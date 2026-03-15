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19:19 - Orchies : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants d'Orchies peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 768 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,97%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (78,48%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4595 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,28%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Orchies mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,82% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Orchies Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Orchies en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 32,63% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,36% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 27,08% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Orchies comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 42,78% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,66% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 50,00% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Orchies L'affluence dans les bureaux de vote d'Orchies sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026. La mobilisation atteignait 39,17 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 4 969 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,51 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 51,43 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,87 %, contre seulement 47,04 % en 2022. Si on prend un peu de recul, le secteur se positionne donc résolument comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Orchies ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Orchies demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Orchies avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (42,78%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 13,03% des suffrages. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Orchies après la dissolution de l'Assemblée avec 43,66%. Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 27,82%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) en tête avec 50,00%.

14:57 - Orchies : retour sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Orchies laisse apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Orchies voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 32,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,85%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,36% pour Marine Le Pen, contre 48,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Orchies soutenaient en priorité Virginie Fenain (RN) avec 27,08% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,38% des voix.

12:58 - Une fiscalité stable à Orchies qui aura un impact sur l'issue du scrutin Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Orchies, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 23,86 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 39 310 €. Une somme loin des 1,58789 million d'euros (1 587 890 € très exactement) enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Orchies atteint désormais près de 48,60 % en 2024 (contre 27,00 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Orchies s'est établi à 807 euros en 2024 (contre 756 € en 2020).

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Ludovic Rohart s'est imposé à Orchies La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Orchies est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour, Ludovic Rohart (Divers gauche) a viré en tête en récoltant 2 147 soutiens (84,59%). Dans la position de la principale opposante, Nadine Canteloup (Parti communiste français) a engrangé 298 suffrages en sa faveur (11,74%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Orchies, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.