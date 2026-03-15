Résultat de l'élection municipale 2026 à Ollioules : les infos en direct

Programme de Claudie Zunino-Cartereau à Ollioules (OLLIOULES AUTREMENT)

Cadre de vie et logement

Le projet vise à améliorer le cadre de vie à Ollioules en adaptant le territoire au changement climatique. Cela inclut une réduction de l'urbanisation excessive au profit de la rénovation et de l'isolation. L'initiative prévoit également la création d'îlots de fraîcheur pour un environnement plus agréable.

Éducation et culture

Une nouvelle approche éducative et culturelle est proposée, visant à diversifier les activités tout en respectant la laïcité. Le projet met en avant la valorisation de l'occitan provençal dans un contexte moderne. Cela permettra de renforcer l'identité culturelle tout en offrant des opportunités d'apprentissage variées.

Démocratie locale

Le projet ambitionne de renforcer la démocratie locale par des pratiques participatives et transparentes. Des assemblées citoyennes et des débats seront organisés pour impliquer les habitants dans les décisions. Un budget participatif sera également mis en place pour financer les initiatives des citoyens.

Sécurité et bien-être

Une nouvelle approche de la sécurité est envisagée, axée sur la bienveillance et l'efficacité. Cela inclut la formation des agents municipaux à la médiation et à la prévention. Un plan de sauvegarde communal sera également élaboré pour faire face aux crises systémiques.