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19:19 - Analyse socio-économique d'Orbeil : perspectives électorales Quel portrait faire d'Orbeil, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 881 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 47 entreprises, Orbeil offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,99%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 27,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 307,87 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Orbeil, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le RN à Orbeil : quel score aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Orbeil en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 21,99% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,34% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 14,47% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Orbeil comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,80% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,13% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 38,12% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,32 % d'abstention à Orbeil En ce jour de municipale à Orbeil, la participation sera très observée. La mobilisation s'élevait à 45,68 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 81,79 %. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 53,62 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,84 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 60,89 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Orbeil en 2024 La préférence des électeurs d'Orbeil a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du match européen de 2024, les électeurs d'Orbeil avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,80% des inscrits. Benjamin Chalus (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Orbeil après la dissolution de l'Assemblée avec 32,13%. Delphine Lingemann (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 24,55%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Delphine Lingemann (Ensemble !) en tête avec 61,88%.

14:57 - Orbeil : des suffrages très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Orbeil accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,98%, devant Marine Le Pen qui obtenait 21,99%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 60,66% pour Emmanuel Macron, contre 39,34% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Orbeil accordaient leurs suffrages à Florence Dubessy (LR) avec 24,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,30% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Orbeil s'affirme comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Orbeil À Orbeil, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 565 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 474 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 36,00 % en 2024 (contre 15,52 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 6 930 € en 2024, bien en deçà des quelque 116 200 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,22 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Orbeil ? L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Orbeil est très instructive. Dans la localité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Ludovic Cellier a remporté les meilleurs résultats avec 97,92% des suffrages. Juste derrière, Aurelie De La Iglesia a rassemblé 327 voix (96,74%). Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin 2026 à Orbeil, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours en France.