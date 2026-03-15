Résultat de l'élection municipale 2026 à Orange : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orange

Tête de listeListe
Antoine Boudet
Antoine Boudet Liste divers gauche
Orange coeur citoyen
  • Antoine Boudet
  • Hinda Aït Lallama
  • Gilles Taillardas
  • Valérie Féral
  • Patrick Savignan
  • Fabienne Picald
  • Hamid Chouli
  • Anne-Sophie Gonin
  • Aziz Yahyaouy
  • Eve Couderc Continente
  • Stéphane Sarantis
  • Hadjeria Bettahar
  • Gilles Lunal
  • Françoise Billo
  • Gabriel Roustan
  • Christine Badinier Chatenay
  • Frédéric Huin
  • Anne-Marie Hautant
  • André Paccoud
  • Annie Comes
  • Marcel Faure
  • Karima Tbak
  • Dominique Seydoux
  • Pénélope Nardo
  • Yann Détrie
  • Dominique Fauré
  • Jawad Aimani
  • Matéa Laussat
  • Dominique Jules
  • Solène Vivier
  • Jean-Luc Andrzejewski
  • Mireille Verdier Calveyrac
  • Louis Roustan
  • Christiane Barry
  • Christian Boussage
  • Dominique Arnaud
  • Maurice Charvin
Jacques Bompard
Jacques Bompard Liste d'extrême droite
Bompard nous maintiendrons 2026
  • Jacques Bompard
  • Joëlle Eickmayer
  • Xavier Marquot
  • Catherine Gaspa
  • Jonathan Argenson
  • Céline Beyneix
  • Claude Bourgeois
  • Audrey Vidil
  • Patrice Dupont
  • Florence Cipriani
  • Pierre Marquestaut
  • Corinne Ciliento
  • Claude Raynaut
  • Christiane Lagier
  • Gabriel Chrion
  • Karin Testaniere
  • Alain Perouse
  • Christiane Jouffre
  • Jacques Lorho
  • Valerie Andres
  • Pascal Dirand
  • Muriel Boudier
  • Nicolas Debru
  • Odette Marie
  • Williams Fougeron
  • Chantal Grabner
  • Sébastien Souptez
  • Catherine Becquembois
  • Alex Sinnatamby
  • Aline Landrin
  • Jean-Michel Boudier
  • Danielle Brus
  • Louis Bernard
  • Sandy Gil
  • Daniel Nicolas
  • Joëlle Chalandon
  • Patrick Page
Marc Martinet
Marc Martinet Liste divers centre
Orange Martinet
  • Marc Martinet
  • Sophie Auboiroux-Pini
  • Chaïb Kinnous
  • Naïma Pelloux
  • Gilles Laroyenne
  • Céline Berard Bondoux
  • Emmanuel Brugvin
  • Farida El Bouichar
  • Jean-Marie Wailly
  • Odile Martynoff
  • Youssef Sahbi
  • Valérie Jouve
  • Thomas Faure
  • Mireille Faure
  • Taoufike Aïfaoui
  • Muriel Million
  • Christian Damiot
  • Nathalie Choiseau
  • Felix Diagne
  • Salima Ezzaymoussi
  • Ludovic Bazin
  • Estelle Rapuc
  • Jean Hallez
  • Nathalie Prieto
  • Gérard Laussat
  • Nicole Cauvain
  • Joseph Tavares
  • Marie-Josèphe Le Du
  • Eric Dauer
  • Marie-José Lacroix
  • Christophe Thery
  • Léna Dris
  • Didier David
  • Maïwenn Le Clanche
  • Christian Karge
  • Patricia Joly
  • David Hirsch
Carole Normani
Carole Normani Liste divers centre
Carole Normani 2026
  • Carole Normani
  • Christian Gastou
  • Sylvie Aumage
  • Olivier Trousse
  • Brigitte Laouriga
  • Stéphane Lanoy
  • Lucile Common
  • Didier Adjedj
  • Chrystèle Verger
  • Bernard Vaton
  • Marion Barral
  • Paul Bretenoux
  • Vanessa Barthélémi
  • Thierry Toesca
  • Sandrine Folliet
  • Richard Fusco
  • Anne Thenon
  • Youssef Maghous
  • Karima Guermoudi
  • Dominique Palombieri
  • Valérie Lioret
  • François-Xavier de Sagey
  • Catherine Bonvin
  • Guy Semet
  • Virginie Vey
  • Théo Abdallah
  • Soizic Hilt
  • Ludovic de Piolenc
  • Jennifer Ebert
  • Bernard Canazzi
  • Romane Roustang
  • Max Lebataille
  • Claude Alberca
  • Bernard Vallet
  • Cécile Poulain
  • Vincent Berthelot
  • Nicole Chevallier
Jean-Dominique Artaud
Jean-Dominique Artaud Liste du Rassemblement National
S'unir pour Orange
  • Jean-Dominique Artaud
  • Annick Bador
  • Jean-Pierre Pasero
  • Frédérique Vidal
  • Nicolas Arnoux
  • Christine Martin
  • Florent Agro
  • Marie-Thérèse Galmard
  • Denis Sabon
  • Agnès Jeanjean
  • Philippe Drapier
  • Marcelle Arsac
  • David Marseille
  • Hélène Dalbiès
  • Jean-Claude Fremery
  • Peggy Leleu
  • Alphonse Bourret
  • Jeannine Goudet
  • Fernando Caro
  • Laure Robin
  • Michel Oliveira
  • Stefana Tesu
  • Christophe Lesterlan
  • Linda Costa
  • Philippe Sola
  • Christine Blanc
  • Luc Lévèque
  • Françoise Lacquemant
  • Claude Canac
  • Jade Técher
  • Frédéric Roig
  • Myriam Bernus
  • Patrick Charrier
  • Françoise Loubet
  • Lilian Corne
  • Muriel Perez
  • Claude Tondeur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bompard
Jacques Bompard (28 élus) Jacques bompard 2020 : nous maintiendrons 		4 057 56,33%
  • Jacques Bompard
  • Marie-France Lorho
  • Yann Bompard
  • Marie-Thérèse Galmard
  • Denis Sabon
  • Catherine Gaspa
  • Xavier Marquot
  • Marcelle Arsac
  • Jean-Pierre Pasero
  • Christine Estermann
  • Jonathan Argenson
  • Joëlle Eickmayer
  • Pierre Marquestaut
  • Céline Beyneix
  • Claude Bourgeois
  • Valérie Andres
  • Patrice Dupont
  • Aline Landrin
  • Jean-Michel Boudier
  • Christiane Lagier
  • Nicolas Arnoux
  • Muriel Boudier
  • Quentin Thomas
  • Christiane Jouffre
  • Michel Bouyer
  • Marion Roche-Steinmetz
  • Armand Beguelin
  • Chantal Grabner
Carole Normani
Carole Normani (4 élus) Le printemps pour orange 		1 477 20,51%
  • Carole Normani
  • Gilles Laroyenne
  • Déborah Solimeo
  • Bernard Vaton
Fabienne Haloui
Fabienne Haloui (2 élus) Décidons orange solidaire et écologique 		1 101 15,28%
  • Fabienne Haloui
  • Patrick Savignan
Xavier Magnin
Xavier Magnin (1 élu) Orange avenir 		566 7,86%
  • Xavier Magnin
Participation au scrutin Orange
Taux de participation 39,32%
Taux d'abstention 60,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 436

