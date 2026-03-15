Résultat municipale 2026 à Orchies (59310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orchies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orchies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orchies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic ROHART
Ludovic ROHART (26 élus) POUR ORCHIES NOTRE PASSION COMMUNE 		2 913 69,49%
  • Ludovic ROHART
  • Nathalie GABRYELEWICZ
  • Marc DUPUIS
  • Carine GUÉNOT
  • Patrick FRÉMAUT
  • Mady DORCHIES
  • Adrien LARTISIEN
  • Lise FOUCART
  • David ACHIN
  • Marie-Josée MASSON
  • Sébastien HENNON
  • Audrey MILLET
  • Cécil DEMULIER
  • Cécile DUPUIS
  • Jérôme DERVAUX
  • Allison WATTEAU
  • Olivier D'HERBOMEZ
  • Céline BLIN
  • Régis THOMAS
  • Camille GAVIGNET-DELARUE
  • Guy DERACHE
  • Fabienne PIERKOT
  • Éric DEWEZ
  • Leïla DI DIO CONSTANZO
  • Éric DELANNOY
  • Chantal JONCKHEERE
Jean-Pierre BLEUZET
Jean-Pierre BLEUZET (2 élus) Liste citoyenne Orchies 2026 		687 16,39%
  • Jean-Pierre BLEUZET
  • Anne-Sophie DEBERDT
Matthieu CAUVIN
Matthieu CAUVIN (1 élu) Orchies, dynamique et vivante 		503 12,00%
  • Matthieu CAUVIN
Léa DEMORY
Léa DEMORY LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		89 2,12%
Participation au scrutin Orchies
Taux de participation 58,85%
Taux d'abstention 41,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 4 278

Source : ministère de l’Intérieur

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