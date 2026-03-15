Résultat municipale 2026 à Oignies (62590) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oignies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oignies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oignies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François VIAL
François VIAL OIGNIES POUR VOUS 		1 745 45,04%
Fabienne DUPUIS-MERLEVEDE
Fabienne DUPUIS-MERLEVEDE UNIS POUR OIGNIES 		1 372 35,42%
Florian GREBEAU
Florian GREBEAU OIGNIES ET VOUS 		757 19,54%
Participation au scrutin Oignies
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 3 958

Source : ministère de l’Intérieur

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