En direct

19:16 - Comprendre l'électorat d'Oraison : un regard sur la démographie locale À Oraison, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,28%. De plus, le taux de ménages propriétaires (58,83%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 3259 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,08%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,75%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Oraison mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,08% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Que pèse le RN à Oraison aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Oraison en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 32,40% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 55,16% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 32,57% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 56,65% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,64% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 47,07% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,38% le dimanche suivant, et un siège remporté par Christian Girard.

16:58 - Oraison : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de cette élection municipale, le niveau d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats d'Oraison. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 50,87 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était déjà affecté par la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 24,12 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,31 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,61 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,04 %. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Oraison a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le scrutin des Européennes 2024 à Oraison avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,64%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 13,85% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Oraison plébiscitaient ensuite Christian Girard (Rassemblement National) avec 47,07% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Girard culminant à 58,38% des suffrages exprimés localement. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Les électeurs d'Oraison avaient clairement opté pour la droite radicale en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Oraison comme un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Oraison voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 32,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,10%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,16% pour Marine Le Pen, contre 44,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Oraison accordaient leurs suffrages à Christian Girard (RN) avec 32,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,65%.

12:58 - Les impôts à Oraison : une tendance en hausse depuis 2020 À Oraison, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 1 061 € en 2024 (dernière année connue) contre 792 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 47,18 % en 2024 (contre près de 26,48 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 126 770 € de recettes en 2024, loin des 767 820 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,02 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Oraison Coeur De Durance" majoritaire à Oraison L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Oraison est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Benoît Gauvan (Divers centre) a viré en tête en totalisant 41,70% des suffrages. En deuxième position, Isabel Gamba (Divers gauche) a rassemblé 598 bulletins valides (27,25%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Gérard Manteau (Divers droite), rassemblant 440 suffrages (20,05%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Benoît Gauvan l'a finalement emporté avec 58,19% des bulletins, face à Isabel Gamba rassemblant 670 votants (31,19%) et Ghislaine Aubert réunissant 228 électeurs (10,61%). L'écart de départ s'est confirmé et même creusé, aboutissant à un succès retentissant et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 335 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Oraison, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps.