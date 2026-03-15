Résultat municipale 2026 à Orbeil (63500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orbeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orbeil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orbeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent PRADIER
Laurent PRADIER (12 élus) Ecoutons et avançons ensemble à Orbeil 		329 62,43%
  • Laurent PRADIER
  • Nicole BADON
  • Marc BOUGHON
  • Aurélie ANDRIEU
  • Christian BASSET
  • Sylvie GARREAU
  • Théo GUITTARD
  • Emilie MATHEVET
  • Ludovic CELLIER
  • Fanny ROUGIER
  • Laurent DODET
  • Isabelle GRANGE
Bernard MERLEN
Bernard MERLEN (3 élus) LISTE D'INTERÊT COMMUNAL 		198 37,57%
  • Bernard MERLEN
  • Florence FAYE
  • Gilles GUERET
Participation au scrutin Orbeil
Taux de participation 73,20%
Taux d'abstention 26,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 549

Source : ministère de l’Intérieur

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