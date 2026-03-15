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19:21 - Olivet : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Olivet montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 8,68% et une densité de population de 983 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,08%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,23% et d'une population immigrée de 9,15% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,86% à Olivet, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs d'Olivet Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Olivet en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,41% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 26,20% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 11,58% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Olivet comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 20,74% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 23,88% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,75% le dimanche suivant.

16:58 - Olivet : 61,82 % d'abstention à la dernière élection municipale En parallèle de la municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats d'Olivet. Pour rappel, l'abstention se montait à 61,82 % lors du dernier scrutin local, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était durement frappé par l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 20,72 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,12 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,12 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,43 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment Olivet a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants d'Olivet accordaient leurs suffrages à Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) avec 39,13% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphanie Rist culminant à 72,25% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Olivet s'était cette fois figé autour de l'équipe de Valérie Hayer (24,29%), en tête de peloton devant Jordan Bardella (20,74%) et Raphaël Glucksmann (16,23%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Olivet ? Lors des législatives de 2022, les votants de Olivet soutenaient en priorité Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 41,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,88%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Olivet choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 38,95% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 17,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 73,80% pour Emmanuel Macron, contre 26,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Olivet touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Pour ce qui est des contributions locales à Olivet, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 763 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 680 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 48,38 % en 2024 (contre environ 29,82 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point en quatre ans). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 460 200 € en 2024. Un montant loin des 8 959 150 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,06 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Olivet ? Les résultats des précédentes élections municipales à Olivet ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Matthieu Schlesinger (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 3 506 suffrages (65,34%). Juste derrière, Jean-Christophe Haglund (Divers gauche) a capté 998 suffrages en sa faveur (18,60%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Olivet, ce décor constitue un point de départ particulier. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.