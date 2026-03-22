Résultat de l'élection municipale 2026 à Orange : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orange [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Orange sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orange.
L'actu des élections municipales 2026 à Orange
11:50 - Jacques Bompard, Jean-Dominique Artaud et Carole Normani forment le trio de tête à Orange
Les élections municipales 2026 à Orange ont vu Jacques Bompard (Extrême droite) s'imposer il y a une semaine avec 32,87 % des votes. À sa suite, Jean-Dominique Artaud (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 28,15 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Jacques Bompard est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 14 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 17,89 %, Carole Normani (Divers centre) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Antoine Boudet, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 11,52 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Orange, le rendez-vous électoral a mobilisé 56,56 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orange
Le deuxième tour des élections municipales à Orange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacques Bompard
Liste d'extrême droite
Bompard nous maintiendrons 2026
|
|
Carole Normani
Liste divers centre
Carole Normani 2026
|
|
Jean-Dominique Artaud
Liste du Rassemblement National
S'unir pour Orange
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orange
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques BOMPARD (Ballotage) Bompard nous maintiendrons 2026
|3 560
|32,87%
|Jean-Dominique ARTAUD (Ballotage) S'unir pour Orange
|3 048
|28,15%
|Carole NORMANI (Ballotage) Carole Normani 2026
|1 937
|17,89%
|Antoine BOUDET (Ballotage) Orange coeur citoyen
|1 248
|11,52%
|Marc MARTINET Orange Martinet
|1 036
|9,57%
|Participation au scrutin
|Orange
|Taux de participation
|56,56%
|Taux d'abstention
|43,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 129
Source : ministère de l’Intérieur
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