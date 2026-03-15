Résultat de l'élection municipale 2026 à Olivet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Olivet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Olivet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Olivet.
L'actu des élections municipales 2026 à Olivet
13:10 - Quel était le résultat des dernières municipales à Olivet ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Olivet ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Matthieu Schlesinger (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 3 506 suffrages (65,34%). Juste derrière, Jean-Christophe Haglund (Divers gauche) a capté 998 suffrages en sa faveur (18,60%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Olivet, ce décor constitue un point de départ particulier. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Olivet (45160) ?
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux 14 625 votants d'Olivet de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée ci-dessous. Les 17 bureaux de vote de la ville d'Olivet sont ouverts jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Les résultats du premier tour à Olivet seront affichés ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Olivet
|Tête de listeListe
|
Gile de Sousa
Liste Divers
DECIDONS OLIVET
|
|
Vivien Pelletier
Liste divers gauche
GAUCHE ET ECOLOGIE A OLIVET
|
|
Matthieu Schlesinger
Liste divers droite
Olivet 2026 avec Matthieu Schlesinger
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu Schlesinger (30 élus) Olivet 2020 avec matthieu schlesinger
|3 506
|65,34%
|
|Jean-Christophe Haglund (3 élus) Olivet ecologique et solidaire
|998
|18,60%
|
|Gile De Sousa (1 élu) Olivet pres de vous
|464
|8,64%
|
|Dominique Ragon (1 élu) A gauche pour olivet
|397
|7,39%
|
|Participation au scrutin
|Olivet
|Taux de participation
|38,18%
|Taux d'abstention
|61,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 492
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Saury (29 élus) Olivet 2014
|6 041
|74,54%
|
|Horace Soncy (4 élus) Demain olivet
|2 063
|25,45%
|
|Participation au scrutin
|Olivet
|Taux de participation
|59,81%
|Taux d'abstention
|40,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,45%
|Nombre de votants
|8 571
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