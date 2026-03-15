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19:16 - Élections municipales à Ognes : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique d'Ognes façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,16% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 604 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,02%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ognes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,43% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Ognes aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Ognes en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 41,03% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 62,04% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 39,39% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 61,24% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 51,77% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 59,76% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de José Beaurain.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Ognes au crible Il y a six ans, le premier round de la municipale à Ognes avait été marqué par une abstention de 63,32 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 36,68 %) alors que le Covid ajoutait un contexte particulier à la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 23,44 % dans la ville (contre 76,56 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 40,35 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,93 %, contre 49,59 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises. En marge de ces élections municipales, cet élément pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats d'Ognes.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Ognes ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Ognes soutenaient en priorité José Beaurain (Rassemblement National) avec 59,76% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Ognes s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,77%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,80%) et Marion Maréchal (8,46%). .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Ognes s'était résolument orientée à le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ognes soutenaient en priorité José Beaurain (RN) avec 39,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,24%. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Ognes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 41,03% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,90%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 62,04% pour Marine Le Pen, contre 37,96% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Ognes s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Et si l'élection à Ognes se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale d'Ognes, la somme moyenne payée par ménage imposable a atteint environ 797 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 635 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 49,48 % en 2024 (contre 17,76 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 18 800 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 235 350 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,88 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Ognes ? Dans la commune d'Ognes, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore influencés par l'issue des dernières élections municipales en date. Seule en lice, la liste menée par Patricia Goëtz a sans surprise recueilli 246 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Ognes, cet équilibre pose les bases. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche, le défi sera de déterminer si une opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.