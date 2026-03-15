En direct

19:19 - Analyse démographique des élections municipales à Onnaing Quel portrait faire d'Onnaing, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 8 567 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 314 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,79%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 324 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 161 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 16,47%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Onnaing, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Vote RN à Onnaing : les derniers résultats Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Onnaing il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 40,21% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,10% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 39,32% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 56,10% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 52,52% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,15% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,48% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Valérie Létard.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 58,12 % d'abstention La participation atteignait 41,88 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Onnaing (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors que le Covid commençait à toucher le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 4 161 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 67,45 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 43,40 % des électeurs (soit environ 2 718 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 56,35 %, bien au-delà des 35,91 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne. En marge des élections municipales, le niveau de la participation jouera en tout cas sur les résultats d'Onnaing.

15:59 - Onnaing : retour sur le dernier verdict politique en date Laurence Bara (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Onnaing suite à la dissolution en 2024 avec 53,15%. Pierrick Colpin (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 24,85%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurence Bara culminant à 59,48% des votes dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Onnaing s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (52,52%), challengée par Léon Deffontaines (9,91%) et Manon Aubry (8,68%). .

14:57 - Au soir des municipales 2026, Onnaing reste un territoire arrimé à la droite radicale Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Onnaing accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 40,21%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 18,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,10% pour Marine Le Pen, contre 36,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Onnaing soutenaient en priorité Océane Valentin (RN) avec 39,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,10% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Et si l'élection à Onnaing se jouait sur la fiscalité ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Onnaing entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 20,14 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 23 050 €, marquant une forte baisse face aux 1 237 430 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Onnaing atteint désormais un peu plus de 45,62 % en 2024 (contre 26,33 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Onnaing s'est chiffrée à 1 498 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 420 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Onnaing À Onnaing, les résultats des élections municipales précédentes ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Xavier Jouanin (Divers gauche) a distancé ses rivaux avec 60,08% des suffrages. À ses trousses, Maxence Maillot (Divers droite) a obtenu 16,14% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Vincent Handré (Divers gauche), rassemblant 349 voix (13,77%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Onnaing, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.