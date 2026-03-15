Résultat de l'élection municipale 2026 à Oissel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oissel

Tête de listeListe
Pascal Le Manach
Pascal Le Manach Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascal Le Manach
  • Valérie Foissey
  • Christophe Solal
  • Micheline Marie-Louise-Henriette
  • Jacques Bernasconi
  • Shéhrazade Guendouzi
  • Ahcene Belaïdi
  • Aminata N'Diaye
  • Anthony Saliot
  • Angélique Harel
  • Mehdi Yahi
  • Laurence Cronier
  • David Kocher
  • Alda Toniutto
  • Christophe Lebas
  • Nadia Jardinier
  • Sylvain Grenier
  • Patricia Bernasconi
  • Thierry Chouquet
  • Florence Legrip
  • Noël Masseron
  • Corinne Pitrel
  • Walaeddine Bardai
  • Maguy Mire
  • Ludovic Cronier
  • Mélanie Laguel
  • David Le Creps
  • Liliane Couvreur
  • Dominique Guerbette
  • Monique Jourdainne
  • Jonathan Barba
  • Brigitte Benoist
  • Christophe Cid
Stéphane Barré
Stéphane Barré Liste du Parti communiste français
OISSEL-SUR-SEINE - AVEC VOUS POUR VOUS
  • Stéphane Barré
  • Séverine Botte
  • Thierry Foucaud
  • Françoise Lebon
  • Luc Delestre
  • Auberie Martin
  • Alain Le Carnec
  • Pascaline Badmington
  • Romain Basso
  • Sandra Pierre
  • Erwan Le Tallec
  • Guilaine Kropfeld
  • Issa Coulibaly
  • Anne Pannier
  • Philippe Cornelissen
  • Nourine Tahraoui
  • Armand Mongréville
  • Danielle Guegan
  • Jean-Marie Meunier
  • Claudie Combouilhaud
  • Emmanuel Grandmarre
  • Nathalie Patry
  • Florian Ferreire
  • Agnès Ulpat
  • François Cleret
  • Ariane Bonté
  • Mario Basso
  • Marie Dominique Archeray
  • Thierry Lopez
  • Françoise Lebaudy
  • Salim Nouioui
  • Nouara Merkhouf
  • François Girard
  • Françoise Delaire
  • Charles-Edward Ouvril-Proust
Christine Letellier
Christine Letellier Liste divers gauche
MA PRIORITE C'EST VOUS
  • Christine Letellier
  • Patrice Adjacent
  • Marie-José Berrenger
  • Jean-Claude Carel
  • Fanny Lebeche
  • Jean-Claude Grillon
  • Ghislaine Chevallier
  • Cyril Lebeche
  • Véronique Dhennin
  • Xavier Fiquet
  • Hamna-Lana Fenet
  • Julien Brunet
  • Laëtitia Catalano
  • Jean-Michel Stalain
  • Louisette Remeter
  • Albert Lebret
  • Christine Saint-Aulaire La Durantie
  • Romain Poullain
  • Pascale Bourcart
  • Michel Gressent
  • Christelle Labourdette
  • Laurent Yon
  • Monique Aubert
  • Vincent Gouy
  • Aminata Sow
  • Daniel Doré
  • Michèle Tocqueville
  • Jean-Michel Police
  • Marie-Thérèse Dubos
  • Didier Hanin
  • Nathalie Perez
  • Jean-Luc Renault
  • Cathy Letellier
  • Esteban Lopes
  • Isabelle Hanin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Barre
Stéphane Barre (30 élus) Oissel avec vous, pour vous 		1 805 76,71%
  • Stéphane Barre
  • Séverine Botte
  • Thierry Foucaud
  • Huguette Fournier
  • Luc Delestre
  • Nathalie Mallet
  • Mario Basso
  • Auberie Martin
  • Alain Le Carnec
  • Claudie Combouilhaud
  • Florian Ferreire
  • Danielle Guegan
  • Johann Petit
  • Nouara Nacer-Khodja
  • Erwan Le Tallec
  • Pascaline Badmington
  • François Cleret
  • Martine Magnier
  • Jean-Marie Meunier
  • Christine Lopez-Rouillard
  • Armand Mongreville
  • Françoise Lebon
  • Thierry Lopez
  • Agnès Ulpat
  • Philippe Cornelissen
  • Amélie Ravololomalala Virapin
  • Hadri Lecheleche
  • Guilaine Kropfeld
  • Victor Moreno
  • Sandra Pierre
Christine Letellier
Christine Letellier (2 élus) La liste verte 		379 16,10%
  • Christine Letellier
  • Reynald Grandpierre
Pascal Le Manach
Pascal Le Manach (1 élu) Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		169 7,18%
  • Pascal Le Manach
Participation au scrutin Oissel
Taux de participation 34,33%
Taux d'abstention 65,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 496

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Barré
Stéphane Barré (29 élus) Oissel avec vous, pour vous 		2 711 63,47%
  • Stéphane Barré
  • Huguette Fournier
  • Thierry Foucaud
  • Marie-Anne Gouel-Poyer
  • Luc Delestre
  • Nathalie Mallet
  • Mario Basso
  • Claire Van Brabant
  • Alain Le Carnec
  • Pascaline Badmington
  • Jean-Marie Meunier
  • Françoise Defour
  • Yvan Lebret
  • Nathalie Billaux
  • François Cleret
  • Claudie Combouilhaud
  • Johann Petit
  • Danielle Guegan
  • Victor Moreno
  • Agnès Ulpat
  • Maurice Raux
  • Martine Magnier
  • Thierry Lopez
  • Muriel Pequery
  • Gabriel Rouillard
  • Amélie Virapin
  • Hadri Lecheleche
  • Annie Fleury
  • Jérémy Bonté
Maxime Argentin
Maxime Argentin (2 élus) Oissel bleu marine 		667 15,61%
  • Maxime Argentin
  • Danielle Bazin
Denis Guyard
Denis Guyard (1 élu) Objectif oissel 		392 9,17%
  • Denis Guyard
Arnaud Ruestmann
Arnaud Ruestmann (1 élu) Changeons oissel 		355 8,31%
  • Arnaud Ruestmann
Pascal Le Manach
Pascal Le Manach Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		146 3,41%
Participation au scrutin Oissel
Taux de participation 60,88%
Taux d'abstention 39,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 4 374

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