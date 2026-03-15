Résultat de l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château : les infos en direct

Programme de Alexis Cesar à Onet-le-Château (ONET CITOYEN)

Démocratie participative

La démocratie participative est au cœur du projet d'Onet Citoyen, visant à impliquer les habitants dans les décisions municipales. Des comités de quartier et des conseils pour les jeunes et les aînés seront développés pour favoriser cette participation. La mairie s'engage à rendre accessibles tous les documents publics et à mettre en place un service dédié à la démocratie participative.

Économie et emploi

Le projet inclut des initiatives pour soutenir l'économie locale et améliorer le pouvoir d'achat des habitants. Des bons d'achat seront proposés pour faciliter l'accès aux commerces locaux, et un territoire "zéro chômeur" sera mis en place. De nouveaux partenariats avec des entreprises d'insertion et un accompagnement des entreprises sont également prévus.

Jeunesse

La jeunesse est une priorité, avec des projets pour aménager des lieux de rencontre et soutenir la création artistique. Le soutien scolaire sera renforcé, et des aides seront proposées pour le permis de conduire et le logement des étudiants. Ces mesures visent à offrir un environnement favorable au développement des jeunes.

Écologie

La protection de l'environnement est essentielle, avec des actions pour lutter contre l'artificialisation des sols et développer des mobilités douces. Des initiatives pour protéger la biodiversité et améliorer la qualité de l'air seront mises en place. La commune s'engage également à promouvoir le maraîchage local pour les cantines publiques.