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19:19 - Démographie et politique à Offendorf, un lien étroit Dans la ville d'Offendorf, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 17,78% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,67% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (89,60%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1359 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,48%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,18%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Offendorf mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,56% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Offendorf Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Offendorf il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 32,43% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 48,31% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 29,22% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 42,90% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,09% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 45,97% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,59% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Théo Bernhardt.

16:58 - Offendorf : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour d'élections municipales 2026 à Offendorf, la mobilisation sera très observée. Les archives de 2020 révèlent que 525 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 26,74 %, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. De longue date, les municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent le plus massivement, s'agissant d'élire leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 73,67 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 40,99 % (47,51 % au national), avant de bondir à 68,22 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 53,68 % des électeurs. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Offendorf comme une commune où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Offendorf ? Le rendez-vous des Européennes 2024 à Offendorf avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,09%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 16,30% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Théo Bernhardt (Rassemblement National) en tête du peloton avec 45,97% au premier tour, devant Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) avec 25,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Théo Bernhardt culminant à 51,59% des votes dans la commune.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Offendorf reste un territoire arrimé à l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Offendorf soutenaient en priorité Ludwig Knoepffler (RN) avec 29,22% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,10% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Offendorf qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 32,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,69% pour Emmanuel Macron, contre 48,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Offendorf qui pèsera sur l'issue du scrutin Sur le plan de la fiscalité locale d'Offendorf, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 429 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 258 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à environ 24,48 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 390 € en 2024. Un total bien loin des quelque 198 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,83 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Denis Hommel à Offendorf L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Offendorf s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Partageons demain' a naturellement obtenu 458 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Offendorf, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux après ce scrutin sans réelle concurrence. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit assurément d'ores et déjà une première réponse.