Résultat de l'élection municipale 2026 à Oignies : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oignies

Le deuxième tour des élections municipales à Oignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Vial
François Vial Liste du Rassemblement National
OIGNIES POUR VOUS
  • François Vial
  • Celine Brix
  • Eric Vancraeyneste
  • Nathalie Felski
  • Jean-Pascal Dumaisnil
  • Helene Rongeat
  • Guillaume Vaillant
  • Claudine Loez
  • Christian Murczak
  • Nicole Craye
  • David Durot
  • Isabelle Delhaye
  • Philippe Vanhaute
  • Perrine Leblond
  • Clement Dotte
  • Martine Oleszak
  • Pierre Telle
  • Justine Meurillon
  • Raphael Namur
  • Stephanie Becu
  • Sylvain Van Lombergen
  • Elodie Coquelle
  • Jeremy Wattiez
  • Mireille Milleville
  • Jean-Jacques Michalak
  • Angelina Acier
  • Vincent Martel
  • Marie Bulteel
  • Luigi Russica
  • Chantal Debrulle
  • Roger Bigotte
  • Sylviane Milo
  • Jose Cabre
  • Edith Wein
  • Jean-Philippe Hassam
Fabienne Dupuis-Merlevede
Fabienne Dupuis-Merlevede Liste divers gauche
UNIS POUR OIGNIES
  • Fabienne Dupuis-Merlevede
  • Rachid Echahba
  • Nadine Ziane-Coget
  • Alain Boigelot
  • Sandra Bensalem
  • Nadir Nemraoui
  • Brigitte Duparcq-Fabis
  • Louis-Pierre Secci
  • Isabelle Mallem-Joriatti
  • Pierre Walczak
  • Véronique Bernard
  • Eric Kruba
  • Fanny Capliez
  • Bruno Grard
  • Nora Bouchkir
  • Saïd Idri
  • Elisabeth Gornecki
  • Yannick Bernard
  • Mylene Vanacker
  • Jean-Marc Vanderstraeten
  • Amandine Dewasme
  • Benjamin Macke
  • Brigitte Beauvois
  • Tony Lannoy
  • Nouara Lebouazda
  • Romuald Van Gheluwe
  • Michelle Godimus
  • Richard Wyzgolik
  • Brigitte-Pierrette Lebacq
  • Francis Gazet
  • Marie-Therèse Flanquart
  • Patrick Callot
  • Nathalie Przybyla-Matras

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oignies

Tête de listeListe Voix % des voix
François VIAL
François VIAL (Ballotage) OIGNIES POUR VOUS 		1 745 45,04%
Fabienne DUPUIS-MERLEVEDE
Fabienne DUPUIS-MERLEVEDE (Ballotage) UNIS POUR OIGNIES 		1 372 35,42%
Florian GREBEAU
Florian GREBEAU (Ballotage) OIGNIES ET VOUS 		757 19,54%
Participation au scrutin Oignies
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 3 958

Source : ministère de l’Intérieur

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