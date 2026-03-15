Résultat de l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château

Tête de listeListe
Alexis Cesar
Alexis Cesar Liste de La France insoumise
ONET CITOYEN
  • Alexis Cesar
  • Sandrine Buscaylet
  • Laurent Bimbault
  • Madeleine Rousset
  • Jean-Pierre Regourd
  • Solène Leroux
  • David Leroux
  • Amel Bellahcene
  • Jean-Louis Roussel
  • Sylvie Foulquier Kabiti
  • Régis Dollez
  • Natacha Gazagnes
  • Rémy Sevigne
  • Patricia Moreau
  • Sébastien Buscaylet
  • Valérie Miquel
  • Emeric Bourgeois
  • Farida Zinini-Mammar
  • Emmanuel Swartvagher
  • Adoko Alougba Ida Akue
  • Emmanuel Collado
  • Alexandra Ducid
  • Gérard Carrière
  • Ana Markovic
  • Jean-Luc Gantou
  • Claire Guinot
  • René Buda
  • Laura Blanes
  • Eugène Bras
  • Morlaine Etaix
  • Guillaume Leroux
  • Flora Brecl
  • Lucas Maviel-Latour
  • Marie-Thérèse Delpuech Regourd
Jean-Philippe Kéroslian
Jean-Philippe Kéroslian Liste divers droite
ONET À VOUS
  • Jean-Philippe Kéroslian
  • Sabine Miral
  • Christian Mazuc
  • Catherine Couffin
  • Jean-Philippe Abinal
  • Audrey Mathieu
  • Jacques Douziech
  • Rachida El Haouari
  • Benjamin Gourdon
  • Gülistan Dincel
  • Maurice Quattropani
  • Isabelle Courtial
  • Mathis Viguier
  • Martine Roujon
  • Thierry Ruscassié
  • Laura Boutonnet
  • Jean-Louis Coste
  • Christine Latapie
  • Benjamin Goudergues
  • Valérie Abadie-Roques
  • Didier Roblet
  • Françoise Vitiello
  • Patrick Méravilles
  • Ludivine Chatelain-Nouioua
  • Arnaud Ramplou
  • Salma Benali
  • Franck Tourneret
  • Julie Savignac
  • Jean-François Blanc
  • Marie-Noëlle Sage
  • Christian Giraud
  • Marie-Chantal Puech
  • Stanislas Lipinski
  • Fabienne Vernhes
  • Hakim Gacem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Keroslian
Jean-Philippe Keroslian (27 élus) Onet a vous 		2 004 63,27%
  • Jean-Philippe Keroslian
  • Marie-Noëlle Tauzin
  • Christian Mazuc
  • Gulistan Dincel
  • Jean-Luc Paulat
  • Dominique Bec
  • Michel Soulié
  • Christine Latapie
  • Jacques Douziech
  • Valérie Abadie-Roques
  • Jean-Louis Coste
  • Cindy Bare
  • Raymond Braley
  • Catherine Couffin
  • Jean-Philippe Abinal
  • Sabine Miral
  • Didier Pierre
  • Françoise Vitiello
  • Hakim Gacem
  • Virginie Nayrolles
  • Jacky Maillé
  • Rachida El Haouari
  • Franck Tourneret
  • Ludivine Chatelain-Nouioua
  • Christian Giraud
  • Marie Gaubert
  • Stanislas Edward Bronislas Lipinski
Jean-Marc Lacombe
Jean-Marc Lacombe (6 élus) Vivre onet ensemble 		1 163 36,72%
  • Jean-Marc Lacombe
  • Elisabeth Guiance
  • Mathieu Ginestet
  • Liliane Montjaux
  • Amar Guendouzi
  • Isabelle Courtial
Participation au scrutin Onet-le-Château
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 299

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Keroslian
Jean-Philippe Keroslian (26 élus) Onet à vous 		2 722 55,42%
  • Jean-Philippe Keroslian
  • Christine Latapie
  • Raymond Braley
  • Catherine Couffin
  • Christian Mazuc
  • Dominique Bec
  • Jacky Maillé
  • Sabine Miral
  • Stanislas Lipinski
  • Monique Buerba
  • Karim Guendouzi
  • Gulistan Dincel
  • Patrice Rey
  • Marie-Noëlle Tauzin
  • Abdelkader Amroun
  • Fabienne Vernhes
  • Ferley Olarte Cabrera
  • Françoise Vitiello
  • Didier Pierre
  • Valérie Abadie-Roques
  • Dominique Gruat
  • Marie Haro
  • Michel Soulié
  • Bernadette Hygonet
  • Jean-Claude Coutou
  • Sonia Labarthe
Fabrice Geniez
Fabrice Geniez (7 élus) Onet le chateau, l'avenir en confiance liste fabrice geniez 		2 189 44,57%
  • Fabrice Geniez
  • Marie-Claire Imbeau
  • Guy Drillin
  • Maryline Crouzet
  • Jean-Luc Paulat
  • Véronique Luban
  • Alain Castanié
Participation au scrutin Onet-le-Château
Taux de participation 67,85%
Taux d'abstention 32,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,56%
Nombre de votants 5 256

Villes voisines d'Onet-le-Château

En savoir plus sur Onet-le-Château