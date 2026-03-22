Résultat de l'élection municipale 2026 à Orgeval : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Orgeval

Le deuxième tour des élections municipales à Orgeval a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sophie Clerc
Sophie Clerc Liste Divers
ORGEVAL A COEUR
  • Sophie Clerc
  • Arnaud Burin Des Roziers
  • Véronika Levendof
  • Pascal Soule
  • Valérie Alovisetti
  • Laurent Gameiro
  • Charlotte Lafargue
  • Philippe Jaquin
  • Christelle Lubach
  • Eric Quijoux
  • Manoha Bigorre
  • Charles Benazech
  • Frédérique Tribondeau
  • Antoine Garrec
  • Alexia Naumovic
  • Alexis Billeau
  • Marie Henry
  • Olivier Presse
  • Marlène Parussini
  • Serge Majoux
  • Capucine Tribondeau
  • Cédric Renac
  • Agnès Prugnaud
  • Cyrille Bruzon-Bascou
  • Virginie Gonzalez Carriba
  • Maxens Brel
  • Nathalie Caurier
  • Rubem Da Silva
  • Pauline Caro
  • Jean-Marc Partouche
  • Myriam Thibouville
Armande Le Pellec
Armande Le Pellec Liste divers droite
Vivre Orgeval
  • Armande Le Pellec
  • Stéphane Wallon
  • Juliette Le Ruyet
  • Yann Ranvoisy
  • Christèle Grandin
  • Frantz Tardieu
  • Annabelle Keyser
  • Tristan Mahaut
  • Sylvie Irvoas
  • Erik Legendre
  • Florence Moity
  • Damien Giard
  • Pascale Grenier
  • Georges Barthe
  • Florence Gavériaux
  • Eric Martin-Vallas
  • Chantal Franceschini
  • Christophe Wilmus
  • Marie Gasparini
  • Eugène Hakizimana
  • Angélique Georges
  • Michel Morenval
  • Christine Casabonne
  • François Monjaret
  • Florence Désaga
  • Jules Colin
  • Sylvie Igau
  • Olivier Bodot
  • Sandrine Bequart
  • Théo Garnier
  • Julia Barbier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Orgeval

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie CLERC
Sophie CLERC (Ballotage) ORGEVAL A COEUR 		1 363 43,69%
Armande LE PELLEC
Armande LE PELLEC (Ballotage) Vivre Orgeval 		1 145 36,70%
Hervé CHARNALLET
Hervé CHARNALLET (Ballotage) Imagine Orgeval 		612 19,62%
Participation au scrutin Orgeval
Taux de participation 58,95%
Taux d'abstention 41,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 3 184

Source : ministère de l’Intérieur

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