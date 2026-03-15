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19:19 - Les défis socio-économiques d'Orcet et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Orcet montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,25%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1740 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,28%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,84%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,59%), témoignent d'une population instruite à Orcet, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Rassemblement national à Orcet : les chiffres récents Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Orcet en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,60% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 38,67% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,85% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Orcet comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 29,46% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,31% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,32% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Orcet aux municipales ? Pour cette élection municipale, la mobilisation des votants à Orcet sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 50,22 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 82,52 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,48 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 55,69 % des électeurs (soit environ 1 276 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,52 %, bien au-delà des 50,45 % enregistrés en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Orcet : retour sur le vote de l'année de la dissolution La préférence des électeurs d'Orcet a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (29,46%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Orcet plébiscitaient ensuite Delphine Lingemann (Ensemble !) avec 33,55% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Delphine Lingemann culminant à 62,68% des voix sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs d'Orcet ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Orcet soutenaient en priorité Delphine Lingemann (Ensemble !) avec 31,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,44% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Orcet tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,60%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 61,33% pour Emmanuel Macron, contre 38,67% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Orcet révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Impôts locaux à Orcet : un thème central à l'approche des municipales 2026 ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Orcet, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,72 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 24 470 € la même année, bien en deçà des quelque 644 700 euros récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Orcet s'est établi à 41,54 % en 2024 (contre 17,99 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Orcet s'est chiffrée à 821 euros en 2024 contre 728 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Orcet Pour Tous" majoritaire à Orcet Les résultats des dernières élections municipales à Orcet ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Dominique Guelon a terminé en tête en totalisant 66,82% des soutiens. Derrière, Xavier Dubois a engrangé 357 suffrages en sa faveur (33,17%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Orcet, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.