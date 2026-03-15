Résultat municipale 2026 à Ognes (02300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ognes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ognes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ognes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia GOETZ
Patricia GOETZ (12 élus) OGNES EN ACTION 		299 53,49%
  • Patricia GOETZ
  • Stéphane CAVILLON
  • Estelle PIERRE
  • David BONNEHORGNE
  • Chantal BELTON
  • Jacques VALLOIS
  • Karine ANDRÉ
  • Patrice GAEVSKI
  • Noémie LANZERAY
  • Frédéric BLANGIS
  • Nathalie HANQUART
  • Olivier KOFFMANN
Jonathan CARRÉ
Jonathan CARRÉ (3 élus) OGNES POUR VOUS ET AVEC VOUS 		260 46,51%
  • Jonathan CARRÉ
  • Sabrina DELPORTE ROUILLAT
  • Jean-Jacques DIDELET
Participation au scrutin Ognes
Taux de participation 65,74%
Taux d'abstention 34,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 568

Source : ministère de l’Intérieur

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