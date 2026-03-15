Résultat de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Oloron-Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oloron-Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Oloron-Sainte-Marie
13:46 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Oloron-Sainte-Marie ?
Pour ce qui est des contributions locales à Oloron-Sainte-Marie, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 875 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 585 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 30,71 % en 2024 (contre 12,88 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 306 470 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 685 050 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,17 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.
11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Oloron-Sainte-Marie
À Oloron-Sainte-Marie, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Bernard Uthurry (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 1 678 soutiens (37,98%). À ses trousses, Hervé Lucbereilh (Divers droite) a recueilli 29,22% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Daniel Lacrampe (Divers centre), glanant 842 électeurs (19,05%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec pas moins de 4 listes. Bernard Uthurry l'a finalement emporté avec 43,42% des bulletins, face à Hervé Lucbereilh s'adjugeant 1 589 électeurs (33,82%) et Daniel Lacrampe avec 586 votants (12,47%). L'avance obtenue lors du premier tour s'est consolidée, garantissant un succès sans appel au 2e tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers gauche a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées, gagnant 362 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Oloron-Sainte-Marie : horaires des bureaux de vote
Les municipales offrent la possibilité aux votants d'Oloron-Sainte-Marie de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Oloron-Sainte-Marie comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat succédera à Bernard Uthurry, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui veulent gouverner la commune après les municipales 2026 à Oloron-Sainte-Marie est consultable ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote d'Oloron-Sainte-Marie. Cette page affichera les résultats du premier tour à Oloron-Sainte-Marie dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie
|Tête de listeListe
|
Marie-Lyse Bistué
Liste d'union à gauche
Oser Oloron Ensemble
|
|
Hugo Couchinave
Liste des Républicains
Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave
|
|
Clément Servat
Liste divers droite
Le Renouveau Oloronais
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Uthurry (24 élus) Oloron en commun
|2 040
|43,42%
|
|Hervé Lucbereilh (6 élus) Oloron sainte marie, confluence des énergies, avec herve lucbereilh et jean-luc marle
|1 589
|33,82%
|
|Daniel Lacrampe (2 élus) Oloron sainte-marie "ensemble, faisons la rayonner"
|586
|12,47%
|
|Nathalie Pastor (1 élu) Lco2020 ( liste citoyenne oloron 2020 )
|483
|10,28%
|
|Participation au scrutin
|Oloron-Sainte-Marie
|Taux de participation
|61,04%
|Taux d'abstention
|38,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 828
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Uthurry Oloron en commun
|1 678
|37,98%
|Hervé Lucbereilh Oloron sainte marie, confluence des énergies, avec herve lucbereilh et jean-luc marle
|1 291
|29,22%
|Daniel Lacrampe Oloron sainte-marie "ensemble, faisons la rayonner"
|842
|19,05%
|Nathalie Pastor Lco2020 ( liste citoyenne oloron 2020 )
|607
|13,73%
|Participation au scrutin
|Oloron-Sainte-Marie
|Taux de participation
|57,33%
|Taux d'abstention
|42,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 534
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Lucbereilh (25 élus) Notre parti oloron-sainte-marie avec herve lucbereilh et daniel lacrampe
|3 074
|50,06%
|
|Bernard Uthurry (8 élus) Unis et vrais
|3 066
|49,93%
|
|Participation au scrutin
|Oloron-Sainte-Marie
|Taux de participation
|78,90%
|Taux d'abstention
|21,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,26%
|Nombre de votants
|6 347
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Uthurry Unis et vrais
|2 534
|43,81%
|Hervé Lucbereilh Notre parti : oloron sainte marie avec herve lucbereilh
|1 837
|31,76%
|Daniel Lacrampe Dans l'action ensemble & autrement
|1 413
|24,42%
|Participation au scrutin
|Oloron-Sainte-Marie
|Taux de participation
|74,32%
|Taux d'abstention
|25,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|5 976
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