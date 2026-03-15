Résultat de l'élection municipale 2026 à Orange : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orange [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Orange sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orange.
L'actu des élections municipales 2026 à Orange
13:09 - Les résultats de la liste "Jacques Bompard 2020 : Nous Maintiendrons" aux élections municipales de 2020 à Orange
À Orange, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Jacques Bompard (Extrême droite) a raflé la première place avec 47,55% des voix. Derrière, Carole Normani (Divers centre) a engrangé 14,37% des votes. La troisième place est revenue à Fabienne Haloui (Divers gauche), obtenant 1 080 bulletins (13,80%). Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Jacques Bompard l'a finalement emporté avec 56,33% des suffrages, face à Carole Normani rassemblant 20,51% des électeurs et Fabienne Haloui obtenant 1 101 votes (15,28%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est accentué, débouchant sur un résultat incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Carole Normani ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 352 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette municipale 2026 à Orange, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Orange
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants d'Orange de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur ville. Qui succédera à Jacques Bompard, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Orange. Les 22 bureaux de vote de l'agglomération d'Orange seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Cette page affichera les résultats du premier tour à Orange dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orange
|Tête de listeListe
|
Antoine Boudet
Liste divers gauche
Orange coeur citoyen
|
|
Jacques Bompard
Liste d'extrême droite
Bompard nous maintiendrons 2026
|
|
Marc Martinet
Liste divers centre
Orange Martinet
|
|
Carole Normani
Liste divers centre
Carole Normani 2026
|
|
Jean-Dominique Artaud
Liste du Rassemblement National
S'unir pour Orange
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bompard (28 élus) Jacques bompard 2020 : nous maintiendrons
|4 057
|56,33%
|
|Carole Normani (4 élus) Le printemps pour orange
|1 477
|20,51%
|
|Fabienne Haloui (2 élus) Décidons orange solidaire et écologique
|1 101
|15,28%
|
|Xavier Magnin (1 élu) Orange avenir
|566
|7,86%
|
|Participation au scrutin
|Orange
|Taux de participation
|39,32%
|Taux d'abstention
|60,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 436
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bompard Jacques bompard 2020 : nous maintiendrons
|3 721
|47,55%
|Carole Normani Le printemps pour orange
|1 125
|14,37%
|Fabienne Haloui Décidons orange solidaire et écologique
|1 080
|13,80%
|Xavier Magnin Orange avenir
|1 050
|13,42%
|Serge Marolleau Ma couleur c'est orange - liste écologique citoyenne soutenue par europe écologie les verts
|434
|5,54%
|Pierre Marquestaut Passionnément orange
|414
|5,29%
|Participation au scrutin
|Orange
|Taux de participation
|42,36%
|Taux d'abstention
|57,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 996
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bompard (29 élus) Bompard l'espoir nous rassemble
|6 879
|59,82%
|
|Anne-Marie Hautant (3 élus) "aimer ma ville" anne-marie hautant 2014
|1 743
|15,15%
|
|Jean-Philippe Maton-Weismann (2 élus) Orange 2014, unis pour l'avenir
|1 467
|12,75%
|
|Fabienne Haloui (1 élu) Orange citoyenne et solidaire
|997
|8,67%
|
|Laurent Concetti Droite nationale et republicaine concetti 2014
|413
|3,59%
|Participation au scrutin
|Orange
|Taux de participation
|65,17%
|Taux d'abstention
|34,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,61%
|Nombre de votants
|12 055
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