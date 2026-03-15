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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Orgerus Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Orgerus, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 26,86% de cadres pour 2 484 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 204 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 759 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,51% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 31,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3 365 euros par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. En résumé, Orgerus incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Orgerus aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Orgerus en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 18,12% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 32,48% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 18,05% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme obtenait 36,04% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 24,49% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,91% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 43,71% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Orgerus aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 29,57 % à Orgerus lors des municipales de 2020, une démobilisation notable alors que sévissait l'épidémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été évalué à 79,65 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 57,03 % des électeurs (soit environ 1 147 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,64 %, bien au-delà des 53,43 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une commune relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises. L'affluence dans les isoloirs d'Orgerus sera en tout cas une clé pour ces municipales.

15:59 - Orgerus : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique d'Orgerus a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Les Européennes du printemps 2024 à Orgerus avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (24,49%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,63% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Orgerus avaient ensuite placé en tête Bruno Millienne (Ensemble !) avec 30,82% au premier tour, devant Laurent Morin (Rassemblement National) avec 28,91%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Dieynaba Diop (Union de la gauche), avec 56,29%.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Orgerus s'était résolument tournée vers le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Orgerus comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Orgerus plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,48% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,95%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,52% pour Emmanuel Macron, contre 32,48% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Orgerus plébiscitaient Bruno Millienne (Ensemble !) avec 33,81% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Millienne virant de nouveau en tête avec 63,96% des voix.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Orgerus au cours des dernières années ? Avec la montée des prélèvements locaux à Orgerus, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 7,13 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 47 760 €, bien en deçà des 392 240 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Orgerus a évolué pour se fixer à un peu plus de 22,76 % en 2024 (contre 10,95 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Orgerus a représenté environ 905 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 662 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Orgerus Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, conditionnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Orgerus. Seule en lice, 'Orgerus l'avenir ensemble' menée par Jean-Michel Verplaetse a logiquement obtenu 502 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Orgerus, cette dynamique pose les bases. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de voir si une vraie opposition arrive à se constituer face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse significatif a déjà été apporté.