En direct

19:19 - Démographie et politique à Orbey, un lien étroit Dans les rues d'Orbey, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 1 998 logements pour 3 445 habitants, la densité de la commune est de 75 hab/km². L'existence de 278 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (71,67%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 34,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 35,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1262,20 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Orbey écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Quels résultats du RN à Orbey avant les élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Orbey il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 26,05% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 47,03% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 17,78% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Orbey comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,18% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 36,87% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,41% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 75,20 % d'abstention à Orbey Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Orbey, l'abstention touchait 75,20 % du corps électoral, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors que le Covid avait découragé un grand nombre de votants. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections locales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent en masse. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 22,63 % dans la ville (la participation grimpant à 77,37 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 50,66 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 34,09 %, contre 52,71 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour de municipale 2026 à Orbey, cette contingence sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Orbey a-t-elle voté ? Lors du match européen de 2024, les électeurs d'Orbey avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,18% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Nathalie Aubert (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 36,87% au premier tour, devant Hubert Ott (Ensemble !) avec 32,56%. Au second tour, c'est en revanche Hubert Ott (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 58,59% des suffrages exprimés. Le panorama politique d'Orbey a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Orbey reste un territoire difficile à situer politiquement Globalement, le paysage électoral fait de Orbey un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Orbey était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 28,61% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,97% pour Emmanuel Macron, contre 47,03% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Orbey plébiscitaient Jacques Cattin (LR) avec 24,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jacques Cattin virant de nouveau en tête avec 50,48% des voix.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Orbey S'agissant de la pression fiscale d'Orbey, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 738 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 523 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 29,09 % en 2024 (contre environ 12,82 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 101 400 euros en 2024, en net recul par rapport aux 448 500 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 12,56 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Orbey Les résultats des dernières élections municipales à Orbey ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Orbey passionnement' a logiquement rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Orbey, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Six années après cette élection sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.