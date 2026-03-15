Résultat de l'élection municipale 2026 à Ollioules : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ollioules [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ollioules sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ollioules.
L'actu des élections municipales 2026 à Ollioules
13:10 - Le résultat de la dernière élection municipale à Ollioules
À Ollioules, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes, Robert Beneventi (Divers droite) a fait la course en tête avec 84,66% des bulletins. Derrière, Claudie Zunino-Cartereau (Divers gauche) a capté 15,33% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Ollioules, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité si large représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Ollioules
Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote d'Ollioules. À l’occasion des municipales 2026, les 11 115 électeurs d'Ollioules devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Ollioules est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ollioules
|Tête de listeListe
|
Claudie Zunino-Cartereau
Liste d'union à gauche
OLLIOULES AUTREMENT
|
|
Robert Beneventi
Liste des Républicains
Robert Bénéventi Ollioules pour tous 2026
|
|
Rémi Carmagnole
Liste d'union à l'extrême-droite
OLLIOULES, AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Beneventi (31 élus) Ollioules pour tous 2020
|3 169
|84,66%
|
|Claudie Zunino-Cartereau (2 élus) Alternative de la gauche et des ecologistes
|574
|15,33%
|
|Participation au scrutin
|Ollioules
|Taux de participation
|36,26%
|Taux d'abstention
|63,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 875
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Beneventi (29 élus) Ollioules pour tous
|4 392
|72,66%
|
|Gerard Bauer (2 élus) Ollioules bleu marine
|858
|14,19%
|
|Raymond Hamoneau (2 élus) Osons la gauche rassemblée
|794
|13,13%
|
|Participation au scrutin
|Ollioules
|Taux de participation
|61,63%
|Taux d'abstention
|38,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|6 186
Villes voisines d'Ollioules
- Ollioules (83190)
- Ecole primaire à Ollioules
- Maternités à Ollioules
- Crèches et garderies à Ollioules
- Classement des collèges à Ollioules
- Salaires à Ollioules
- Impôts à Ollioules
- Dette et budget d'Ollioules
- Climat et historique météo d'Ollioules
- Accidents à Ollioules
- Délinquance à Ollioules
- Inondations à Ollioules
- Nombre de médecins à Ollioules
- Pollution à Ollioules
- Entreprises à Ollioules
- Prix immobilier à Ollioules