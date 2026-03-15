Résultat de l'élection municipale 2026 à Olivet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Olivet

Tête de listeListe
Gile de Sousa
Gile de Sousa Liste Divers
DECIDONS OLIVET
  • Gile de Sousa
  • Ludivine Candelier
  • Olivier Anglard
  • Stéphanie Dardonville
  • Jean-Philippe Gay
  • Sophie Leite
  • Pascal Roulleau
  • Angélique Bouvet-Masure
  • Cédric Boussicaud
  • Florence Ferbus
  • Louis Fromentin
  • Sylvie Gamet
  • Patrick Bidault
  • Sandrine Maraco
  • Yusuf Ediz
  • Claudie Arlot
  • Aurélien Laumonier
  • Angélique Moreira
  • Nicolas Baume
  • Johana Ambroisine
  • Romain Burntein
  • Céline Soreau
  • Bruno Proust
  • Claudia Da Silva-Leite
  • Alexandre Hoen
  • Clairelise Lengaigne
  • Baptiste Prieur
  • Aurélie Fauqueux
  • Grégoire Nimbona
  • Isabelle Raisin
  • Hubert Bureau
  • Marie Longeval
  • Aurélien Sureau
  • Isabelle Griet
  • Dominique Lavaud
  • Lorette Metivier
Vivien Pelletier
Vivien Pelletier Liste divers gauche
GAUCHE ET ECOLOGIE A OLIVET
  • Vivien Pelletier
  • Michèle Dubois
  • Kevin Bourgeois
  • Pauline çoban
  • Benjamin Gras
  • Sylvie Lesné
  • Yannick Bure
  • Tatiana Grabovsky
  • Manuel Martin
  • Amélie de Filippis
  • Jean-François Baratin
  • Sylvie Bellevrat
  • Nils Morin
  • Isabelle Gebus
  • Léo Millon
  • Martine Cecrops-Pilleboue
  • Thomas Réguigne
  • Vanessa Sabino-Donzé
  • Eric Vincent
  • Mehrnaz Katouzian
  • Jean-Marc Cote
  • Inès Vincent
  • Basil Safadi
  • Delphine Jaffré
  • Jean-Charles Agulhon
  • Marine Lacoste
  • Antoine Côme
  • Danièle Lamoisson
  • Dominique Roche
  • Monique La Néelle
  • Dominique Ragon
  • Nathalie Möller
  • Martin Delacourt
  • Isabelle Beaudoin
  • Jean-Christophe Haglund
  • Isabelle Cousin
  • Guillaume Coquand
Matthieu Schlesinger
Matthieu Schlesinger Liste divers droite
Olivet 2026 avec Matthieu Schlesinger
  • Matthieu Schlesinger
  • Solène Dénarié
  • Damien Denoux
  • Marie Allaire
  • Fabien Gasnier
  • Lyda Meunier
  • Anthony Dubois
  • Cécile Adelle
  • Stéphane Vendrisse
  • Rolande Boubault
  • Luc Bellanger
  • Amélie Mansfeld-Carriço
  • Michel Leclercq
  • Vivianne Koyao-Darinest (yayende)
  • Emmanuel Tasky
  • Amélie Plouzennec
  • Damien Fernandes
  • Aurélie Ferreyrol
  • André Benhenna
  • Lucie Lamarre
  • David Mathiot
  • Lucie Chatain
  • Nicolas Eugène
  • Anne Fouant
  • Yves Clement
  • Dominique Adeline
  • Jean-Michel Pellé
  • Isabelle Coffin
  • Eric Proust
  • Juliette Foussadier
  • Dominique Bosquet
  • Sylvie Thilloux
  • Ibrahim El Mahboubi
  • Aurélie Passat
  • Pierre-Louis d'Illiers
  • Diane Margot
  • Pierre Goulliaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu Schlesinger
Matthieu Schlesinger (30 élus) Olivet 2020 avec matthieu schlesinger 		3 506 65,34%
  • Matthieu Schlesinger
  • Rolande Boubault
  • Fabien Gasnier
  • Lyda Meunier
  • Damien Denoux
  • Cécile Adelle
  • Michel Leclercq
  • Lélia Debacker
  • Pierre Goulliaud
  • Sandrine Lerouge
  • Romain Soulas
  • Marie Allaire
  • Allain-Gérald Faux
  • Laëtitia Gourbe
  • Hervé Le Goff
  • Viviane Yayende
  • Stéphane Bourdillault
  • Nicole Guibourgé
  • Stéphane Vendrisse
  • Anne Fouant
  • Emmanuel Tasky
  • Lucie Lamarre-Levasseur
  • Jean-Michel Pellé
  • Nicole Chayot
  • François Guerrier
  • Amélie Plouzenec
  • André Benhenna
  • Dominique Adeline
  • Denis Chaumette
  • Sylvie Thilloux
Jean-Christophe Haglund
Jean-Christophe Haglund (3 élus) Olivet ecologique et solidaire 		998 18,60%
  • Jean-Christophe Haglund
  • Chantal Blot
  • Vivien Pelletier
Gile De Sousa
Gile De Sousa (1 élu) Olivet pres de vous 		464 8,64%
  • Gile De Sousa
Dominique Ragon
Dominique Ragon (1 élu) A gauche pour olivet 		397 7,39%
  • Dominique Ragon
Participation au scrutin Olivet
Taux de participation 38,18%
Taux d'abstention 61,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 492

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Saury
Hugues Saury (29 élus) Olivet 2014 		6 041 74,54%
  • Hugues Saury
  • Sophie Palant
  • Matthieu Schlesinger
  • Fabienne Patas D'illiers
  • Philippe Belouet
  • Cécile Adelle
  • Romain Soulas
  • Guylaine Maraval
  • Jean-Michel Pellé
  • Virginie Bassaïstéguy
  • Jean-Louis Curty
  • Carole Pequignot
  • Michel Leclercq
  • Rolande Boubault
  • Pierre Goulliaud
  • Nicole Chayot
  • Guy Schmidt
  • Marie-José Baillon
  • François Guerrier
  • Anne Kremer
  • Alain Lefebvre
  • Sandrine Lerouge
  • Denis Chaumette
  • Marie Allaire
  • Lotfi Farah
  • Laëtitia Gourbe
  • Stéphane Bourdillault
  • Nicole Guibourge
  • Frédéric Pitois
Horace Soncy
Horace Soncy (4 élus) Demain olivet 		2 063 25,45%
  • Horace Soncy
  • Danièle Bouchoule
  • Dominique Ragon
  • Gilda Putzu
Participation au scrutin Olivet
Taux de participation 59,81%
Taux d'abstention 40,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,45%
Nombre de votants 8 571

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