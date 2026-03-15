Résultat municipale 2026 à Ondres (40440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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- Bureaux de vote à Ondres
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ondres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ondres, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ondres [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick DE CASANOVE ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS
|1 573
|45,33%
|Murielle O'BYRNE Ondres Unie
|1 171
|33,75%
|Eva BELIN ONDRES AVEC VOUS
|726
|20,92%
|Participation au scrutin
|Ondres
|Taux de participation
|69,11%
|Taux d'abstention
|30,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|3 530
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ondres [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Ondres en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ondres
19:18 - Ondres : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Quelle influence les électeurs d'Ondres exercent-ils sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,50%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (61,84%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (21,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 3485 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,42%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,45%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,57%), témoignent d'une population instruite à Ondres, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Les électeurs d'Ondres conquis par le RN ?
Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections municipales à Ondres en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,58% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,79% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,11% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Ondres comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 27,24% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,05% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,65% le dimanche suivant.
16:58 - À Ondres, 50,06 % de participation aux dernières municipales
En ce jour d'élection municipale à Ondres, la mobilisation sera observée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 079 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 50,06 %, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid commençait à se propager dans la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,05 %. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 50,96 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 72,21 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,07 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ondres
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Ondres. Le scrutin des Européennes de 2024 à Ondres avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,24%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 21,81% des suffrages. Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Ondres après la dissolution avec 32,11%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,05%. Au second tour, c'est en revanche Lionel Causse (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 62,35% des suffrages exprimés.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs d'Ondres ?
La physionomie politique de Ondres laisse apparaître une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Ondres privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,95%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,21% pour Emmanuel Macron, contre 38,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Ondres accordaient leurs suffrages à Jean-Marc Lespade (Nupes) avec 36,40% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,36% des suffrages.
12:58 - Les impôts sont stables à Ondres avant le scrutin
Pour ce qui est des contributions locales à Ondres, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 895 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 998 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 53,58 % en 2024 (contre 31,61 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 368 280 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1 692 310 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 20,86 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Élections de 2020 à Ondres : une triangulaire pour départager les candidats
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Ondres ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Eric Guilloteau (Divers gauche) a distancé ses concurrents en totalisant 825 suffrages (40,72%). En deuxième position, Eva Belin (Divers gauche) a engrangé 789 votes (38,94%). Avec une marge aussi étroite, la fin du 2ème tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Eva Belin l'a finalement emporté avec 1 070 suffrages (47,81%), face à Eric Guilloteau qui a obtenu 41,01% des électeurs et Sébastien Robert réunissant 250 votes (11,17%). Longtemps perçue comme outsider, la challengeuse a réussi à inverser le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du report de votes des électeurs des listes de gauche, sécurisant 245 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Ondres
Les 6 bureaux de vote de la ville d'Ondres sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants d'Ondres sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En comparaison, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Ondres. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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