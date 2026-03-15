Résultat de l'élection municipale 2026 à Ollioules : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ollioules

Tête de listeListe
Claudie Zunino-Cartereau
Claudie Zunino-Cartereau Liste d'union à gauche
OLLIOULES AUTREMENT
  • Claudie Zunino-Cartereau
  • Christian Bercovici
  • Lola Peirano
  • Éric Dussart
  • Pascale Fluchere
  • Stéphane Andrieu
  • Véronique Marchand
  • Régis Brun
  • Caroline Claveau
  • Pascal Dulom
  • Françoise Mounié
  • Yves Roma
  • Anaïs Cartereau
  • Philippe Peraldi
  • Francette Pasquay
  • Alain Henckel
  • Marie-José Dupoux
  • Raymond Hamoneau
  • Jocelyne Henckel
  • Michel Plancher
  • Pascale Miragliese
  • Michel Signorini
  • Michelle Nicolino
  • Alain Colonna
  • Nadia Costa
  • Bruno Picot
  • Martine Etcheberry
  • Daniel Chaland
  • Brigitte Malfione
  • Didier Daugabel
  • Laurence Canto
  • Daniel Vuillon
  • Patricia Fluchere
Robert Beneventi
Robert Beneventi Liste des Républicains
Robert Bénéventi Ollioules pour tous 2026
  • Robert Beneventi
  • Laëtitia Quilici
  • Michel Thuilier
  • Delphine Grosso
  • Dominique Righi
  • Carinne Ginzac
  • Michel Ollagnier
  • Brigitte Crevet
  • Didier Martina-Fieschi
  • Nathalie Peschard Lauzière
  • Jean Louis Pieraccini
  • Valérie Massenet
  • Thierry Aksoul
  • Hélène Caren-Deroses
  • Benoît Adet
  • Nadine Alessi
  • Julien Rocchia
  • Katell Le Bleiz
  • Antoine Vaccaro
  • Anaïs Hatret
  • Patrick Aparicio
  • Annick Buisson-Etienne
  • Philippe Castillo
  • Catherine Magaddino
  • Yann Martel
  • Ombeline Lompré
  • Jean Layolo
  • Marie-Dominique Gabrielli
  • Alexandre-Edmond Tiberti-Girand
  • Alycia Femenias
  • Stanislas Roquebert
  • Christine Del Nero
  • Cedran Pannetier
  • Béatrice Mattei
  • Fabrice d'Ambra
Rémi Carmagnole
Rémi Carmagnole Liste d'union à l'extrême-droite
OLLIOULES, AVEC VOUS !
  • Rémi Carmagnole
  • Muriel Bovis
  • Yannick Riou
  • Fatima El Hajouia
  • Rémy Llobet
  • Armelle Zanardi
  • Ludovic Santini
  • Nathalie Barrere
  • Nicolas Barbasini
  • Thérèse Tomasino
  • René Bataille
  • Nellie Gaudefroy
  • Jean-Marie Caballero
  • Nicole Marchesi
  • Hervé Dewolfe
  • Florence Folco Gomez
  • Philippe Bonneau
  • Fabienne Jallu
  • Philippe Gomez
  • Marie-Pierre Ruiz
  • Armand Figueredo
  • Huguette Figueredo
  • Jean-Marc Hauchecorne
  • Josiane Bouliol
  • Francis Todisco
  • Brigitte Chabaud
  • Olivier Poznansky
  • Anne-Marie Chatelard
  • Richard Tognetti
  • Pierrette Secondy-Pacaud
  • Joel Rebillard
  • Marie-Line Carrier
  • François Zinck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Beneventi
Robert Beneventi (31 élus) Ollioules pour tous 2020 		3 169 84,66%
  • Robert Beneventi
  • Christine Del Nero
  • Michel Thuilier
  • Nicole Bernardini
  • Dominique Righi
  • Laëtitia Quilici
  • Guy Philippeaux
  • Carine Besson
  • Michel Ollagnier
  • Delphine Grosso
  • Didier Martina-Fieschi
  • Brigitte Crevet
  • Jean-Louis Pieraccini
  • Valérie Massenet
  • Robert Arpino
  • Hélène Caren-Deroses
  • Thierry Aksoul
  • Florence Garrone
  • Julien Rocchia
  • Nathalie Peschard-Lauziere
  • Antoine Vaccaro
  • Nadine Alessi
  • Benoît Adet
  • Marie-Dominique Gabrielli
  • Patrick Joli
  • Anaïs Hatret
  • Philippe Castillo
  • Ombeline Lompre
  • Patrick Aparicio
  • Katell Le Bleiz
  • Stanislas Roquebert
Claudie Zunino-Cartereau
Claudie Zunino-Cartereau (2 élus) Alternative de la gauche et des ecologistes 		574 15,33%
  • Claudie Zunino-Cartereau
  • Christian Bercovici
Participation au scrutin Ollioules
Taux de participation 36,26%
Taux d'abstention 63,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 875

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Beneventi
Robert Beneventi (29 élus) Ollioules pour tous 		4 392 72,66%
  • Robert Beneventi
  • Nicole Bernardini
  • Jean-Michel Huguet
  • Annick Buisson-Etienne
  • Michel Thuilier
  • Ginette Audigier
  • Erick Jalliffier-Verne
  • Genevieve Barbier
  • Robert Teyssier
  • Brigitte Crevet
  • Dominique Righi
  • Monique Macia
  • Michel Ollagnier
  • Jeannine Baudrand
  • Guy Philippeaux
  • Carine Besson
  • Robert Arpino
  • Christine Del Nero
  • Jean-Louis Pieraccini
  • Pascale Cogotti
  • Didier Martina-Fieschi
  • Florence Garrone
  • Stanislas Roquebert
  • Katell Le Bleiz
  • Gerald Lerda
  • Helene Reze
  • Julien Rocchia
  • Marie-Dominique Gabrielli
  • Antoine Vaccaro
Gerard Bauer
Gerard Bauer (2 élus) Ollioules bleu marine 		858 14,19%
  • Gerard Bauer
  • Nicole Marchesi
Raymond Hamoneau
Raymond Hamoneau (2 élus) Osons la gauche rassemblée 		794 13,13%
  • Raymond Hamoneau
  • Nicole Bervas
Participation au scrutin Ollioules
Taux de participation 61,63%
Taux d'abstention 38,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 6 186

Villes voisines d'Ollioules

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