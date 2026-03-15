Résultat municipale 2026 à Offendorf (67850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Offendorf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Offendorf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Offendorf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BROLY
Philippe BROLY (15 élus) OFFENDORF CAP SUR L 'AVENIR 		786 56,02%
  • Philippe BROLY
  • Lucienne SCHAUENBURG ZWINGER
  • Yves ROTT
  • Sandra STRASSER
  • Edouard CAU
  • Adeline SCHIFF
  • Patrick KAUFFMANN
  • Elisabeth HIBOU
  • Julien HAGUENAUER
  • Enola WIND
  • Raphael HENNINGER
  • Julie SCHLEGEL
  • Alain KAPFER
  • Patricia SCHOTT
  • Emmanuel RAPIN
Alexandre WAHNERT
Alexandre WAHNERT (4 élus) OFFENDORF 360 UNE VISION COMMUNE 		617 43,98%
  • Alexandre WAHNERT
  • Françoise ADLER
  • Thierry FOHRER
  • Nathalie TRAPP
Participation au scrutin Offendorf
Taux de participation 69,62%
Taux d'abstention 30,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 448

Source : ministère de l’Intérieur

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