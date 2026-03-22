Résultat municipale 2026 à Ondres (40440) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ondres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ondres, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ondres [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DE CASANOVE (23 élus) ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS
|1 899
|57,25%
|
|Murielle O'BYRNE (6 élus) Ondres Unie
|1 418
|42,75%
|
|Participation au scrutin
|Ondres
|Taux de participation
|67,44%
|Taux d'abstention
|32,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|3 443
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ondres - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DE CASANOVE (Ballotage) ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS
|1 573
|45,33%
|Murielle O'BYRNE (Ballotage) Ondres Unie
|1 171
|33,75%
|Eva BELIN (Ballotage) ONDRES AVEC VOUS
|726
|20,92%
|Participation au scrutin
|Ondres
|Taux de participation
|69,11%
|Taux d'abstention
|30,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|3 530
Election municipale 2026 à Ondres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ondres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ondres.
L'actu des élections municipales 2026 à Ondres
18:39 - Ondres : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des européennes, le résultat à Ondres s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,24%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,81%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,69%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Ondres soutenaient en priorité Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) avec 32,11% au premier tour. Mais c'est finalement Lionel Causse (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 62,35% des suffrages exprimés. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Ondres
À Ondres, les résultats des municipales de 2020 ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Eric Guilloteau (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 825 suffrages (40,72%). Sur la seconde marche, Eva Belin (Divers gauche) a engrangé 789 suffrages en sa faveur (38,94%). Une troisième force s'est dégagée derrière Sébastien Robert (Divers), glanant 20,33% des bulletins. Ce résultat très étroit laissait planer de fortes incertitudes pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Eva Belin l'a finalement emporté avec 1 070 suffrages (47,81%), face à Eric Guilloteau s'adjugeant 41,01% des électeurs et Sébastien Robert obtenant 11,17% des votants. Portée par un score serré au premier tour, la dynamique a changé de camp, confirmant le renversement attendu. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement profité des voix des listes de gauche sorties au premier tour, sécurisant 245 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Ondres, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Ondres pour le 2e tour ?
Sont officiellement qualifiés pour ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : Patrick De Casanove et Murielle O'byrne, comme l'indiquent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Eva Belin a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un score suffisant dans les urnes au tour précédent. L'heure de fermeture des 6 bureaux de vote d'Ondres a été fixée à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Ondres
Les élections municipales 2026 à Ondres ont vu Patrick De Casanove (Divers centre) terminer en tête dimanche dernier avec 45,33 % des votes. Ensuite, Murielle O'byrne (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 33,75 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eva Belin, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Ondres, le vote a enregistré un taux d'abstention de 30,89 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines d'Ondres
- Ondres (40440)
- Ecole primaire à Ondres
- Maternités à Ondres
- Crèches et garderies à Ondres
- Salaires à Ondres
- Impôts à Ondres
- Dette et budget d'Ondres
- Climat et historique météo d'Ondres
- Accidents à Ondres
- Délinquance à Ondres
- Inondations à Ondres
- Nombre de médecins à Ondres
- Pollution à Ondres
- Entreprises à Ondres
- Prix immobilier à Ondres