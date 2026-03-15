Résultat municipale 2026 à Ondres (40440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ondres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ondres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ondres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick DE CASANOVE
Patrick DE CASANOVE ESPOIR ET SERENITE POUR LES ONDRAIS 		1 573 45,33%
Murielle O'BYRNE
Murielle O'BYRNE Ondres Unie 		1 171 33,75%
Eva BELIN
Eva BELIN ONDRES AVEC VOUS 		726 20,92%
Participation au scrutin Ondres
Taux de participation 69,11%
Taux d'abstention 30,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 3 530

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Landes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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