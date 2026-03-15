Résultat municipale 2026 à Olivet (45160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Olivet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Olivet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Olivet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu SCHLESINGER
Matthieu SCHLESINGER (29 élus) Olivet 2026 avec Matthieu Schlesinger 		5 058 62,79%
  • Matthieu SCHLESINGER
  • Solène DÉNARIÉ
  • Damien DENOUX
  • Marie ALLAIRE
  • Fabien GASNIER
  • Lyda MEUNIER
  • Anthony DUBOIS
  • Cécile ADELLE
  • Stéphane VENDRISSE
  • Rolande BOUBAULT
  • Luc BELLANGER
  • Amélie MANSFELD-CARRIÇO
  • Michel LECLERCQ
  • Vivianne KOYAO-DARINEST (YAYENDE)
  • Emmanuel TASKY
  • Amélie PLOUZENNEC
  • Damien FERNANDES
  • Aurélie FERREYROL
  • André BENHENNA
  • Lucie LAMARRE
  • David MATHIOT
  • Lucie CHATAIN
  • Nicolas EUGÈNE
  • Anne FOUANT
  • Yves CLEMENT
  • Dominique ADELINE
  • Jean-Michel PELLÉ
  • Isabelle COFFIN
  • Eric PROUST
Gile DE SOUSA
Gile DE SOUSA (3 élus) DECIDONS OLIVET 		1 653 20,52%
  • Gile DE SOUSA
  • Ludivine CANDELIER
  • Olivier ANGLARD
Vivien PELLETIER
Vivien PELLETIER (3 élus) GAUCHE ET ECOLOGIE A OLIVET 		1 345 16,70%
  • Vivien PELLETIER
  • Michèle DUBOIS
  • Kevin BOURGEOIS
Participation au scrutin Olivet
Taux de participation 55,34%
Taux d'abstention 44,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 8 245

Source : ministère de l’Intérieur

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