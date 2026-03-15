En direct

19:21 - Ollainville : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Ollainville comme dans toute la France. Avec ses 5 361 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 254 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 864 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,16%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 438 résidents étrangers, représentant 8,17% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,83%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 36 269 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Ollainville, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Où en est le RN à Ollainville aux municipales ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Ollainville il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,43% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 46,17% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,46% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Ollainville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,86% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 38,56% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 43,84% lors du vote final.

16:58 - Ollainville : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale à Ollainville avait été marqué par une abstention de 56,30 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 43,70 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 19,12 % des personnes inscrites. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,19 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,93 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,46 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Ollainville comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France. Ce facteur à Ollainville constituera en conséquence l'un des tournants de ces municipales.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Ollainville ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Ollainville portaient leur choix sur Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 38,56% au premier tour. Mais c'est finalement Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,16% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Ollainville s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,86%), challengée par Raphaël Glucksmann (12,29%) et Valérie Hayer (10,94%). Le panorama politique d'Ollainville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Ollainville : des verdicts très instructifs dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Ollainville plébiscitaient Amadou Deme (Nupes) avec 26,96% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marie-Pierre Rixain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,70% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Ollainville qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 26,43% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,33%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,83%, contre 46,17% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Ollainville une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Ollainville Sur le plan de la fiscalité locale d'Ollainville, la facture moyenne payée par ménage imposable a atteint 977 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 772 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 35,04 % en 2024 (contre environ 14,78 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 21 930 € en 2024, en net recul par rapport aux 890 850 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,04 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Ollainville Observer les scores des dernières municipales à Ollainville peut se révéler instructif. À l'occasion de la première consultation électorale, Jean-Michel Giraudeau (Divers gauche) a viré en tête en récoltant 75,33% des soutiens. À ses trousses, Philippe Joly (Divers) a obtenu 315 voix (24,66%). Cette victoire au premier tour de Jean-Michel Giraudeau a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Ollainville, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité si large constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.