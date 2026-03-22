Résultat de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Oloron-Sainte-Marie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Oloron-Sainte-Marie.
L'actu des élections municipales 2026 à Oloron-Sainte-Marie
11:48 - Match indécis entre Marie-Lyse Bistué et Clément Servat
Il y a une semaine à Oloron-Sainte-Marie, le rendez-vous a vu 65,62 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Marie-Lyse Bistué (Union de la gauche) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 41,18 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Clément Servat (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 39,74 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 19,08 %, Hugo Couchinave (Les Républicains) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oloron-Sainte-Marie
Le deuxième tour des élections municipales à Oloron-Sainte-Marie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Lyse Bistué
Liste d'union à gauche
Oser Oloron Ensemble
|
|
Hugo Couchinave
Liste des Républicains
Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave
|
|
Clément Servat
Liste divers droite
Le Renouveau Oloronais
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Lyse BISTUÉ (Ballotage) Oser Oloron Ensemble
|2 139
|41,18%
|Clément SERVAT (Ballotage) Le Renouveau Oloronais
|2 064
|39,74%
|Hugo COUCHINAVE (Ballotage) Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave
|991
|19,08%
|Participation au scrutin
|Oloron-Sainte-Marie
|Taux de participation
|65,62%
|Taux d'abstention
|34,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|5 371
Source : ministère de l’Intérieur
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