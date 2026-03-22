Résultat de l'élection municipale 2026 à Orange : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orange

Le deuxième tour des élections municipales à Orange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jacques Bompard
Jacques Bompard Liste d'extrême droite
Bompard nous maintiendrons 2026
  • Jacques Bompard
  • Joëlle Eickmayer
  • Xavier Marquot
  • Catherine Gaspa
  • Jonathan Argenson
  • Céline Beyneix
  • Claude Bourgeois
  • Audrey Vidil
  • Patrice Dupont
  • Florence Cipriani
  • Pierre Marquestaut
  • Corinne Ciliento
  • Claude Raynaut
  • Christiane Lagier
  • Gabriel Chiron
  • Karin Testaniere
  • Alain Perouse
  • Christiane Jouffre
  • Jacques Lorho
  • Valerie Andres
  • Pascal Dirand
  • Muriel Boudier
  • Nicolas Debru
  • Odette Marie
  • Williams Fougeron
  • Chantal Grabner
  • Sébastien Souptez
  • Catherine Becquembois
  • Alex Sinnatamby
  • Aline Landrin
  • Jean-Michel Boudier
  • Danielle Brus
  • Louis Bernard
  • Sandy Gil
  • Daniel Nicolas
  • Joëlle Chalandon
  • Patrick Page
Carole Normani
Carole Normani Liste divers centre
Carole Normani 2026
  • Carole Normani
  • Christian Gastou
  • Sylvie Aumage
  • Olivier Trousse
  • Brigitte Laouriga
  • Stéphane Lanoy
  • Lucile Common
  • Didier Adjedj
  • Chrystèle Verger
  • Bernard Vaton
  • Marion Barral
  • Paul Brethenoux
  • Vanessa Barthélémi
  • Thierry Toesca
  • Sandrine Folliet
  • Richard Fusco
  • Anne Thenon
  • Youssef Maghous
  • Karima Guermoudi
  • Dominique Palombieri
  • Valérie Lioret
  • François-Xavier de Sagey
  • Catherine Bonvin
  • Guy Semet
  • Virginie Vey
  • Théo Abdallah
  • Soizic Hilt
  • Ludovic de Piolenc
  • Jennifer Ebert
  • Bernard Canazzi
  • Romane Roustang
  • Max Lebataille
  • Claude Alberca
  • Bernard Vallet
  • Cécile Poulain
  • Vincent Berthelot
  • Nicole Chevallier
Jean-Dominique Artaud
Jean-Dominique Artaud Liste du Rassemblement National
S'unir pour Orange
  • Jean-Dominique Artaud
  • Annick Bador
  • Jean-Pierre Pasero
  • Frédérique Vidal
  • Nicolas Arnoux
  • Christine Martin
  • Florent Agro
  • Marie-Thérèse Galmard
  • Denis Sabon
  • Agnès Jeanjean
  • Philippe Drapier
  • Marcelle Arsac
  • David Marseille
  • Hélène Dalbiès
  • Jean-Claude Fremery
  • Peggy Leleu
  • Alphonse Bourret
  • Jeannine Goudet
  • Fernando Caro
  • Laure Robin
  • Michel Oliveira
  • Stefana Tesu
  • Christophe Lesterlan
  • Linda Costa
  • Philippe Sola
  • Christine Blanc
  • Luc Lévèque
  • Françoise Lacquemant
  • Claude Canac
  • Jade Técher
  • Frédéric Roig
  • Myriam Bernus
  • Patrick Charrier
  • Françoise Loubet
  • Lilian Corne
  • Muriel Perez
  • Claude Tondeur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orange

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques BOMPARD
Jacques BOMPARD (Ballotage) Bompard nous maintiendrons 2026 		3 560 32,87%
Jean-Dominique ARTAUD
Jean-Dominique ARTAUD (Ballotage) S'unir pour Orange 		3 048 28,15%
Carole NORMANI
Carole NORMANI (Ballotage) Carole Normani 2026 		1 937 17,89%
Antoine BOUDET
Antoine BOUDET (Ballotage) Orange coeur citoyen 		1 248 11,52%
Marc MARTINET
Marc MARTINET Orange Martinet 		1 036 9,57%
Participation au scrutin Orange
Taux de participation 56,56%
Taux d'abstention 43,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 129

Source : ministère de l’Intérieur

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