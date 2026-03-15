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19:18 - Ondres : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quelle influence les électeurs d'Ondres exercent-ils sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,50%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (61,84%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (21,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 3485 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,42%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,45%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,57%), témoignent d'une population instruite à Ondres, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Les électeurs d'Ondres conquis par le RN ? Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Ondres en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,58% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,79% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,11% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Ondres comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 27,24% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,05% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,65% le dimanche suivant.

16:58 - À Ondres, 50,06 % de participation aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à Ondres, la mobilisation sera observée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 079 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 50,06 %, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid commençait à se propager dans la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,05 %. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 50,96 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 72,21 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,07 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ondres Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Ondres. Le scrutin des Européennes de 2024 à Ondres avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,24%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 21,81% des suffrages. Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Ondres après la dissolution avec 32,11%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,05%. Au second tour, c'est en revanche Lionel Causse (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 62,35% des suffrages exprimés.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Ondres ? La physionomie politique de Ondres laisse apparaître une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Ondres privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,95%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,21% pour Emmanuel Macron, contre 38,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ondres accordaient leurs suffrages à Jean-Marc Lespade (Nupes) avec 36,40% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,36% des suffrages.

12:58 - Les impôts sont stables à Ondres avant le scrutin Pour ce qui est des contributions locales à Ondres, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 895 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 998 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 53,58 % en 2024 (contre 31,61 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 368 280 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1 692 310 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 20,86 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 à Ondres : une triangulaire pour départager les candidats Les résultats des municipales il y a 6 ans à Ondres ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Eric Guilloteau (Divers gauche) a distancé ses concurrents en totalisant 825 suffrages (40,72%). En deuxième position, Eva Belin (Divers gauche) a engrangé 789 votes (38,94%). Avec une marge aussi étroite, la fin du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Eva Belin l'a finalement emporté avec 1 070 suffrages (47,81%), face à Eric Guilloteau qui a obtenu 41,01% des électeurs et Sébastien Robert réunissant 250 votes (11,17%). Longtemps perçue comme outsider, la challengeuse a réussi à inverser le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du report de votes des électeurs des listes de gauche, sécurisant 245 voix supplémentaires entre les deux tours.