Résultat municipale 2026 à Orée d'Anjou (49270) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orée d'Anjou est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Orée d'Anjou, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orée d'Anjou [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Stephane LALLIER Autrement
|1 322
|54,83%
|Teddy TRAMIER OREE D'ANJOU, LE LIEN QUI NOUS RASSEMBLE
|730
|30,28%
|Guylène LESERVOISIER Vivre Orée d'Anjou
|359
|14,89%
|Participation au scrutin
|Orée d'Anjou Partiels *
|Taux de participation
|58,08%
|Taux d'abstention
|41,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|2 456
* Résultats partiels sur 61% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Orée d'Anjou - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Teddy TRAMIER (Ballotage) OREE D'ANJOU, LE LIEN QUI NOUS RASSEMBLE
|2 858
|39,81%
|Stephane LALLIER (Ballotage) Autrement
|2 808
|39,11%
|Guylène LESERVOISIER (Ballotage) Vivre Orée d'Anjou
|1 514
|21,09%
|Participation au scrutin
|Orée d'Anjou
|Taux de participation
|57,38%
|Taux d'abstention
|42,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|7 483
Election municipale 2026 à Orée d'Anjou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Orée d'Anjou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orée d'Anjou.
L'actu des élections municipales 2026 à Orée d'Anjou
11:59 - Second tour indécis entre Teddy Tramier et Stephane Lallier
Teddy Tramier a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Orée d'Anjou il y a une semaine, avec 39,81 % des suffrages exprimés. À sa suite, Stephane Lallier (Divers centre) s'est classé deuxième avec 39,11 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 21,09 %, Guylène Leservoisier (Divers gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Orée d'Anjou, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 57,38 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Villes voisines d'Orée d'Anjou
- Orée d'Anjou (49270)
- Ecole primaire à Orée d'Anjou
- Maternités à Orée d'Anjou
- Crèches et garderies à Orée d'Anjou
- Salaires à Orée d'Anjou
- Impôts à Orée d'Anjou
- Dette et budget d'Orée d'Anjou
- Climat et historique météo d'Orée d'Anjou
- Accidents à Orée d'Anjou
- Délinquance à Orée d'Anjou
- Inondations à Orée d'Anjou
- Nombre de médecins à Orée d'Anjou
- Pollution à Orée d'Anjou
- Entreprises à Orée d'Anjou
- Prix immobilier à Orée d'Anjou