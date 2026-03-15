Résultat municipale 2026 à Orcet (63670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orcet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orcet, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orcet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique GUÉLON (19 élus) ENSEMBLE POUR ORCET
|875
|59,20%
|
|Valéry VIALLARD (4 élus) ORCET NOUVEAU CAP
|603
|40,80%
|
|Participation au scrutin
|Orcet
|Taux de participation
|65,17%
|Taux d'abstention
|34,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|1 540
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Orcet [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Orcet en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Orcet
19:19 - Les défis socio-économiques d'Orcet et leurs implications électorales
Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Orcet montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,25%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1740 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,28%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,84%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,59%), témoignent d'une population instruite à Orcet, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.
17:57 - Rassemblement national à Orcet : les chiffres récents
Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Orcet en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,60% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 38,67% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,85% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Orcet comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,46% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,31% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,32% lors du vote final.
16:58 - Quelle abstention attendre à Orcet aux municipales ?
Pour cette élection municipale, la mobilisation des votants à Orcet sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 50,22 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 82,52 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,48 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,69 % des électeurs (soit environ 1 276 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,52 %, bien au-delà des 50,45 % enregistrés en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît comme une contrée relativement attachée au vote.
15:59 - Orcet : retour sur le vote de l'année de la dissolution
La préférence des électeurs d'Orcet a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (29,46%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Orcet plébiscitaient ensuite Delphine Lingemann (Ensemble !) avec 33,55% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Delphine Lingemann culminant à 62,68% des voix sur place.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Orcet ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Orcet soutenaient en priorité Delphine Lingemann (Ensemble !) avec 31,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,44% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Orcet tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,60%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 61,33% pour Emmanuel Macron, contre 38,67% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Orcet révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Impôts locaux à Orcet : un thème central à l'approche des municipales 2026 ?
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Orcet, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,72 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 24 470 € la même année, bien en deçà des quelque 644 700 euros récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Orcet s'est établi à 41,54 % en 2024 (contre 17,99 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Orcet s'est chiffrée à 821 euros en 2024 contre 728 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Orcet Pour Tous" majoritaire à Orcet
Les résultats des dernières élections municipales à Orcet ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Dominique Guelon a terminé en tête en totalisant 66,82% des soutiens. Derrière, Xavier Dubois a engrangé 357 suffrages en sa faveur (33,17%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Orcet, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Orcet (63670) ?
À l’occasion des municipales de 2026, les votants d'Orcet devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Orcet est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les 2 bureaux de vote de la ville d'Orcet fermeront à 18 h pour le dépouillement. Les résultats du premier tour à Orcet seront publiés ici dès 20 h.
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