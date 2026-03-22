Résultat de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Oloron-Sainte-Marie

Le deuxième tour des élections municipales à Oloron-Sainte-Marie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Lyse Bistué
Marie-Lyse Bistué Liste d'union à gauche
Oser Oloron Ensemble
  • Marie-Lyse Bistué
  • Nicolas Maleig
  • Anne Saouter
  • Sami Bouri
  • Elodie Jimenez
  • Sebastien de Truchis
  • Anne Barbet
  • Stephane Lartigue
  • Flora Laperne
  • Jean Contou-Carrere
  • Sonia Campagne
  • Iñaki Echaniz
  • Dominique Queheille
  • Patrick Navarro
  • Genevieve Cimorra
  • Philippe Garrote
  • Marie Sayerse
  • Raymond Villalba
  • Sabine Salle
  • Jean-Michel Idoipe
  • Celine Bodet
  • Joël Restif
  • Maïtena Ferran
  • Frederic Loustau
  • Hélène Hiel
  • Dider Bac
  • Isabelle Barrabes
  • Nicolas Etchegoyhen
  • Sylvia Pocq-Bacon
  • Saïd Souita
  • Estelle Levoux
  • Bernard Uthurry
  • Emmanuelle Gracia
Hugo Couchinave
Hugo Couchinave Liste des Républicains
Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave
  • Hugo Couchinave
  • Béatrice Jaury
  • Paul Guiraud
  • Laurence Dupriez
  • André Labarthe
  • Annie Nunez
  • Jacques Maisonneuve
  • Sophie Barateig
  • Julien Navarro
  • Bernadette Larcher
  • Joel Nunez
  • Catherine Marty
  • Christophe Marande
  • Claude Davancens
  • Christophe Bédécarrax Bouenou
  • Ing On Puidaeng
  • Marc Duchesne
  • Sylvie Velazquez Pasquier
  • Éric Carillo
  • Annie Murat
  • Patrick Garel
  • Laura Haristouy
  • Pierre Bercaïts
  • Jade Abraham
  • Jean-Baptiste Labaquere Dit Barocq
  • Charlotte Mondine
  • Baptiste Roméo
  • Kande Camara
  • Francis Larrieu
  • Eugénie Dupriez
  • Pierre Séréna
  • Patricia Prohaska
  • Christian Guiraud
Clément Servat
Clément Servat Liste divers droite
Le Renouveau Oloronais
  • Clément Servat
  • Carole Ladeuix
  • Alfredo Dos Santos
  • Nadia Duperousse
  • Michel Adam
  • Lydia Rios
  • Jordan Ossau-Tresaugue
  • Carine Navarro
  • Michel Dimeo
  • Sabrina Pinout
  • Gilles Falkenreck
  • Maëlyss Bugeaud
  • Daniel Lacrampe
  • Isabelle Martin
  • Louis Fananas
  • Christine Reichert
  • Manuel Garcia
  • Béatrice Thomas
  • Abdellali Khbiza
  • Karine Lautour
  • Eric Ignacel
  • Emilie Lassus-David
  • Philippe Cier
  • Christelle Lacoume Dit Louzat
  • Jean-Paul Portesseny
  • Laurence Massein
  • Michel Miramon
  • Denise Michaut
  • Thierry Perez
  • Maylis Del Pianta
  • Jean-Pierre Terce
  • Marinette Ourtal
  • Herve Segonds
  • Marie-Pierre Ara
  • Georges Bonnefond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Oloron-Sainte-Marie

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Lyse BISTUÉ
Marie-Lyse BISTUÉ (Ballotage) Oser Oloron Ensemble 		2 139 41,18%
Clément SERVAT
Clément SERVAT (Ballotage) Le Renouveau Oloronais 		2 064 39,74%
Hugo COUCHINAVE
Hugo COUCHINAVE (Ballotage) Réveillons Oloron Avec Hugo Couchinave 		991 19,08%
Participation au scrutin Oloron-Sainte-Marie
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 5 371

Source : ministère de l’Intérieur

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