Résultat municipale 2026 à Orbey (68370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orbey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orbey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orbey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emilie HELDERLE
Emilie HELDERLE (19 élus) Orbey au coeur 		1 027 58,45%
  • Emilie HELDERLE
  • Yves TISSERAND
  • Nadia HENRY
  • Michel CORRIAUX
  • Jocelyne HENRY
  • Stéphane DIDIER
  • Emeline HENRY
  • Jean-Luc CLAUDEPIERRE
  • Magali MISCHEL
  • Jean-Charles ANCEL
  • Isabelle WIHLM
  • Julien SCHAFFHAUSER
  • Emilie MICLO
  • Yohan MAIRE
  • Lucie ANCEL
  • Roger STADLER
  • Micheline MULLER
  • Sebastien ERB
  • Nadine DUPORTAIL
Sébastien MUNIER
Sébastien MUNIER (4 élus) ORBEY ENSEMBLE 		730 41,55%
  • Sébastien MUNIER
  • Hélène L'HERITIER
  • Philippe RIBOLZI
  • Caroline ALBRECHT
Participation au scrutin Orbey
Taux de participation 66,60%
Taux d'abstention 33,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 1 789

Source : ministère de l’Intérieur

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