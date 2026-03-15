Résultat de l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Onet-le-Château sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Onet-le-Château.
L'actu des élections municipales 2026 à Onet-le-Château
13:09 - La liste Divers droite en tête à Onet-le-Château lors des dernières municipales
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Onet-le-Château ? Au soir du premier tour, Jean-Philippe Keroslian (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en totalisant 63,27% des soutiens. Deuxième, Jean-Marc Lacombe (Divers gauche) a recueilli 1 163 bulletins valides (36,72%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Philippe Keroslian a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Onet-le-Château, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Onet-le-Château : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars, les 7 833 électeurs d'Onet-le-Château sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Onet-le-Château. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote d'Onet-le-Château sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Onet-le-Château dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château
|Tête de listeListe
|
Alexis Cesar
Liste de La France insoumise
ONET CITOYEN
|
|
Jean-Philippe Kéroslian
Liste divers droite
ONET À VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Keroslian (27 élus) Onet a vous
|2 004
|63,27%
|
|Jean-Marc Lacombe (6 élus) Vivre onet ensemble
|1 163
|36,72%
|
|Participation au scrutin
|Onet-le-Château
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 299
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Keroslian (26 élus) Onet à vous
|2 722
|55,42%
|
|Fabrice Geniez (7 élus) Onet le chateau, l'avenir en confiance liste fabrice geniez
|2 189
|44,57%
|
|Participation au scrutin
|Onet-le-Château
|Taux de participation
|67,85%
|Taux d'abstention
|32,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,56%
|Nombre de votants
|5 256
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