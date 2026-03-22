Résultat municipale 2026 à Orée d'Anjou (49270) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orée d'Anjou est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Orée d'Anjou, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orée d'Anjou [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Stephane LALLIER
Stephane LALLIER Autrement 		1 322 54,83%
Teddy TRAMIER
Teddy TRAMIER OREE D'ANJOU, LE LIEN QUI NOUS RASSEMBLE 		730 30,28%
Guylène LESERVOISIER
Guylène LESERVOISIER Vivre Orée d'Anjou 		359 14,89%
Participation au scrutin Orée d'Anjou Partiels *
Taux de participation 58,08%
Taux d'abstention 41,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 2 456

* Résultats partiels sur 61% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Orée d'Anjou - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Teddy TRAMIER
Teddy TRAMIER (Ballotage) OREE D'ANJOU, LE LIEN QUI NOUS RASSEMBLE 		2 858 39,81%
Stephane LALLIER
Stephane LALLIER (Ballotage) Autrement 		2 808 39,11%
Guylène LESERVOISIER
Guylène LESERVOISIER (Ballotage) Vivre Orée d'Anjou 		1 514 21,09%
Participation au scrutin Orée d'Anjou
Taux de participation 57,38%
Taux d'abstention 42,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 7 483

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