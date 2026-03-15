Résultat municipale 2026 à Ollainville (91340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ollainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ollainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ollainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel GIRAUDEAU
Jean-Michel GIRAUDEAU (24 élus) Ollainville avec vous 		1 106 61,82%
  • Jean-Michel GIRAUDEAU
  • Marine FOUQUET
  • Nicolas FOUQUE
  • Marie-Hélène CHAPDELAINE
  • Thierry FAVOCCIA
  • Mireille SEGALA
  • Thierry DELCUPE
  • Gwennaelle SOYEZ
  • Julien BOUILLON
  • Véronique MAFFÉO
  • Philippe CHERY
  • Marie-Anne JANNIN
  • Pierre PAREUX
  • Caroline DOUX
  • Ludovic GOURDY
  • Typhanie KERESELIDZE
  • Thierry PALLIER
  • Alexandra VINCENT
  • Vincent PREVOST
  • Stéphanie ESCANDE
  • Gilles ROUILLON
  • Isabelle BOTIN
  • Aurélien TEDESCO
  • Lydie ROCHER
Valerie RICHETIN
Valerie RICHETIN (5 élus) Vivre Ollainville autrement 		683 38,18%
  • Valerie RICHETIN
  • Laurent MEUNIER
  • Nathalia VIEIRA
  • Jean-Philippe LAURENT
  • Nathalie NOULIN
Participation au scrutin Ollainville
Taux de participation 52,93%
Taux d'abstention 47,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 1 818

Source : ministère de l’Intérieur

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