Résultat municipale 2026 à Orcet (63670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orcet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orcet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orcet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique GUÉLON
Dominique GUÉLON (19 élus) ENSEMBLE POUR ORCET 		875 59,20%
  • Dominique GUÉLON
  • Valérie ROUX
  • René GUÉLON
  • Laurence MIGNARD RAGI
  • Sébastien MORANGE
  • Alexandra PIRON
  • Bernard DUCREUX
  • Sophie PICOT
  • Arnaud MITORAJ
  • Clara VAYSSETTE
  • David MENDES
  • Caroline CHOUVY
  • Jean-Baptiste XAMBO
  • Marine ARANDA JARA
  • Damien ARNAUD
  • Bénédicte BORREL
  • Bruno TRAUCHESSEC
  • Jessica CARLI
  • Michel PARDO
Valéry VIALLARD
Valéry VIALLARD (4 élus) ORCET NOUVEAU CAP 		603 40,80%
  • Valéry VIALLARD
  • Aline PEALLAT
  • Henri-Bernard BOULINGUEZ
  • Danielle PRULHIERE
Participation au scrutin Orcet
Taux de participation 65,17%
Taux d'abstention 34,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 540

Source : ministère de l’Intérieur

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