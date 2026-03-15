Résultat municipale 2026 à Onnaing (59264) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Onnaing a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Onnaing, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Onnaing [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier JOUANIN
Xavier JOUANIN (26 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR ONNAING AVEC XAVIER JOUANIN 		2 166 63,26%
  • Xavier JOUANIN
  • Graziella STAMPER
  • Franck PONTIER
  • Christelle DESPRES
  • Jean-Charles LAMBECQ
  • Sylvie BALLINI
  • Slimane FARHI
  • Cassandra DURVILLE
  • François HENNEVIN
  • Emilie RIAHI
  • Bruno SALVO
  • Sylvie VERCHAIN
  • Emmanuel MARIN
  • Christine RACZEK
  • Kevin RICHTER
  • Sonia LEMOINE
  • Mathieu DUREZ
  • Yvonne DURANTI
  • Christophe MUSE
  • Fatima BENAÏCHE
  • Eric WILCZEWSKI
  • Christine NOTELET
  • Jerome BROWAEYS
  • Michelle PLUYART
  • Julien CAYOUX
  • Isabelle DAUBIE
Laurence BARA
Laurence BARA (2 élus) Sécurité et sérénité pour Onnaing 		788 23,01%
  • Laurence BARA
  • Vincenzo BRANCATO
Vincent HANDRÉ
Vincent HANDRÉ (1 élu) + de SÉCURITÉ et de BIEN-ÊTRE pour TOUS ! 		387 11,30%
  • Vincent HANDRÉ
Edith DUQUESNOY
Edith DUQUESNOY Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		83 2,42%
Participation au scrutin Onnaing
Taux de participation 56,38%
Taux d'abstention 43,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 488

Source : ministère de l’Intérieur

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