Résultat de l'élection municipale 2026 à Oignies : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Oignies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Oignies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oignies.
L'actu des élections municipales 2026 à Oignies
11:44 - François Vial, Fabienne Dupuis-Merlevede et Florian Grebeau forment le trio de tête à Oignies
Dans le cadre du premier tour des municipales à Oignies, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 43,65 %. Pour ce premier tour, c'est François Vial (Rassemblement National) qui a pris l'avantage en rassemblant 45,04 % des votes. À sa suite, Fabienne Dupuis-Merlevede (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 35,42 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. En ravissant la première place, François Vial a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 13,39 points. Par ailleurs, avec 19,54 %, Florian Grebeau a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oignies
Le deuxième tour des élections municipales à Oignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Vial
Liste du Rassemblement National
OIGNIES POUR VOUS
|
|
Fabienne Dupuis-Merlevede
Liste divers gauche
UNIS POUR OIGNIES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oignies
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François VIAL (Ballotage) OIGNIES POUR VOUS
|1 745
|45,04%
|Fabienne DUPUIS-MERLEVEDE (Ballotage) UNIS POUR OIGNIES
|1 372
|35,42%
|Florian GREBEAU (Ballotage) OIGNIES ET VOUS
|757
|19,54%
|Participation au scrutin
|Oignies
|Taux de participation
|56,35%
|Taux d'abstention
|43,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|3 958
Source : ministère de l’Intérieur
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