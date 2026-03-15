Résultat municipale 2026 à Orgerus (78910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Orgerus a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Orgerus, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Orgerus [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel VERPLAETSE
Jean-Michel VERPLAETSE (15 élus) UNIS POUR ORGERUS 		731 56,06%
  • Jean-Michel VERPLAETSE
  • Lina DE BARBEYRAC
  • Olivier LEBLANC
  • Angélique LE CADRE TOUZEAU
  • Baptiste DEVIENNE
  • Christelle CORNILLON
  • Denis MORIN
  • Marie-Laurence AUBERGER
  • Ronan-Pierre JEGOU
  • Sandrine MARIN
  • Pascal DESBOIS
  • Céline MURET
  • Bernard FAYE
  • Evelyne PELLE
  • Hadrien VERMERSCH
Jean-Luc DAMBRINE
Jean-Luc DAMBRINE (4 élus) ORGERUS C'EST VOUS 		573 43,94%
  • Jean-Luc DAMBRINE
  • Sarah LE GUICHET BOULANGER
  • Steve ROBIN
  • Nathalie PERROT
Participation au scrutin Orgerus
Taux de participation 64,53%
Taux d'abstention 35,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 1 317

Source : ministère de l’Intérieur

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