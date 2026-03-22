Résultat municipale 2026 à Ondres (40440) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ondres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ondres, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ondres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CASANOVE
Patrick DE CASANOVE (23 élus) ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS 		1 899 57,25%
  • Patrick DE CASANOVE
  • Cyprine LAVAUD
  • Jean-Guy RENON
  • Martine SEGUI
  • Guillaume DE BLIGNIÈRES
  • Sylviane LECLOU
  • Franck SAPIN
  • Annabella LESAGE
  • Yannick SAUBES
  • Anna CAAMANO
  • Alexandre GILLOIR
  • Diana CAMAIONE
  • Thomas GREILSAMER
  • Alexandra MARTINS DA SILVA
  • Jacques LAHERRE
  • Brigitte BARTHAS
  • Patrick CONTINI
  • Lydie LEMOINE
  • Dominique LEBRUN
  • Christiane LANTENOIS
  • André BENICHOU
  • Angélique MICHAUX
  • Rémi LAHARIE
Murielle O'BYRNE
Murielle O'BYRNE (6 élus) Ondres Unie 		1 418 42,75%
  • Murielle O'BYRNE
  • Patrick CAZAUX
  • Sylvie GAYE
  • David PERRIARD
  • Isabelle LEBOEUF
  • Alain PEYRELONGUE
Participation au scrutin Ondres
Taux de participation 67,44%
Taux d'abstention 32,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 443

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Ondres - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CASANOVE
Patrick DE CASANOVE (Ballotage) ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS 		1 573 45,33%
Murielle O'BYRNE
Murielle O'BYRNE (Ballotage) Ondres Unie 		1 171 33,75%
Eva BELIN
Eva BELIN (Ballotage) ONDRES AVEC VOUS 		726 20,92%
Participation au scrutin Ondres
Taux de participation 69,11%
Taux d'abstention 30,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 3 530

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