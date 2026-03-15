Résultat municipale 2026 à Onet-le-Château (12000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Onet-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Onet-le-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Onet-le-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe KÉROSLIAN
Jean-Philippe KÉROSLIAN (31 élus) ONET À VOUS 		3 766 85,40%
  • Jean-Philippe KÉROSLIAN
  • Sabine MIRAL
  • Christian MAZUC
  • Catherine COUFFIN
  • Jean-Philippe ABINAL
  • Audrey MATHIEU
  • Jacques DOUZIECH
  • Rachida EL HAOUARI
  • Benjamin GOURDON
  • Gülistan DINCEL
  • Maurice QUATTROPANI
  • Isabelle COURTIAL
  • Mathis VIGUIER
  • Martine ROUJON
  • Thierry RUSCASSIÉ
  • Laura BOUTONNET
  • Jean-Louis COSTE
  • Christine LATAPIE
  • Benjamin GOUDERGUES
  • Valérie ABADIE-ROQUES
  • Didier ROBLET
  • Françoise VITIELLO
  • Patrick MÉRAVILLES
  • Ludivine CHATELAIN-NOUIOUA
  • Arnaud RAMPLOU
  • Salma BENALI
  • Franck TOURNERET
  • Julie SAVIGNAC
  • Jean-François BLANC
  • Marie-Noëlle SAGE
  • Christian GIRAUD
Alexis CESAR
Alexis CESAR (2 élus) ONET CITOYEN 		644 14,60%
  • Alexis CESAR
  • Sandrine BUSCAYLET
Participation au scrutin Onet-le-Château
Taux de participation 58,54%
Taux d'abstention 41,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 4 597

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aveyron ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Onet-le-Château