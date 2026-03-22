Résultat de l'élection municipale 2026 à Orgeval : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Orgeval [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Orgeval sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Orgeval.
L'actu des élections municipales 2026 à Orgeval
11:46 - Sophie Clerc, Armande Le Pellec et Hervé Charnallet forment le trio de tête à Orgeval
A l'ouverture de l'élection municipale à Orgeval, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 58,95 % localement. Au terme de ce vote, c'est Sophie Clerc qui s'est arrogée la première place en rassemblant 43,69 % des votes. Derrière, Armande Le Pellec (Divers droite) s'est classée deuxième avec 36,70 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Charnallet (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orgeval
Le deuxième tour des élections municipales à Orgeval a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sophie Clerc
Liste Divers
ORGEVAL A COEUR
|
|
Armande Le Pellec
Liste divers droite
Vivre Orgeval
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orgeval
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie CLERC (Ballotage) ORGEVAL A COEUR
|1 363
|43,69%
|Armande LE PELLEC (Ballotage) Vivre Orgeval
|1 145
|36,70%
|Hervé CHARNALLET (Ballotage) Imagine Orgeval
|612
|19,62%
|Participation au scrutin
|Orgeval
|Taux de participation
|58,95%
|Taux d'abstention
|41,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|3 184
Source : ministère de l’Intérieur
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