyreluy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,44% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Oeyreluy Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Oeyreluy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 23,24% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,49% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 23,35% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Oeyreluy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,33% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 39,62% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,19% lors du vote définitif.

16:58 - À Oeyreluy, la participation s'annonce forte aux municipales À l'occasion des municipales 2026, le niveau d'abstention pèsera sur les résultats d'Oeyreluy. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 37,32 % des électeurs, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que le scrutin se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Avec la présidentielle, les élections municipales restent en effet le rendez-vous électoral où les Français votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 14,60 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 39,57 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 21,00 % au premier tour, contre 42,11 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Oeyreluy a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) en tête du peloton avec 39,62% au premier tour, devant Lionel Causse (Majorité présidentielle) avec 28,25%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Lionel Causse (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 53,81%. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Oeyreluy avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,33%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,94% des votes. Le paysage politique d'Oeyreluy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs d'Oeyreluy avaient privilégié le centre il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Oeyreluy une ville acquise au bloc central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Oeyreluy voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 28,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,24%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,51% pour Emmanuel Macron, contre 46,49% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Oeyreluy portaient leur choix sur Lionel Causse (Ensemble !) avec 30,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,93%.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Oeyreluy depuis 2020 ? À Oeyreluy, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 601 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 577 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 31,77 % en 2024 (contre près de 14,80 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 12 100 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 276 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,27 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - La liste "Oeyreluy Ensemble" grande gagnante des dernières élections à Oeyreluy L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Oeyreluy est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Laffitte a pris la première place avec 381 voix (57,37%). En deuxième position, Marielle Tournier a rassemblé 42,62% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Philippe Laffitte a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Oeyreluy, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera un défi immense pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.