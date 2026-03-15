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19:19 - Oignies : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Oignies se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 10 260 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 368 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Oignies forme une communauté diversifiée, avec ses 502 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 485 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,71%, annonçant une situation économique fragile. Oignies incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Oignies Le Rassemblement national avait totalisé 31,65% des suffrages lors des élections municipales à Oignies en 2020. Le parti revendiquait au 2e tour 37,59% des suffrages. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 42,67% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 50,50% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 56,16% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,20% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 55,18% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Oignies Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Oignies sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 36,18 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un chiffre assez faible alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi suscité un fort engouement, avec 68,93 % de participation dans la ville (31,07 % d'abstention). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, il est pertinent d'examiner l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 40,16 % au premier tour en 2022 à 59,55 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 46,51 % (51,49 % en France). Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Oignies comme une ville où la participation peine à décoller en comparaison de la moyenne.

15:59 - À Oignies, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Marine Le Pen (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Oignies suite à la dissolution en 2024 avec 55,18%. Samira Laal (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 29,30%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Oignies s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,20%), en première position devant Manon Aubry (15,58%) et Raphaël Glucksmann (7,31%).

14:57 - Les électeurs d'Oignies avaient résolument privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Oignies votaient en priorité pour Marine Le Pen (42,67%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,47%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 61,22% pour Marine Le Pen, contre 38,78% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Oignies plébiscitaient Marine Le Pen (RN) avec 50,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marine Le Pen virant de nouveau en tête avec 56,16% des voix. Cette physionomie politique de Oignies révèle donc une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés d'Oignies En matière d'impôts locaux à Oignies, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 729 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 601 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 59,48 % en 2024 (contre 37,22 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 103 040 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 1,15064 million d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,04 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Oignies Analyser les résultats des dernières municipales à Oignies peut se révéler intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Fabienne Dupuis-Merlevede (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en totalisant 46,00% des voix. Dans la position du principal opposant, François Vial (Rassemblement National) a recueilli 796 votes (31,65%). La troisième place est revenue à Camille Goeusse (Divers gauche), rassemblant 22,34% des suffrages. Un large écart. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Fabienne Dupuis-Merlevede l'a finalement emporté avec 1 507 bulletins (62,40%), face à François Vial rassemblant 908 électeurs (37,59%). La différence de départ s'est confirmée et même accrue, menant à un succès retentissant. Fabienne Dupuis-Merlevede a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Divers gauche, récupérant 350 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des perdants a la lourde responsabilité de contrecarrer la prime accordée au sortant aujourd'hui, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.