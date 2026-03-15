Résultat de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie

Tête de listeListe
Marie-Lyse Bistué
Marie-Lyse Bistué Liste d'union à gauche
Oser Oloron Ensemble
  • Marie-Lyse Bistué
  • Nicolas Maleig
  • Anne Saouter
  • Sami Bouri
  • Elodie Jimenez
  • Sebastien de Truchis
  • Anne Barbet
  • Stephane Lartigue
  • Flora Laperne
  • Jean Contou-Carrere
  • Sonia Campagne
  • Iñaki Echaniz
  • Dominique Queheille
  • Patrick Navarro
  • Genevieve Cimorra
  • Philippe Garrote
  • Marie Sayerse
  • Raymond Villalba
  • Sabine Salle
  • Jean-Michel Idoipe
  • Celine Bodet
  • Joël Restif
  • Maïtena Ferran
  • Frederic Loustau
  • Hélène Hiel
  • Dider Bac
  • Isabelle Barrabes
  • Nicolas Etchegoyhen
  • Sylvia Pocq-Bacon
  • Saïd Souita
  • Estelle Levoux
  • Bernard Uthurry
  • Emmanuelle Gracia
Hugo Couchinave
Hugo Couchinave Liste des Républicains
Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave
  • Hugo Couchinave
  • Béatrice Jaury
  • Paul Guiraud
  • Laurence Dupriez
  • André Labarthe
  • Annie Nunez
  • Jacques Maisonneuve
  • Sophie Barateig
  • Julien Navarro
  • Bernadette Larcher
  • Joel Nunez
  • Catherine Marty
  • Christophe Marande
  • Claude Davancens
  • Christophe Bédécarrax Bouenou
  • Ing On Puidaeng
  • Marc Duchesne
  • Sylvie Velazquez Pasquier
  • Éric Carillo
  • Annie Murat
  • Patrick Garel
  • Laura Haristouy
  • Pierre Bercaïts
  • Jade Abraham
  • Jean-Baptiste Labaquere Dit Barocq
  • Charlotte Mondine
  • Baptiste Roméo
  • Kande Camara
  • Francis Larrieu
  • Eugénie Dupriez
  • Pierre Séréna
  • Patricia Prohaska
  • Christian Guiraud
Clément Servat
Clément Servat Liste divers droite
Le Renouveau Oloronais
  • Clément Servat
  • Carole Ladeuix
  • Alfredo Dos Santos
  • Nadia Duperousse
  • Michel Adam
  • Lydia Rios
  • Jordan Ossau-Tresaugue
  • Carine Navarro
  • Michel Dimeo
  • Sabrina Pinout
  • Gilles Falkenreck
  • Maëlyss Bugeaud
  • Daniel Lacrampe
  • Isabelle Martin
  • Louis Fananas
  • Christine Reichert
  • Manuel Garcia
  • Béatrice Thomas
  • Abdellali Khbiza
  • Karine Lautour
  • Eric Ignacel
  • Emilie Lassus-David
  • Philippe Cier
  • Christelle Lacoume Dit Louzat
  • Jean-Paul Portesseny
  • Laurence Massein
  • Michel Miramon
  • Denise Michaut
  • Thierry Perez
  • Maylis Del Pianta
  • Jean-Pierre Terce
  • Marinette Ourtal
  • Herve Segonds
  • Marie-Pierre Ara
  • Georges Bonnefond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Uthurry
Bernard Uthurry (24 élus) Oloron en commun 		2 040 43,42%
  • Bernard Uthurry
  • Marie-Lyse Bistué
  • Sami Bouri
  • Anne Saouter
  • Patrick Maillet
  • Brigitte Rossi
  • Jean-Maurice Cabannes
  • Anne Barbet
  • Stephane Lartigue
  • Chantal Lecomte
  • Philippe Garrote
  • Martine Larroucau
  • Jean Contou-Carrere
  • Dominique Queheille
  • Raymond Villalba
  • Emmanuelle Gracia
  • Nicolas Maleig
  • Flora Laperne
  • Frederic Loustau
  • Celine Bodet
  • Saïd Souita
  • Sabine Salle
  • Patrick Navarro
  • Marie Sayerse
Hervé Lucbereilh
Hervé Lucbereilh (6 élus) Oloron sainte marie, confluence des énergies, avec herve lucbereilh et jean-luc marle 		1 589 33,82%
  • Hervé Lucbereilh
  • Sophie Barateig
  • Jean-Luc Marle
  • Maïté Potin
  • André Labarthe
  • Laurence Dupriez
Daniel Lacrampe
Daniel Lacrampe (2 élus) Oloron sainte-marie "ensemble, faisons la rayonner" 		586 12,47%
  • Daniel Lacrampe
  • Maïlys Del Pianta
Nathalie Pastor
Nathalie Pastor (1 élu) Lco2020 ( liste citoyenne oloron 2020 ) 		483 10,28%
  • Nathalie Pastor
Participation au scrutin Oloron-Sainte-Marie
Taux de participation 61,04%
Taux d'abstention 38,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 828

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Uthurry
Bernard Uthurry Oloron en commun 		1 678 37,98%
Hervé Lucbereilh
Hervé Lucbereilh Oloron sainte marie, confluence des énergies, avec herve lucbereilh et jean-luc marle 		1 291 29,22%
Daniel Lacrampe
Daniel Lacrampe Oloron sainte-marie "ensemble, faisons la rayonner" 		842 19,05%
Nathalie Pastor
Nathalie Pastor Lco2020 ( liste citoyenne oloron 2020 ) 		607 13,73%
Participation au scrutin Oloron-Sainte-Marie
Taux de participation 57,33%
Taux d'abstention 42,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 534

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Lucbereilh
Hervé Lucbereilh (25 élus) Notre parti oloron-sainte-marie avec herve lucbereilh et daniel lacrampe 		3 074 50,06%
  • Hervé Lucbereilh
  • Dominique Foix
  • Daniel Lacrampe
  • Maïlys Del Pianta
  • Gérard Rosenthal
  • Denise Michaut
  • Clément Servat
  • Henriette Bonnet
  • Jean-Jacques Dall'acqua
  • Rosine Cardon
  • Pierre Séréna
  • Marie-Thérèse Potin
  • Didier Castérès
  • Araceli Etchenique
  • André Labarthe
  • Valérie Sartolou
  • Michel Adam
  • Leyla Le Moignic-Goussies
  • Jacques Naya
  • Patricia Prohaska
  • André Vignot
  • Carine Navarro
  • David Corbin
  • Ing On Torcal
  • Francis Marques
Bernard Uthurry
Bernard Uthurry (8 élus) Unis et vrais 		3 066 49,93%
  • Bernard Uthurry
  • Marie-Lyse Gaston
  • Jean-Etienne Gaillat
  • Aurélie Giraudon
  • Robert Bareille
  • Anne Barbet
  • Jean-Pierre Aranjo
  • Véronique Pebeyre
Participation au scrutin Oloron-Sainte-Marie
Taux de participation 78,90%
Taux d'abstention 21,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Nombre de votants 6 347

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Uthurry
Bernard Uthurry Unis et vrais 		2 534 43,81%
Hervé Lucbereilh
Hervé Lucbereilh Notre parti : oloron sainte marie avec herve lucbereilh 		1 837 31,76%
Daniel Lacrampe
Daniel Lacrampe Dans l'action ensemble & autrement 		1 413 24,42%
Participation au scrutin Oloron-Sainte-Marie
Taux de participation 74,32%
Taux d'abstention 25,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 5 976

Villes voisines d'Oloron-Sainte-Marie

En savoir plus sur Oloron-Sainte-Marie