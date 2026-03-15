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19:21 - Onet-le-Château : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des municipales, Onet-le-Château regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 062 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 945 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 066 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,39% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 1 241 personnes (10,29%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, 34,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 374,02 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Onet-le-Château incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Onet-le-Château ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des municipales à Onet-le-Château en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 17,02% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,09% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 12,87% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Onet-le-Château comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,54% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,26% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,06% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Onet-le-Château au crible Lors des municipales de 2020 à Onet-le-Château, l'abstention avait atteint 57,62 % lors du premier round (une proportion assez classique). C'étaient 3 299 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 22,64 % des habitants inscrits. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,60 % en 2022 à seulement 30,54 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,67 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Onet-le-Château sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Onet-le-Château La situation politique d'Onet-le-Château a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Onet-le-Château avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,54%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,05% des voix. Les législatives à Onet-le-Château une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) en pole position avec 41,78% au premier tour, devant Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) avec 29,26%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphane Mazars culminant à 67,94% des voix localement.

14:57 - Les électeurs d'Onet-le-Château avaient résolument opté pour le centre il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Onet-le-Château était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 30,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,91% pour Emmanuel Macron, contre 33,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Onet-le-Château portaient leur choix sur Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 41,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Mazars virant de nouveau en tête avec 59,04% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Onet-le-Château un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Et si l'élection à Onet-le-Château se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Onet-le-Château, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 418 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 002 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,98 % en 2024 (contre 25,29 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à près de 40 %, constitue un repère éclairant. Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 131 140 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,59193 million d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 8,70 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Onet-le-Château lors des dernières municipales Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Onet-le-Château ? Au soir du premier tour, Jean-Philippe Keroslian (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en totalisant 63,27% des soutiens. Deuxième, Jean-Marc Lacombe (Divers gauche) a recueilli 1 163 bulletins valides (36,72%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Philippe Keroslian a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Onet-le-Château, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.