Résultat municipale 2026 à Oraison (04700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Oraison a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Oraison, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Oraison [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît GAUVAN
Benoît GAUVAN (22 élus) Oraison coeur de Durance 		1 439 50,16%
  • Benoît GAUVAN
  • Catherine BOLEA
  • Vincent ALLEVARD
  • Michèle SAEZ
  • Thierry SEDNEFF
  • Émilie FIORI
  • Frédéric AMARAL
  • Valérie BRENNUS
  • Guy DEMANDOLX
  • Hélène IMBERT
  • Bruno CHESNEL
  • Carole BOUCLIER
  • Laurent VERPOORT
  • Angélique BONNAFOUX
  • Robert FIGAROLI
  • Nathalie CARNOLI
  • Sébastien CANETTO
  • Edith BRACHON
  • Sauveur PENNICA
  • Elodie BERRON
  • Thibault GAILLARD
  • Isabelle LECUYER
Isabel GAMBA
Isabel GAMBA (4 élus) Oraison s'écrit ensemble 		722 25,17%
  • Isabel GAMBA
  • Olivier LAURENT
  • Laurence LEPLÂTRE
  • Nicolas ALSTERS
Jean-Michel ANGELVIN
Jean-Michel ANGELVIN (3 élus) Oraison, du coeur à la raison 		708 24,68%
  • Jean-Michel ANGELVIN
  • Sandrine LEITAO
  • Jean-Michel VIOLO
Participation au scrutin Oraison
Taux de participation 62,88%
Taux d'abstention 37,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 956

Source : ministère de l’Intérieur

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