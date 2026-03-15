Résultat de l'élection municipale 2026 à Oissel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Oissel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Oissel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oissel.
L'actu des élections municipales 2026 à Oissel
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à Oissel
À Oissel, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Stéphane Barre (Parti communiste français) a terminé en tête en totalisant 1 805 voix (76,71%). À sa poursuite, Christine Letellier (Divers) a obtenu 16,10% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Parti communiste français a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Oissel, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Oissel
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération d'Oissel ferment à 18 heures pour le dépouillement. Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche à Oissel. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Oissel. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oissel
|Tête de listeListe
|
Pascal Le Manach
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Stéphane Barré
Liste du Parti communiste français
OISSEL-SUR-SEINE - AVEC VOUS POUR VOUS
|
|
Christine Letellier
Liste divers gauche
MA PRIORITE C'EST VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Barre (30 élus) Oissel avec vous, pour vous
|1 805
|76,71%
|
|Christine Letellier (2 élus) La liste verte
|379
|16,10%
|
|Pascal Le Manach (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|169
|7,18%
|
|Participation au scrutin
|Oissel
|Taux de participation
|34,33%
|Taux d'abstention
|65,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 496
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Barré (29 élus) Oissel avec vous, pour vous
|2 711
|63,47%
|
|Maxime Argentin (2 élus) Oissel bleu marine
|667
|15,61%
|
|Denis Guyard (1 élu) Objectif oissel
|392
|9,17%
|
|Arnaud Ruestmann (1 élu) Changeons oissel
|355
|8,31%
|
|Pascal Le Manach Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|146
|3,41%
|Participation au scrutin
|Oissel
|Taux de participation
|60,88%
|Taux d'abstention
|39,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|4 374
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