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bompard
Jacques Bompard Jacques bompard 2020 : nous maintiendrons 		3 721 47,55%
Carole Normani
Carole Normani Le printemps pour orange 		1 125 14,37%
Fabienne Haloui
Fabienne Haloui Décidons orange solidaire et écologique 		1 080 13,80%
Xavier Magnin
Xavier Magnin Orange avenir 		1 050 13,42%
Serge Marolleau
Serge Marolleau Ma couleur c'est orange - liste écologique citoyenne soutenue par europe écologie les verts 		434 5,54%
Pierre Marquestaut
Pierre Marquestaut Passionnément orange 		414 5,29%
Participation au scrutin Orange
Taux de participation 42,36%
Taux d'abstention 57,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 996

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bompard
Jacques Bompard (29 élus) Bompard l'espoir nous rassemble 		6 879 59,82%
  • Jacques Bompard
  • Marie-France Lorho
  • Gérald Testaniere
  • Marie-Thérèse Galmard
  • Denis Sabon
  • Marion Roche Steinmetz
  • Jean-Pierre Pasero
  • Danielle Aubertin
  • Claude Bourgeois
  • Sandy Tramier
  • Armand Beguelin
  • Chantal Grabner
  • Xavier Marquot
  • Edmonde Ruze
  • Hervé Gendron
  • Carole Perveyrie
  • Nicolas Arnoux
  • Anne Crespo
  • Jacques Pavet
  • Marie-Josèphe Martin
  • Bernard Eickmayer
  • Catherine Gaspa
  • Jean-Michel Boudier
  • Muriel Boudier
  • Michel Bouyer
  • Marcelle Arsac
  • Guillaume Bompard
  • Danièle Garnavaux
  • Christian Cadene
Anne-Marie Hautant
Anne-Marie Hautant (3 élus) "aimer ma ville" anne-marie hautant 2014 		1 743 15,15%
  • Anne-Marie Hautant
  • Alexandre Houpert
  • Christine Badinier
Jean-Philippe Maton-Weismann
Jean-Philippe Maton-Weismann (2 élus) Orange 2014, unis pour l'avenir 		1 467 12,75%
  • Jean-Philippe Maton-Weismann
  • Caroline Bois
Fabienne Haloui
Fabienne Haloui (1 élu) Orange citoyenne et solidaire 		997 8,67%
  • Fabienne Haloui
Laurent Concetti
Laurent Concetti Droite nationale et republicaine concetti 2014 		413 3,59%
Participation au scrutin Orange
Taux de participation 65,17%
Taux d'abstention 34,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,61%
Nombre de votants 12 055

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